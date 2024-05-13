В Москве плановые отключения горячей воды отложены до 20 мая из-за внезапного похолодания, как сообщается на официальном веб-сайте мэрии и правительства города.

Согласно заместителю мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову, введение новой даты отключения горячего водоснабжения обусловлено падением температуры воздуха.

Согласно высказыванию заместителя мэра, изменение графика не повлияет на продолжительность отключений горячей воды, которая останется в пределах 10 дней. Работы будут проведены в полном объеме и завершатся к указанному сроку — до 25 августа, согласно информации, содержащейся в сообщении. Уточняется, что в настоящее время приостановлено предоставление информации для проверки времен отключения воды по конкретным адресам.

Новый график отключений будет опубликован на сайте мэрии и правительства столицы. Согласно размещенной на сайте информации, максимальный срок отключения горячей воды в городе составляет 10 дней, в то время как законодательно установленный норматив равен 14 дням.

Подчеркивается, что проведение плановых отключений необходимо для обеспечения эффективной работы системы. Сообщается, что гидравлические испытания затронут более 18 тысяч км городских тепловых сетей. К началу отопительного сезона в Москве будет подготовлено более 74 тысяч зданий, включая свыше 34 тысяч жилых домов.

Фото: commons.wikimedia.org/Svetlov Artem (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)