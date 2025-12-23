Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Саркококка
Саркококка
© Own work by Salix is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:19

Это переписывает учебники: биологи обнаружили у растений аналог плаценты и материнского поведения

Растения проявляют материнскую заботу о потомстве — Сони

Жизнь растений долгое время воспринималась как фоновый, почти пассивный процесс по сравнению с активным поведением животных. Однако новые научные данные заставляют иначе взглянуть на этот привычный порядок. Оказалось, что растения способны не только расти и адаптироваться, но и выстраивать сложные формы заботы о собственном потомстве. Об этом сообщает препринт, опубликованный на платформе bioRxiv.

Растение, которое не спешит отпускать потомство

В центре внимания исследователей оказалось хорошо знакомое многим комнатное растение Chlorophytum comosum, более известное как паучье или ленточное растение. Его особенность — способность формировать дочерние розетки, которые некоторое время остаются соединёнными с материнским организмом тонкими побегами, называемыми столонами. Эти структуры долгое время считались всего лишь механическим способом вегетативного размножения.

Команда учёных из Университета Моханлала Сукхадиа решила изучить этот процесс детально, проследив развитие дочерних растений на разных стадиях — от раннего роста до момента полной самостоятельности. Анализ показал, что столон выполняет куда более важную роль, чем предполагалось ранее, обеспечивая контролируемую передачу воды и питательных веществ.

Биологическая "пуповина" и цена преждевременной автономии

Эксперименты с контролируемым отсечением столонов дали наглядные результаты. Если связь разрывалась на раннем этапе, молодые растения не выживали. По мере взросления шансы на выживание постепенно росли и достигали максимума только тогда, когда дочерняя розетка становилась полностью фотоавтотрофной. Такая зависимость поразительно напоминает закономерности, характерные для плацентарных млекопитающих.

"Растения поддерживают жизнь на Земле, производя пищу и кислород для всех животных. Это привело нас к фундаментальному вопросу: заботятся ли растения о своих дочерних растениях подобным образом?" — заявил руководитель исследования Винит Сони.

Забота, зависящая от обстоятельств

Особый интерес вызвало поведение материнского растения после достижения потомством относительной самостоятельности. В обычных условиях запускается процесс постепенной деградации столона, и связь разрывается естественным образом. Но если дочерние растения сталкиваются со стрессом — нехваткой воды или проблемами с корнями, — этот процесс приостанавливается.

Материнское растение продолжает снабжать потомство ресурсами, даже жертвуя собственным ростом. Такая реакция указывает на наличие сложных механизмов физиологической оценки состояния потомства и гибкой регуляции обмена веществ.

Новый взгляд на "тихую" жизнь растений

Авторы работы подчёркивают, что полученные данные дополняют длинную цепочку открытий, разрушающих представление о растениях как о статичных организмах. От экспериментов Джагадиша Чандры Бозе до современных исследований стрессовых сигналов — ботаника всё чаще сталкивается с примерами сложного поведения.

Выявление материнской заботы у Chlorophytum comosum расширяет границы поведенческой экологии и заставляет пересмотреть подходы к изучению коммуникации в растительном мире. Это открытие не только углубляет понимание эволюции, но и подчёркивает, насколько мало мы всё ещё знаем о формах жизни, лежащих в основе наземных экосистем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тонкая кутикула позволила муравьям увеличить численность — Эван Экономо сегодня в 3:52
Меньше защиты — больше власти: парадокс муравьёв, объясняющий успех социальных видов

Муравьи решили дилемму силы и численности миллионы лет назад. Новое исследование показало, почему отказ от "брони" сделал их одними из самых успешных существ на планете.

Читать полностью » Натрий-ионные батареи сравнялись с литиевыми по энергоёмкости – Chemical Science вчера в 22:01
Дешевле и быстрее одновременно: в натрий-ионных аккумуляторах вскрылась деталь, ломающая рынок

Натрий-ионные аккумуляторы способны заряжаться быстрее литиевых благодаря твёрдому углероду. Учёные объяснили механизм и перспективы технологии для энергетики.

Читать полностью » Учёные признали Зеландию отдельным континентом под Тихим океаном — GSA Today вчера в 20:16
Континент, которого не должно было быть: географическая аномалия размером с Индию ломает карту мира

Под водами Тихого океана скрывается континент размером с Индию. Почему учёные уверены, что Земля может иметь не семь, а восемь континентов.

Читать полностью » Природа использует плитку для брони и гибкости у многих видов — Ньякатура вчера в 18:06
Забудьте про сплошной пластик: почему будущее за материалами, которые умеют изгибаться, как кожа

Учёные собрали 100 примеров "биологической плитки" — мозаичных поверхностей у живых организмов. Зачем природе такие узоры и как они могут улучшить материалы.

Читать полностью » Наночастицы усилили перенос митохондрий между клетками — PNAS вчера в 17:34
Митохондрии — золото медицины: как крошечные батарейки переписывают правила борьбы со старением

В PNAS описали метод "энергетического усиления" стволовых клеток наночастицами, чтобы они активнее передавали митохондрии повреждённым тканям.

Читать полностью » Учёные связали риск болезни Альцгеймера с регионом проживания — IRCCS вчера в 15:42
Где вы живёте — там и стареет мозг: страны, в которых болезнь Альцгеймера подбирается незаметно

Учёные выяснили, что риск болезни Альцгеймера зависит не только от возраста и образа жизни, но и от страны проживания — данные удивили даже специалистов.

Читать полностью » Новый метод омоложения иммунной системы показали учёные на старых мышах – журнал Nature вчера в 14:27
Секрет омоложения иммунной системы раскрыт: как старость можно обмануть с помощью РНК

Учёные нашли способ временно омолодить иммунную систему у старых мышей с помощью мРНК. Результаты меняют взгляд на старение и защиту организма.

Читать полностью » Кофейная гуща удалила до 98 процентов свинца из воды – Университет Лафборо вчера в 10:16
То, что вчера было мусором, сегодня ловит токсины: фильтры меркнут на фоне его возможностей

Кофейная гуща, которую обычно выбрасывают, может стать эффективным инструментом для очистки воды от тяжёлых металлов и снизить нагрузку на окружающую среду.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
В Москве 23 декабря ожидаются морозы до −11 градусов без осадков — Гидрометцентр
Питомцы
Кошке требуется до одного часа внимания в день для благополучия — ветеринары
Туризм
Недельный маршрут по Узбекистану советуют начинать со столицы Ташкента — Lonely Planet
Авто и мото
Зимой автоматические коробки передач требуют прогрева из-за загустевшего масла — автоэксперты
Еда
Баланс текстуры и панировки является ключевым принципом приготовления крокетов — кулинары
Дом
Сковороды с отслаивающимся антипригарным слоем рекомендуют заменить — Willow and Hearth
Садоводство
Янтарная кислота увеличивает количество бутонов и качество плодов – Сад и огород
ДФО
Камчатский бюджет увеличен на 1,5 млрд рублей для компенсации разницы тарифов – Ирина Унтилова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet