Яркий салат с съедобными цветами
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 19:32

Едят больше зелени — теряют важное: растительная диета у детей скрывает опасные дефициты

Растительная диета снизила уровень холестерина у детей — CRFSN

Растительные диеты всё чаще становятся выбором семей с детьми, однако их влияние на здоровье в раннем возрасте до сих пор вызывает активные дискуссии. Новый научный анализ позволяет взглянуть на этот вопрос без крайностей и идеологических оценок. Учёные сопоставили данные десятков исследований, чтобы понять, как веганство и вегетарианство отражаются на росте и развитии детей. Об этом сообщает журнал Critical Reviews in Food Science and Nutrition (CRFSN).

Что показал крупнейший анализ детских рационов

Международная группа исследователей из Италии, США и Австралии провела масштабный метаанализ, охвативший сведения о более чем 48 тысячах детей и подростков из разных стран. В работе рассматривались показатели роста, общее состояние здоровья и обеспеченность питательными веществами при различных типах питания. Авторы сравнили лакто-ово-вегетарианский и веганский рационы с традиционным всеядным меню. Полученные данные показали, что при грамотном планировании растительная диета способна поддерживать нормальное развитие в детском возрасте. Вместе с тем отсутствие контроля за составом питания может привести к нехватке отдельных нутриентов.

Питательные вещества: сильные стороны и риски

Метаанализ включал 59 исследований из 18 стран с участием детей и подростков младше 18 лет. В совокупности были проанализированы данные 7280 лакто-ово-вегетарианцев, 1289 веганов и более 40 тысяч детей, придерживающихся всеядного питания. Выяснилось, что дети-вегетарианцы обычно получают больше клетчатки, железа, фолиевой кислоты, витамина C и магния. В то же время их рацион чаще содержит меньше калорий, белка и жиров, а также витаминов группы B и цинка. Вопрос дефицитов при растительном питании ранее уже поднимался в материале о том, что растительная диета может вызвать дефицит витаминов. Данные по веганским детям пока ограничены, но указывают на схожие тенденции.

"Примечательно, что уровень витамина B12 не достигал необходимого уровня без добавок или обогащённых продуктов, а потребление кальция, йода и цинка часто было ниже рекомендуемых норм, что делает эти питательные вещества важными для детей, придерживающихся растительной диеты", — объясняет доцент Жанетт Бизли из Нью-Йоркского университета.

Рост, сердце и особенности развития

Несмотря на выявленные риски дефицитов, у детей, придерживающихся растительного питания, были зафиксированы и положительные эффекты. В частности, показатели сердечно-сосудистой системы у веганов и вегетарианцев в среднем оказались лучше, чем у всеядных сверстников. У них отмечались более низкие уровни общего холестерина и липопротеинов низкой плотности. При этом дети на растительной диете в целом были немного ниже ростом и имели более низкий индекс массы тела, жировую массу и минеральную плотность костей. Эти различия подчёркивают важность внимания к кальцию и витамину D, о чём также говорится в инициативе по скринингу витамина D для детей.

"Наш анализ имеющихся данных показывает, что хорошо спланированные и правильно дополненные вегетарианские и веганские диеты могут удовлетворять потребности в питательных веществах и способствовать здоровому росту детей", — утверждает ведущий автор исследования доктор Моника Дину из Флорентийского университета.

Осознанный выбор и пределы выводов

Авторы подчёркивают, что растительная диета может быть оправданным выбором по этическим, экологическим или медицинским причинам. Однако ключевым фактором становится вовлечённость родителей и понимание возможных рисков. Специалисты советуют контролировать поступление витамина B12, кальция, йода, железа и цинка и при необходимости обращаться за консультацией к педиатрам и диетологам. Учёные также указывают на ограничения анализа: большинство включённых исследований были поперечными, а методы оценки питания отличались, что усложняет формирование универсальных рекомендаций.

В итоге исследователи сходятся во мнении, что растительное питание для детей возможно и потенциально полезно, но требует внимательного и сбалансированного подхода. Такой формат позволяет сохранить преимущества для сердечно-сосудистого здоровья и одновременно снизить риски дефицитов в периоды интенсивного роста.

