Планы нападений сорвались: силовики Дагестана нейтрализовали террористическую ячейку

Задержание группы, обсуждавшей планы нападений на сотрудников полиции, прошло в Дагестане в рамках операции силовиков. Подозреваемые действовали в пределах Махачкалы и пытались сформировать устойчивую террористическую ячейку.

Формирование группы и её планы

По данным регионального управления СК России, ячейка была создана летом текущего года. Шестеро жителей республики объединились, чтобы организовать сообщество, ориентированное на подготовку преступлений террористического характера. Собравшись вместе, участники обсуждали варианты нападений на полицейских, выбирали возможные цели и способы реализации задуманного.

Следователи отмечают, что подобные группы формируются скрытно, часто используя личные связи и заранее подготовленные схемы коммуникации. В данном случае подозреваемые действовали в пределах города, что позволяло им наблюдать за объектами потенциальных атак и планировать маршруты отхода. Однако контролируемая оперативная обстановка позволила силовикам фиксировать их деятельность до того, как она перешла к практической реализации.

Задержание и дальнейшие действия силовиков

Реализовать задуманное подозреваемые не успели. Мужчин задержали в ходе оперативных мероприятий, после чего их доставили на допрос. Следственные органы собирают доказательства, подтверждающие структуру группы, её цели и распределение ролей между участниками.

Расследование продолжается с учётом тяжести потенциальных последствий планируемых преступлений. Силовики намерены установить дополнительные связи задержанных, а также выяснить, не планировались ли другие эпизоды противоправной деятельности. Оперативная работа проводится в координации с антитеррористическими подразделениями, чтобы исключить возможность появления подобных группировок в регионе.