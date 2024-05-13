В Москве плановые отключения горячей воды отложены до 20 мая из-за внезапного похолодания, как сообщается на официальном веб-сайте мэрии и правительства города.
Согласно заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову, введение новой даты отключения горячего водоснабжения обусловлено падением температуры воздуха.
Согласно высказыванию заместителя мэра, изменение графика не повлияет на продолжительность отключений горячей воды, которая останется в пределах 10 дней. Работы будут проведены в полном объеме и завершатся к указанному сроку — до 25 августа, согласно информации, содержащейся в сообщении. Уточняется, что в настоящее время приостановлено предоставление информации для проверки времен отключения воды по конкретным адресам.
Новый график отключений будет опубликован на сайте мэрии и правительства столицы. Согласно размещенной на сайте информации, максимальный срок отключения горячей воды в городе составляет 10 дней, в то время как законодательно установленный норматив равен 14 дням.
Подчеркивается, что проведение плановых отключений необходимо для обеспечения эффективной работы системы. Сообщается, что гидравлические испытания затронут более 18 тысяч км городских тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Москве будет подготовлено более 74 тысяч зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов.
Фото: commons.wikimedia.org/Svetlov Artem (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Украина удивлена, что Запад не считает себя стороной конфликта
Советник начальника кабинета президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк охарактеризовал как "непонятное" то, что союзники Украины отказываются признать себя стороной противостояния с Россией.
Лавров: Если Запад захочет явится на поле боя на Украине — Россия готова
В ходе обсуждений в Совете Федерации относительно его повторного назначения на должность министра иностранных дел Сергей Лавров выразил готовность Москвы принять вызов западных стран, если они стремятся урегулировать украинский конфликт военным путем.
В МИРЭА разработаны новые материалы для электроники следующего поколения
Изменения в составе керамики и оптимизация производства позволили снизить температуру спекания до 950 градусов, что облегчило использование железа, марганца, никеля и кобальта вместо драгоценных металлов для изготовления электродов и снизило стоимость производства.
Цены на туры в Турцию в России подешевели до 39% на некоторые направления
После майских праздников цены на туры в Турцию существенно снизились: на некоторые направления — до 39%. Например, стоимость недельного турпакета в Кемере упала со 151 до 92 тыс. рублей.