Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чистотел против тли: простой рецепт природного инсектицида
Чистотел против тли: простой рецепт природного инсектицида
© Pixabay by jggrz is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 9:34

Сами зовём беду на грядки: вредители, которых вы привозите с собой

Учёные напомнили, что большинство вредителей садоводы заносят сами — с рассадой и грунтом

Понять, откуда на участке появляются вредители, — это уже половина успеха в борьбе с ними. Оказывается, большинство нежелательных гостей мы привозим сами — в рассаде, почве, навозе и даже на садовых инструментах. Всё, что попадает на грядки без проверки, может стать источником беды.

Кто селится на участке вместе с нами

  1. Паутинный клещ
    Этот микроскопический вредитель размером меньше миллиметра высасывает сок из листьев, оставляя на них тонкую паутину. Обычно попадает с покупной рассадой или заражённой землёй. Чтобы избежать заражения, нужно осматривать листья с помощью лупы или камеры смартфона. При первых признаках — обрабатывать растения биопрепаратом Фитоверм, а грунт прокаливать в духовке.

  2. Белокрылка
    Маленькая белая мошка, которая любит тепло и влагу. Чаще всего приезжает с комнатными цветами, когда летом мы выносим их на дачу. Чтобы не заразить теплицу, растения стоит обработать Биокиллом и повесить в теплице жёлтые клеевые ловушки. Они помогают не только поймать насекомых, но и вовремя понять, что белокрылка уже появилась.

  3. Тля
    Живёт колониями и быстро размножается. Чаще всего зимует на луковицах и саженцах, а весной переселяется на молодые побеги. Её переносят муравьи, которых тля привлекает сладкими выделениями. Для профилактики луковицы обрабатывают раствором Битоксибациллина, а на участке сажают растения-репелленты: календулу, настурцию, бархатцы.

  4. Корневая нематода
    Невидимая глазу угроза — микрочерви, поражающие корни. Заражённые растения растут плохо, листья желтеют. Проверяйте корни рассады перед высадкой: если видны вздутия — растение нужно уничтожить. Почву пропаривают или проливают Триходермином, а старые горшки моют и ошпаривают кипятком.

  5. Медведка
    Крупное насекомое, живущее под землёй, способно уничтожить десятки растений за ночь. Чаще всего она попадает с навозом и компостом. Удобрения стоит выдерживать не меньше года, чтобы личинки погибали от высокой температуры. Для борьбы помогает биопрепарат Боверин и простые ловушки с водой или кашей.

  6. Личинки хруща
    Белые "червяки" длиной до 6 см живут в почве по нескольку лет, поедая корни. Их часто завозят с покупным грунтом или саженцами. Перед посадкой корни стоит обработать препаратом Немабакт, а землю — просеять через сито.

  7. Фитофтора и грибковые болезни
    Не насекомые, а настоящая напасть для томатов и картофеля. Споры грибов живут в почве и на инструментах. После каждого сезона лопаты и колышки обрабатывают перекисью водорода, а рассаду опрыскивают Фитоспорином-М. Старые растения и ботву обязательно утилизируют — не в компост, а в огонь.

Невидимые источники заражения

Нередко опасность приходит не с растениями, а с предметами, которые кажутся безопасными.

  • Инвентарь и тара. Лопаты, ведра, горшки и тачки — всё это может хранить споры грибов и яйца вредителей. Любой инструмент перед использованием нужно мыть и дезинфицировать.
  • Дрова и доски. Вместе с ними можно привезти короедов или личинок хруща. Дрова хранят подальше от теплиц, а мульчу покупают только термически обработанную.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте каждую рассаду и корни саженцев перед посадкой.

  2. Обрабатывайте весь инструмент и горшки после сезона.

  3. Не используйте свежий навоз и компост без выдержки.

  4. Осматривайте комнатные растения перед тем, как вынести их на улицу.

  5. Делайте профилактические обработки биопрепаратами — они безопасны и эффективны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка рассады на рынке без осмотра.
    Последствие: заражение клещом или нематодами.
    Альтернатива: карантин растений неделю перед высадкой.

  • Ошибка: использование свежего навоза.
    Последствие: медведка и личинки жуков.
    Альтернатива: только перепревший перегной.

  • Ошибка: работа чужим инвентарём без очистки.
    Последствие: заражение грибковыми болезнями.
    Альтернатива: мытьё и дезинфекция инструментов.

А что если вредители уже поселились?

В этом случае важно не паниковать. Если заражение только началось — помогут биопрепараты на основе бактерий и грибов. Они безопасны для людей и животных, но губительны для вредителей. При сильном заражении стоит временно исключить посадки на заражённом месте и обработать почву.

Плюсы и минусы биопрепаратов

Плюсы Минусы
Безопасны для человека и животных Действуют медленнее, чем химия
Не накапливаются в растениях Требуют регулярного применения
Поддерживают полезную микрофлору Меньше эффект при холодной погоде

Частые вопросы

Как понять, что почва заражена?
Если растения желтеют, плохо растут, а на корнях появляются вздутия — вероятно, в почве живут нематоды или личинки насекомых.

Можно ли обеззаразить землю из магазина?
Да, прокалите её в духовке при 80°C или пролейте раствором Фитоспорина.

Что безопаснее — химия или биопрепараты?
Биопрепараты работают мягче, но дольше. Для профилактики они идеальны, а химию стоит применять только при массовом заражении.

Мифы и правда

Миф: вредители появляются сами по себе.
Правда: почти всегда мы заносим их с рассадой или грунтом.

Миф: магазинная земля безопасна.
Правда: личинки и споры грибов прекрасно переживают упаковку.

Миф: дезинфекция инструментов не нужна.
Правда: именно через них чаще всего разносятся болезни.

3 интересных факта

  1. Споры фитофторы выдерживают мороз до -40 °C.

  2. Медведка может съесть до 10 саженцев за ночь.

  3. Тля размножается без самцов — самки рождают живых личинок, готовых к питанию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пластиковые бутылки превращаются в полезные инструменты для дачи и огорода – Игорь Лаптев сегодня в 6:53
Пластиковая магия для дачи: как бутылки превращаются в полезных помощников садоводов

Пластиковые бутылки могут стать не мусором, а полезным инструментом на даче. Узнайте, как сделать из них мини-парники, вазоны и даже системы полива.

Читать полностью » Полынь, пижма и мята — натуральные защитники от вредителей на дачном участке – Елена Фомина сегодня в 5:53
Нежеланные гости с пользой: как полынь и мята станут защитниками вашего огорода

Не все сорняки враги: некоторые из них способны защитить сад от вредителей и даже стать его украшением. Узнайте, какие растения лучше не удалять.

Читать полностью » Фуксию, буддлею и канну не рекомендуют сажать перед холодами — растения не успевают укорениться сегодня в 5:26
Осенняя посадка, которая обернётся пустыми клумбами весной: цветы, которые не прощают спешки

Узнайте, какие многолетние растения категорически нельзя сажать осенью, чтобы не потерять их зимой. Советы и рекомендации для садоводов.

Читать полностью » Компактные сорта баклажанов подходят для выращивания в горшках объёмом от 30 литров сегодня в 4:15
Один горшок — десяток баклажанов: как превратить балкон в мини-огород

Узнайте, как вырастить богатый урожай баклажанов! Секреты выбора сорта, посадки, ухода. Советы по выращиванию в теплице, открытом грунте и на балконе.

Читать полностью » Осеннее загнивание кабачков устраняется подкормкой кальциевой селитрой и улучшением вентиляции грядок – Олег Трофимов сегодня в 4:07
Кабачок решил уйти с грядки сам: как уговорить его плодоносить до морозов

Осенью кабачки часто начинают гнить прямо на грядке. Узнайте, как с помощью простой подкормки кальциевой селитрой вернуть растениям здоровье и продлить плодоношение до заморозков.

Читать полностью » Эксперты назвали оптимальный объём горшка для томатов — от 30 до 40 литров сегодня в 3:55
Томаты без грядки: как получить ведро урожая прямо на балконе

Выращивание томатов в горшках – это просто! Узнайте о выборе идеального сорта, почвы и горшка. Советы по посадке, поливу и уходу для богатого урожая.

Читать полностью » Компостная яма на участке помогает утилизировать отходы и повышает урожайность – Олег Коваленко сегодня в 3:06
Один неправильный слой — и яма превращается в свалку: ошибка, которая убивает компост

Создание компостной ямы — простой шаг к экологичному саду. Узнайте, какие отходы можно использовать и как получить питательный компост без неприятного запаха.

Читать полностью » Учёные предупреждают: частая перекопка разрушает структуру почвы и снижает плодородие сегодня в 2:48
Осенняя перекопка: секрет богатого урожая или шаг к гибели почвы? Решение, которое сохранит влагу и силы

Осенняя перекопка: копать или нет? Узнайте, как правильно подготовить почву к зиме, чтобы весной получить богатый урожай. Советы садоводам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Аллерголог Павел Бережанский: споры грибков в листве могут вызвать аллергию и приступ астмы
Наука
Уникальные камни с латинскими надписями Каракаллы были найдены в Турции — исследователи
Садоводство
Людмила Орлова: при температуре выше +25°C храните чеснок в холодильнике или лоджии для долгого срока годности
Красота и здоровье
Зимние напитки помогают укрепить иммунитет и сохранить тепло организма — диетологи
Дом
Сухая уборка предотвращает появление разводов при мытье полов и мебели
Культура и шоу-бизнес
TMZ: Джордж Клуни назвал обвинения в связях с Эпштейном "гротескной фабрикацией"
Авто и мото
Ржавчина под краской указывает на разрушение металла изнутри
Еда
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром сохраняет форму при нарезке острым ножом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet