Ксения Орлова Опубликована сегодня в 8:27

Уют в ограниченном пространстве: дизайнерские приемы для превращения студии в дом мечты

В просторной квартире зачастую можно столкнуться с неожиданными сложностями, особенно когда дело касается нестандартной планировки. А если речь идет о квартире-студии, то количество задач увеличивается многократно. Читатель спросил, как организовать пространство в такой квартире, и мы обратились за помощью к дизайнеру компании Domeo, который предложил несколько решений для квартиры в ЖК "РУСИЧ Котельники Парк". Как изменяется атмосфера в зависимости от выбранного подхода, показано в следующих вариантах.

"При планировке основное внимание стоит уделять удобству хранения вещей. Пространство можно эффективно организовать, используя гардеробные и дополнителные шкафы. Это освобождает жилое пространство и делает его более комфортным."

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Исходная планировка квартиры

Первый подход к планировке оставляет всё, как есть, не затрагивая стены. Такой сценарий особенно актуален для тех, кто не планирует выполнять сложные перепланировки. В этом случае квартира рассматривается как место для одного или пары, и достаточно всего лишь обновить расстановку мебели и освещения.

Основное внимание уделяется хранению: проект включает две полноценные гардеробные, что позволяет значительно разгрузить остальные комнаты. Главное — создать ненавязчивое и функциональное оформление, позволяющее использовать пространство максимально эффективно.

Прихожая остаётся компактной. Место для обуви и зеркало должны быть функциональными, чтобы при входе не возникало дублирования. Хранение вещей во многом обеспечивает организованность и эстетичный вид.

Первый вариант: ничего не переносим

Главная идея данного решения — оптимизировать хранение и разнообразить функционал. Благодаря полкам и дополнительному шкафу на хранение вещей, квартира становится более организованной, а ограничения по площади забываются.

Кухня включает все необходимое: холодильник, СВЧ и духовку. Рабочая поверхность должна быть достаточной, чтобы не затруднять занятия на кухне, включая возможность полноценной готовки.

Гостиная превращается в многофункциональное пространство, где раскладной диван выполняет сразу две роли: место для отдыха и дополнительное спальное место. Здесь также расположено кресло и стол, которые могут подстраиваться под потребности пользователей.

Второй вариант: создаём пространство для встреч

Второй подход более ориентирован на социальную активность. Кухня в центре квартиры становится местом встреч. Повышенные габариты столов и острова организуют пространство, делая его динамичным.

Также предусмотрена большая зона хранения, включающая в себя технические элементы, чтобы сохранить свободу в жилой части квартиры. Такой подход позволяет легкость в переключении между различными сценариями проживания.

Гостиная продолжает оставаться многофункциональной. Диван, раскладывающийся в полноценную кровать, позволяет разместить гостей без особых усилий. Потребности стихает, когда планировка становится более гибкой, чем до этого.

Третий вариант: адаптируем под семью

Если в квартире живёт семья, возникает потребность в структурировании пространства. Выделенная зона для родителей с комфортной кроватью и размещение детской кроватки становится приоритетом, а также избавляет от необходимости делать серьезные перепланировки.

Кухня управляется нового типа столом, трансформирующимся под любые потребности жизни. Управление пространством становится адаптивным к условиям жизни без потери комфорта.

Санузел также получает максимальную функциональность: в нем появляется раковина и дополнительное место хранения, что позволяет вести все повседневные дела с комфортом и без ограничений.

Как выбрать подходящий вариант

Каждое из предложенных решений уникально и подходит под разные стили жизни. Выбор за вами: ориентация на гибкость, использование пространства для одного или для всей семьи — каждый вариант позволит адаптироваться к потребностям.

Комфорт дома — это не только внешние элементы, но и внутреннее ощущение уюта. Важным остается, как эффективно использовать имеющееся пространство на каждодневной основе. Эти рекомендации идеально подходят для всех, кто ищет оптимальное решение для квартиры.

FAQ

Как оценить нужное пространство для себя?
Здесь важно учитывать свои повседневные нужды: сколько людей будет жить, часто ли планируются визиты гостей и какой стиль проживания предпочитаете.
Как изменить планировку квартиры самостоятельно?
Вероятно, потребуется экспертиза по проекту, чтобы избежать лишних расходов и затрат времени. В таком вопросе лучше всего обратиться к специалисту.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

Источником материала послужила информация, представленная на сайте Domeo и полученная от дизайнеров при проектировке таких пространств.

