Сами зовём беду на грядки: вредители, которых вы привозите с собой

Понять, откуда на участке появляются вредители, — это уже половина успеха в борьбе с ними. Оказывается, большинство нежелательных гостей мы привозим сами — в рассаде, почве, навозе и даже на садовых инструментах. Всё, что попадает на грядки без проверки, может стать источником беды.

Кто селится на участке вместе с нами

Паутинный клещ

Этот микроскопический вредитель размером меньше миллиметра высасывает сок из листьев, оставляя на них тонкую паутину. Обычно попадает с покупной рассадой или заражённой землёй. Чтобы избежать заражения, нужно осматривать листья с помощью лупы или камеры смартфона. При первых признаках — обрабатывать растения биопрепаратом Фитоверм, а грунт прокаливать в духовке. Белокрылка

Маленькая белая мошка, которая любит тепло и влагу. Чаще всего приезжает с комнатными цветами, когда летом мы выносим их на дачу. Чтобы не заразить теплицу, растения стоит обработать Биокиллом и повесить в теплице жёлтые клеевые ловушки. Они помогают не только поймать насекомых, но и вовремя понять, что белокрылка уже появилась. Тля

Живёт колониями и быстро размножается. Чаще всего зимует на луковицах и саженцах, а весной переселяется на молодые побеги. Её переносят муравьи, которых тля привлекает сладкими выделениями. Для профилактики луковицы обрабатывают раствором Битоксибациллина, а на участке сажают растения-репелленты: календулу, настурцию, бархатцы. Корневая нематода

Невидимая глазу угроза — микрочерви, поражающие корни. Заражённые растения растут плохо, листья желтеют. Проверяйте корни рассады перед высадкой: если видны вздутия — растение нужно уничтожить. Почву пропаривают или проливают Триходермином, а старые горшки моют и ошпаривают кипятком. Медведка

Крупное насекомое, живущее под землёй, способно уничтожить десятки растений за ночь. Чаще всего она попадает с навозом и компостом. Удобрения стоит выдерживать не меньше года, чтобы личинки погибали от высокой температуры. Для борьбы помогает биопрепарат Боверин и простые ловушки с водой или кашей. Личинки хруща

Белые "червяки" длиной до 6 см живут в почве по нескольку лет, поедая корни. Их часто завозят с покупным грунтом или саженцами. Перед посадкой корни стоит обработать препаратом Немабакт, а землю — просеять через сито. Фитофтора и грибковые болезни

Не насекомые, а настоящая напасть для томатов и картофеля. Споры грибов живут в почве и на инструментах. После каждого сезона лопаты и колышки обрабатывают перекисью водорода, а рассаду опрыскивают Фитоспорином-М. Старые растения и ботву обязательно утилизируют — не в компост, а в огонь.

Невидимые источники заражения

Нередко опасность приходит не с растениями, а с предметами, которые кажутся безопасными.

Инвентарь и тара. Лопаты, ведра, горшки и тачки — всё это может хранить споры грибов и яйца вредителей. Любой инструмент перед использованием нужно мыть и дезинфицировать.

Лопаты, ведра, горшки и тачки — всё это может хранить споры грибов и яйца вредителей. Любой инструмент перед использованием нужно мыть и дезинфицировать. Дрова и доски. Вместе с ними можно привезти короедов или личинок хруща. Дрова хранят подальше от теплиц, а мульчу покупают только термически обработанную.

Советы шаг за шагом

Проверяйте каждую рассаду и корни саженцев перед посадкой. Обрабатывайте весь инструмент и горшки после сезона. Не используйте свежий навоз и компост без выдержки. Осматривайте комнатные растения перед тем, как вынести их на улицу. Делайте профилактические обработки биопрепаратами — они безопасны и эффективны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка рассады на рынке без осмотра.

Последствие: заражение клещом или нематодами.

Альтернатива: карантин растений неделю перед высадкой.

Ошибка: использование свежего навоза.

Последствие: медведка и личинки жуков.

Альтернатива: только перепревший перегной.

Ошибка: работа чужим инвентарём без очистки.

Последствие: заражение грибковыми болезнями.

Альтернатива: мытьё и дезинфекция инструментов.

А что если вредители уже поселились?

В этом случае важно не паниковать. Если заражение только началось — помогут биопрепараты на основе бактерий и грибов. Они безопасны для людей и животных, но губительны для вредителей. При сильном заражении стоит временно исключить посадки на заражённом месте и обработать почву.

Плюсы и минусы биопрепаратов

Плюсы Минусы Безопасны для человека и животных Действуют медленнее, чем химия Не накапливаются в растениях Требуют регулярного применения Поддерживают полезную микрофлору Меньше эффект при холодной погоде

Частые вопросы

Как понять, что почва заражена?

Если растения желтеют, плохо растут, а на корнях появляются вздутия — вероятно, в почве живут нематоды или личинки насекомых.

Можно ли обеззаразить землю из магазина?

Да, прокалите её в духовке при 80°C или пролейте раствором Фитоспорина.

Что безопаснее — химия или биопрепараты?

Биопрепараты работают мягче, но дольше. Для профилактики они идеальны, а химию стоит применять только при массовом заражении.

Мифы и правда

Миф: вредители появляются сами по себе.

Правда: почти всегда мы заносим их с рассадой или грунтом.

Миф: магазинная земля безопасна.

Правда: личинки и споры грибов прекрасно переживают упаковку.

Миф: дезинфекция инструментов не нужна.

Правда: именно через них чаще всего разносятся болезни.

3 интересных факта