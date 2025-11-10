Оставила листья на грядке — весной пожалела: теперь знаю, где зимуют болезни растений

Патогенные микроорганизмы — это настоящие мастера выживания. Даже когда растения застывают под снегом или иссушаются под летним солнцем, эти невидимые существа продолжают бороться за жизнь. Зимой, когда природа будто замирает, в тканях растений, в опавших листьях и в почве идет невидимая борьба — микроскопические грибы, споры и мицелий находят способы дождаться тепла. Чтобы понять, как им это удается, стоит рассмотреть, какие стратегии выработали разные возбудители болезней и почему они возвращаются весной с новой силой.

Как патогены переживают холода

Паразитические грибы, живущие на растениях, не могут просто "уснуть" до весны — им нужно сохранить источник питания или безопасное убежище. В отличие от насекомых, которые прячутся или мигрируют, микроорганизмы выживают прямо на своем хозяине. Некоторые укрываются в тканях растения, другие — в опавшей листве, третьи формируют плотные структуры, устойчивые к морозам и засухе.

"Это живые организмы, приспособленные к экстремумам. Без выработанных стратегий они бы просто вымерли", — отметил биолог Лиза Щайнкопф.

Мучнистая роса: жизнь под снежным покровом

Одним из таких хитрецов является гриб Blumeria graminis, вызывающий мучнистую росу злаков. С наступлением холодов его мицелий не погибает, а сохраняется на листьях и побегах растений. Зимой рост замедляется, спорообразование прекращается, но гриб не умирает. Когда температура поднимается, он снова активизируется.

Если холода слишком суровы, гриб использует "план Б" — формирует микроскопические плодовые тела, называемые казмотециями. Эти плотные оболочки позволяют патогену пережить даже обледенение, защищая споры до весны.

Ржавчина злаков: борьба за выживание

Ржавчинные грибы — одни из самых выносливых растительных паразитов. Они зимуют в виде телейтоспор или мицелия, чаще всего на листьях или побегах. Некоторые виды даже меняют "хозяина" — переходят с травянистых на древесные растения.

Самой уязвимой к холоду считается стеблевая ржавчина (Puccinia graminis), погибающая уже при слабом морозе. А вот листовая (Puccinia recondita) выдерживает куда больше. Абсолютный рекордсмен по выносливости — желтая ржавчина (Puccinia striiformis), способная переносить морозы ниже -20 °C.

Жизнеспособность грибов напрямую зависит от устойчивости самого растения. Если культура вымерзает, погибает и патоген, даже самый стойкий.

Как зимует яблочная мучнистая роса

У Podosphaera leucotricha, возбудителя мучнистой росы яблони, выработан особый способ зимовки. Мицелий укрывается в почках, где сохраняется до весны. Это дает ему минимальное питание и защиту от холода. Однако есть и минус — зараженные почки становятся рыхлыми и чаще вымерзают, чем здоровые. Весной именно из таких почек начинается новая волна заражений.

Новая стратегия виноградной мучнистой росы

Интересно, что гриб Uncinula necator, поражающий виноград, всего несколько десятилетий назад изменил способ зимовки. Раньше он, как и яблочная мучнистая роса, сохранялся в почках. Сегодня его споры зимуют в опавших листьях в виде плодовых тел — казмотециев. Такая адаптация сделала гриб более устойчивым и позволила ему распространяться даже после обрезки заражённых побегов.

Парша яблони: невидимая работа в листве

Возбудитель парши проводит зиму в опавших листьях. Пока кажется, что жизнь замирает, гриб формирует мицелий, который весной превращается в плодовые тела — перитеции. Из них высвобождаются споры, готовые заразить молодые листья и побеги. При нехватке влаги процесс замедляется, и плодовые тела формируются хуже — значит, влажная осень для грибка куда важнее, чем мягкая зима.

Защитные формы: природа изобретает броню

Некоторые патогены идут еще дальше. Они создают особые "резервные" формы выживания — склероции и кламидоспоры. Эти плотные структуры позволяют грибам пережить не только мороз, но и жару, засуху, отсутствие пищи.

Пока растение отдыхает, споры ждут своего часа в земле или на остатках растительности. Когда условия становятся благоприятными, они быстро прорастают, запуская новую инфекцию. Так, грибы рода Fusarium способны активироваться за считанные часы, как только почва прогреется и увлажнится.

Грибы-долгожители в почве

Настоящие чемпионы выживания — почвенные патогены со склероциями. Их "панцирные" формы могут сохраняться в земле до 10 лет, несмотря на заморозки и смену сезонов. К ним относятся возбудители болезней подсолнечника и других культур/

Обычные фунгициды бессильны против таких грибов. Единственная эффективная стратегия — агротехнические меры: севооборот, удаление растительных остатков, обработка почвы и использование устойчивых сортов.

А что если климат станет мягче?

Климатические изменения напрямую влияют на развитие фитопатогенов. Мягкие зимы сокращают период покоя грибов, и они начинают развиваться раньше, чем обычно. Это означает, что профилактические обработки и контроль заболеваний нужно проводить не весной, а уже с конца зимы.

Если морозов становится меньше, патогены не только выживают легче, но и быстрее адаптируются к новым условиям. Поэтому ученые предупреждают: глобальное потепление может привести к вспышкам болезней даже в регионах, где раньше их не было.

Интересные факты

Мицелий мучнистой росы может сохраняться живым под снегом до трёх месяцев. Склероции грибов способны выдерживать давление и температуру, сравнимую с условиями в вулканических почвах. Желтая ржавчина впервые была зафиксирована в Сибири только в XXI веке — раньше там было слишком холодно.

Мифы и правда