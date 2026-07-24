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перепланировка
перепланировка
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 13:29

Однушка может удивить: три идеи планировки превращают неудобную квартиру в комфортное жильё

Однокомнатная квартира редко прощает ошибки. Один лишний шкаф — и уже не пройти к окну, один неудачный угол — и кухня начинает мешать жизни вместо того, чтобы в ней участвовать. Особенно это заметно, когда планировка вытянутая: вроде бы метраж есть, а ощущение тесноты тоже никуда не делось. В таком жилье каждая стена работает как отдельный сотрудник, и если один "схалтурил", это сразу видно в быту. Именно поэтому перед покупкой или перепланировкой люди сначала смотрят не на красивую картинку, а на то, как квартира будет жить вместе с ними.

"Если планировка изначально вытянутая, не пытайтесь заставить её работать против себя. Сначала надо понять, что для вас важнее: отдельная спальня, большая кухня или место для работы. Потом уже делить пространство перегородками, шкафами и мебелью. Иначе квартира быстро начнёт жить по своим правилам, а не по вашим".

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Вариант 1. Кухня побольше и отдельная спальня

Первый сценарий рассчитан на тех, кто любит готовить и не хочет жертвовать отдельной спальней. Здесь кухню делают заметно просторнее, а рядом остаётся изолированная зона отдыха. Для квартиры, где вечерами собираются гости и на плите что-то постоянно шкворчит, это решение выглядит самым прямым.

Кухонный гарнитур тянется почти во всю стену, так что посуды, техники и запасов помещается больше. Обеденный стол рассчитан на четырёх человек, а значит, за ним можно нормально ужинать семьёй и не тесниться локтями. Жилую комнату делят перегородкой: за ней ставят кровать, а у окна оставляют диван и телевизор.

Прихожую тоже не бросают на самотёк. Там сразу закладывают шкаф для верхней одежды и комод для обуви, чтобы вещи не расползались по квартире. Такой расклад подойдёт одному человеку или паре, если готовка и гости для них важнее лишнего свободного метра.

Вариант 2. Рабочее место и хранение

Во втором варианте ставка сделана на жизнь без лишней суеты. Такой план выбирают те, кто много работает из дома, редко зовёт гостей и хочет, чтобы у каждой вещи было своё место. Тут уже не до парадных жестов, тут главное — чтобы стол не мешал спать, а шкаф не съедал комнату.

В жилой комнате ставят кровать, полноценное рабочее место с компьютером и дополнительные шкафы для книг и личных вещей. Получается одна зона, где можно и работать, и отдыхать, не таская ноутбук по всей квартире. Для людей, которые проводят дома по многу часов, это обычно удобнее, чем лишняя декоративность.

Кухня в этом варианте становится проще и компактнее. Там остаются диван и обеденный стол на двух человек, потому что большие застолья здесь не закладываются изначально. В прихожей ставят шкаф для верхней одежды, чтобы не раздувать хранение в жилой части квартиры.

Вариант 3. Спальня и гардеробная

Третий вариант — для тех, кто готов к перепланировке без полумер. Большую комнату делят, чтобы получить отдельную спальню, а кухню объединяют с гостиной. За счёт этого квартира меняет логику: появляется приватная зона для сна и общая часть для повседневной жизни.

В спальне ставят большой шкаф для одежды и вещей, так что комната не выглядит пустой и не требует лишней мебели. Кухня-гостиная, наоборот, становится местом, где стоит диван, телевизор, книжные полки и место для хранения пластинок. Если кто-то остаётся ночевать, жилую зону можно отделить шторой.

В прихожей вместо обычного шкафа проектируют отдельную гардеробную. Туда убирают верхнюю одежду, обувь, чемоданы и крупные вещи, которые обычно занимают слишком много места. Этот вариант берут те, кому нужен отдельный сон без лишнего шума и нормальная общая зона без ощущения складской комнаты.

"В однокомнатной квартире всегда приходится выбирать, что вы ставите во главу угла. Если нужен порядок, лучше сразу закладывать хранение, а не надеяться на чудо после переезда. Если важнее личное пространство, спальню стоит отделять жёстко, а не условно. И если в квартире будет жить пара, решение должно работать на двоих, а не только на красивый план".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Ответы на популярные вопросы

Можно ли считать вытянутую однушку неудобной по умолчанию?
Нет. Всё упирается в то, как распределены кухня, спальня, хранение и проходы. При грамотной схеме даже сложная форма работает нормально.

Что важнее в однокомнатной квартире — кухня или спальня?
Это зависит от образа жизни. Тем, кто готовит и принимает гостей, обычно нужнее кухня. Тем, кто ценит тишину и сон, чаще важнее отдельная спальня.

Нужна ли перепланировка ради удобства?
Не всегда. Иногда хватает перегородки, шкафа или другой расстановки мебели. Но если квартира изначально собрана неудачно, без переделки обойтись трудно.

Что чаще всего недооценивают при выборе однушки?
Хранение и повседневные маршруты внутри квартиры. Когда нет места для одежды, техники и обуви, даже хороший метраж начинает быстро таять.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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