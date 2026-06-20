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перепланировка
перепланировка
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Ксения Орлова Опубликована сегодня в 7:56

Хватит терять деньги на продаже: один хитрый трюк с перепланировкой заставит покупателей драться

Коридор съедает метры, комнаты стоят "как попало", а в итоге в квартире вроде есть кухня 23,9 метра, два санузла и несколько гардеробных, но жить семье в ней неудобно. В таких историях проблема обычно не в районе и не в том, что дому "сколько-то лет". Чаще всё проще: планировка устарела, а привычные сценарии современной жизни в неё не помещаются. Один из типичных случаев — когда покупатель долго смотрит, но в голове не складывается картинка: куда поставить второго ребёнка, как организовать хранение и где будет "общая зона", а не набор разрозненных комнат. И тогда тот же метраж внезапно перестаёт казаться преимуществом.

"Если хочется получить "современное” пространство без сюрпризов в согласовании, надо сначала смотреть на каркас: где колонны, какие стены несущие, как проходя́т инженерные коммуникации. Дальше — думать про сценарии семьи: общий вечер у дивана, уроки у стола, отдельное хранение. Тогда и планировка перестаёт быть просто набором комнат и начинает работать по делу".

Руководитель студии "Планировка ПЛЮС" Наталья Соло

Почему квартира не продаётся, даже если площадь большая

Иногда покупатели не задерживаются на объекте не из-за района и не из-за состояния дома. Они просто не могут быстро представить свою жизнь в этой планировке. В голове не складывается ни "общая зона", ни нормальное место для детей, ни понятная система хранения.

Здесь как раз тот случай, когда на бумаге всё выглядит солидно: большая площадь, несколько комнат, два санузла. Но реальность упирается в длинный коридор, неудобное расположение помещений и то, что современная семейная рутина не совпадает с логикой, заложенной в проект.

Вторичный рынок это хорошо показывает: если ответы по базовым сценариям (где учится ребёнок, где хранится сезонная одежда, где будет семейный вечер) неочевидны, квартира проигрывает более компактным вариантам с удачным планом. Площадь может быть большой, но ощущение жизни "через неудобства" отталкивает.

Исходная планировка: что есть сейчас

Квартира на вторичном рынке имеет полукруглую внешнюю стену, несущие колонны, две гардеробные и планировочные решения, которые отражают подходы начала 2010-х годов. Это сразу задаёт особенности: геометрия сложная, а функции помещений не всегда совпадают с запросом семьи из нескольких человек.

По текущему плану кухня — 23,9 м², гостинная — 16,5 м², спальня — 14,9 м², детская — 19,8 м². Ещё есть кабинет, два санузла и гардеробные. На первый взгляд всё похоже на "хороший набор помещений", но важнее то, насколько этот набор дружит с ежедневными делами.

Дизайнер и эксперт по законным перепланировкам Наталья Соло подготовила для этой квартиры два варианта, оба с учётом существующих ограничений и требований согласования. Цель у проекта одна — превратить хороший метраж в пространство, которое будущая семья сможет использовать без ежедневных компромиссов.

Первый вариант: под семью и без "ломки" логики

Первый сценарий строится на идее адаптации без радикальных вмешательств. Задача — сохранить сильные стороны квартиры, сделать планировку удобнее для семьи с двумя детьми и получить три полноценные изолированные комнаты. Геометрию помещений корректируют ровно настолько, насколько это позволяет существующая конструктивная реальность.

Главная точка здесь — кухня. Она остаётся на месте, но её превращают в кухню-гостиную: появляется угловая рабочая зона, обеденный стол и диванная группа. В результате вместо большой изолированной кухни появляется место, где готовят, общаются, помогают детям с уроками и принимают гостей.

Гостиную при этом предлагают переориентировать под детскую. Рядом располагается вторая детская комната. В обеих комнатах помещаются кровать, рабочее место и шкаф, а ещё для каждого ребёнка можно организовать отдельный вход, что для семьи с двумя детьми решает вопрос личного пространства.

Второй вариант: перенос кухни и центр для всей семьи

Во втором варианте переработка глубже: меняется не только расположение помещений, но и предполагаемый сценарий жизни. Ключевая идея — выделить каждому члену семьи свою комнату, а общую зону собрать в центре квартиры и сделать её действительно общей, а не "проходной комнатой по остаточному принципу".

Кухня-гостиная, по задумке, становится центром дома. С учётом допустимых норм рабочую зону кухни предлагают перенести на место бывшей гардеробной, а общую зону расширить. Получается пространство для совместных завтраков, общения во время готовки, присмотра за детьми и приёма гостей.

После такого переноса освобождается помещение почти 24 м². По нормативам оно остаётся нежилым и проходит как кабинет, но при грамотной организации и хорошей шумоизоляции может стать комфортной комнатой ребёнка. В итоге оба ребёнка получают свои зоны, а семье не приходится жертвовать общей площадью ради дополнительного спального места.

"Согласование начинается не с "как красиво”, а с "как можно”. Когда в квартире есть колонны и радиусные участки стены, часть решений сводится к тому, как переорганизовать проходы, хранение и дверные проёмы, не ломая несущие конструкции. Если планировке не дать логику хранения и маршрутов по квартире, после ремонта всё равно будет ощущение тесноты — даже при приличной площади".

Строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Как выбрать: что важнее — привычность или гибкость

Оба решения адаптируют квартиру под семью с двумя детьми, но делают это разными путями. Первый вариант ближе тем, кто хочет сохранить привычную основу планировки и ограничиться более нейтральными изменениями: меньше риска "сломать" конструктив и больше предсказуемости по логике пространства.

Второй вариант выбирают те, кто готов переосмыслить схему комнат и сильнее переделать сценарий жизни. Здесь гибкость выше: общая зона оказывается в центре, комнаты распределяются так, чтобы всем хватало личного пространства, а площадь используется иначе.

Когда собственник и покупатель смотрят на одно и то же жильё, они сравнивают разные вещи. Владельцу может казаться очевидным, что большая кухня — это плюс, отдельные комнаты — комфорт, а геометрия радиусной стены — особенность. Покупателю же важнее другое: где будет жить второй ребёнок, насколько удобно получится организовать общую зону, и насколько изменения реально сделать законно, если они понадобятся.

FAQ

Вопрос? Сколько комнат нужно семье с двумя детьми, чтобы квартира выглядела "правильно”?
Ответ: Обычно ориентируются на две изолированные детские и понятную общую зону, где семья проводит время вместе, а не только готовит.

Вопрос? Можно ли менять планировку в квартире с несущими колоннами?
Ответ: Да, но корректировки зависят от конструкций и инженерных ограничений — безопасные решения начинаются с обследования и понимания, что именно трогать нельзя.

Вопрос? Что чаще всего "убивает” впечатление от хорошего метража?
Ответ: Длинные коридоры и неудобная логика маршрутов, когда не получается быстро представить ежедневные сценарии — уроки, хранение, отдых.

Вопрос? Почему кухня-гостиная так влияет на продажи?
Ответ: Она даёт общую точку в квартире: место для готовки и общения, где семье проще собираться вместе.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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