Хлороз
Хлороз
© commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Малинина Опубликована сегодня в 3:11

Листья пожелтели — сразу бью тревогу: эта ошибка губит растения быстрее всего

Пожелтение листьев связано со снижением выработки хлорофилла — садоводы

Пожелтение листьев у рассады и взрослых растений — один из самых частых тревожных сигналов, с которыми сталкиваются садоводы. Внешне проблема может выглядеть незначительной, но за изменением цвета листвы часто скрываются серьёзные нарушения обменных процессов. Основная причина — снижение выработки хлорофилла, из-за чего замедляется фотосинтез, растения слабеют, хуже растут и теряют урожайность. Об этом сообщает дзен-канал "Ваше хозяйство".

Что такое хлороз и как его распознать

Хлороз — это физиологическое заболевание растений, связанное с нарушением образования хлорофилла. Его легко отличить от других болезней: в первую очередь желтеют межжилковые участки листа, тогда как сами жилки долгое время остаются зелёными. При отсутствии мер пожелтение распространяется и на них. Чаще всего хлороз проявляется на молодом приросте, но при прогрессировании затрагивает всю надземную часть растения.

Основные группы хлороза

Все виды хлороза условно делят на три группы в зависимости от причины возникновения. Такое разделение помогает быстрее определить источник проблемы и выбрать правильную тактику лечения.

Инфекционный хлороз

Этот тип развивается при заражении растений вирусами, которые переносятся насекомыми-вредителями. Его отличительная особенность — быстрое и равномерное пожелтение листьев, включая жилки. Инфекционный хлороз не поддаётся лечению, поэтому поражённые растения подлежат удалению и уничтожению, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Эдафический хлороз и влияние условий среды

Эдафический хлороз возникает из-за неблагоприятных условий выращивания или ошибок в уходе. Первые признаки чаще появляются на нижних листьях. Основными провоцирующими факторами считаются неподходящая кислотность почвы, переувлажнение, недостаток света, засуха, резкие перепады температуры и повреждение корневой системы. Во всех этих случаях корни теряют способность полноценно усваивать питательные вещества, даже если они присутствуют в почве.

Неинфекционный хлороз и дефицит элементов

Неинфекционный, или функциональный, хлороз связан с нехваткой или дисбалансом макро- и микроэлементов. Именно этот тип встречается чаще всего. Недостаток железа, азота, кальция, магния, калия, серы, меди, цинка, бора или марганца проявляется по-разному, но всегда отражается на окраске и состоянии листвы.

Самые распространённые виды хлороза

Железистый хлороз начинается с молодых листьев: они желтеют, а жилки остаются зелёными. Чаще всего проблема возникает на щелочных и переувлажнённых почвах. Кальциевый хлороз проявляется подсыханием и деформацией краёв листьев, особенно на кислых и песчаных грунтах. Магниевый хлороз начинается со старых листьев, которые желтеют и краснеют по краям. Калийный сопровождается появлением жёлтых пятен и краевого некроза, а азотный — общим побледнением растения и замедлением роста.

Медный, серный, цинковый, борный и марганцевый хлорозы встречаются реже, но также опасны, так как ослабляют иммунитет растений и ухудшают формирование бутонов, завязей и плодов.

Как лечить хлороз

Лечение всегда начинается с определения причины. При инфекционной форме растения удаляют. При эдафическом хлорозе нормализуют условия выращивания: корректируют полив, кислотность почвы, освещённость и температурный режим, улучшают аэрацию грунта и состояние корней. При неинфекционном хлорозе применяют удобрения, содержащие недостающие элементы в доступной форме. После устранения дефицита полезно использовать стимуляторы роста для восстановления общего состояния растений.

Народные методы и их ограничения

Существуют и народные способы борьбы с хлорозом, такие как закапывание ржавых предметов в почву или использование настоев органических отходов. Однако такие методы не дают быстрого и точного результата. При выраженных симптомах растениям требуется экстренная помощь, поэтому предпочтение следует отдавать специализированным удобрениям и препаратам.

Хлороз — это не приговор, а сигнал о том, что условия выращивания требуют корректировки. Своевременное выявление причины и грамотный уход позволяют полностью восстановить здоровье растений и сохранить их декоративность и урожайность.

