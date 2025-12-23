Это переписывает учебники: биологи обнаружили у растений аналог плаценты и материнского поведения

Жизнь растений долгое время воспринималась как фоновый, почти пассивный процесс по сравнению с активным поведением животных. Однако новые научные данные заставляют иначе взглянуть на этот привычный порядок. Оказалось, что растения способны не только расти и адаптироваться, но и выстраивать сложные формы заботы о собственном потомстве. Об этом сообщает препринт, опубликованный на платформе bioRxiv.

Растение, которое не спешит отпускать потомство

В центре внимания исследователей оказалось хорошо знакомое многим комнатное растение Chlorophytum comosum, более известное как паучье или ленточное растение. Его особенность — способность формировать дочерние розетки, которые некоторое время остаются соединёнными с материнским организмом тонкими побегами, называемыми столонами. Эти структуры долгое время считались всего лишь механическим способом вегетативного размножения.

Команда учёных из Университета Моханлала Сукхадиа решила изучить этот процесс детально, проследив развитие дочерних растений на разных стадиях — от раннего роста до момента полной самостоятельности. Анализ показал, что столон выполняет куда более важную роль, чем предполагалось ранее, обеспечивая контролируемую передачу воды и питательных веществ.

Биологическая "пуповина" и цена преждевременной автономии

Эксперименты с контролируемым отсечением столонов дали наглядные результаты. Если связь разрывалась на раннем этапе, молодые растения не выживали. По мере взросления шансы на выживание постепенно росли и достигали максимума только тогда, когда дочерняя розетка становилась полностью фотоавтотрофной. Такая зависимость поразительно напоминает закономерности, характерные для плацентарных млекопитающих.

"Растения поддерживают жизнь на Земле, производя пищу и кислород для всех животных. Это привело нас к фундаментальному вопросу: заботятся ли растения о своих дочерних растениях подобным образом?" — заявил руководитель исследования Винит Сони.

Забота, зависящая от обстоятельств

Особый интерес вызвало поведение материнского растения после достижения потомством относительной самостоятельности. В обычных условиях запускается процесс постепенной деградации столона, и связь разрывается естественным образом. Но если дочерние растения сталкиваются со стрессом — нехваткой воды или проблемами с корнями, — этот процесс приостанавливается.

Материнское растение продолжает снабжать потомство ресурсами, даже жертвуя собственным ростом. Такая реакция указывает на наличие сложных механизмов физиологической оценки состояния потомства и гибкой регуляции обмена веществ.

Новый взгляд на "тихую" жизнь растений

Авторы работы подчёркивают, что полученные данные дополняют длинную цепочку открытий, разрушающих представление о растениях как о статичных организмах. От экспериментов Джагадиша Чандры Бозе до современных исследований стрессовых сигналов — ботаника всё чаще сталкивается с примерами сложного поведения.

Выявление материнской заботы у Chlorophytum comosum расширяет границы поведенческой экологии и заставляет пересмотреть подходы к изучению коммуникации в растительном мире. Это открытие не только углубляет понимание эволюции, но и подчёркивает, насколько мало мы всё ещё знаем о формах жизни, лежащих в основе наземных экосистем.