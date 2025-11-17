Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
задержание, полиция
задержание, полиция
© Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:03

Планы нападений сорвались: силовики Дагестана нейтрализовали террористическую ячейку

СК России: В Дагестане пресекли планы нападений на полицейских

Задержание группы, обсуждавшей планы нападений на сотрудников полиции, прошло в Дагестане в рамках операции силовиков. Подозреваемые действовали в пределах Махачкалы и пытались сформировать устойчивую террористическую ячейку.

Формирование группы и её планы

По данным регионального управления СК России, ячейка была создана летом текущего года. Шестеро жителей республики объединились, чтобы организовать сообщество, ориентированное на подготовку преступлений террористического характера. Собравшись вместе, участники обсуждали варианты нападений на полицейских, выбирали возможные цели и способы реализации задуманного.

Следователи отмечают, что подобные группы формируются скрытно, часто используя личные связи и заранее подготовленные схемы коммуникации. В данном случае подозреваемые действовали в пределах города, что позволяло им наблюдать за объектами потенциальных атак и планировать маршруты отхода. Однако контролируемая оперативная обстановка позволила силовикам фиксировать их деятельность до того, как она перешла к практической реализации.

Задержание и дальнейшие действия силовиков

Реализовать задуманное подозреваемые не успели. Мужчин задержали в ходе оперативных мероприятий, после чего их доставили на допрос. Следственные органы собирают доказательства, подтверждающие структуру группы, её цели и распределение ролей между участниками.

Расследование продолжается с учётом тяжести потенциальных последствий планируемых преступлений. Силовики намерены установить дополнительные связи задержанных, а также выяснить, не планировались ли другие эпизоды противоправной деятельности. Оперативная работа проводится в координации с антитеррористическими подразделениями, чтобы исключить возможность появления подобных группировок в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Северной Осетии высадили более 7 тысяч деревьев в рамках акции 25.10.2025 в 20:38
От дубов памяти до молодых саженцев: как Осетия меняет свой ландшафт

В Северной Осетии в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 7 тысяч деревьев. За семь лет участия республика озеленена на 200 тысяч саженцев.

Читать полностью » Правительство РФ вложит 12 млрд рублей в горнолыжную инфраструктуру Северного Кавказа 25.10.2025 в 12:46
Курорты Кавказа получат мощный импульс: Мишустин направил средства на развитие горнолыжной инфраструктуры

Мишустин направил 12 млрд рублей на развитие горнолыжной инфраструктуры Северного Кавказа — деньги пойдут на трассы, канатки и системы безопасности.

Читать полностью » В Дагестане появились зоогиды — новые специалисты по опасному туризму 20.10.2025 в 8:28
От ящериц до каракуртов: Дагестан делает ставку на туризм с элементом опасности

В Дагестане появились зоогиды — новые специалисты, обученные рассказывать о флоре, фауне и правилах безопасности при встрече с дикими животными. Первые 50 гидов уже начали работать на популярных маршрутах, включая бархан Сарыкум.

Читать полностью » В Ставрополе определили стратегию защиты духовного суверенитета России 17.10.2025 в 22:47
За веру и память: в Ставрополе обсудили духовные основы единства России

На Ставропольском форуме Всемирного русского народного собора обсудили защиту духовного суверенитета России и пути сохранения исторической памяти в эпоху глобальных вызовов.

Читать полностью » Инвестиции в горный курорт 17.10.2025 в 13:25
Горы зовут: в Осетии создают всесезонный курорт федерального масштаба

Инвестиции в курорт «Мамисон» в Северной Осетии превысят 20 млрд рублей: число резидентов выросло, строятся отели и рестораны, а первый горнолыжный сезон стартует уже этой зимой.

Читать полностью » Более 70% компаний на Северном Кавказе работают с прибылью 16.10.2025 в 22:51
От гор до инвестиций: бизнес Северного Кавказа бьёт рекорды прибыли

Более 70% компаний на Северном Кавказе работают с прибылью — власти называют округ примером успешного союза бизнеса и государства.

Читать полностью » В Дагестане две семьи госпитализированы с тяжёлой формой отравления из-за ботулизма 16.10.2025 в 20:35
Смертельные заготовки: в Дагестане семьи попали в больницу с ботулизмом

В Дагестане две семьи госпитализированы с ботулизмом. Медики предупреждают: осенние домашние заготовки становятся причиной смертельно опасных отравлений.

Читать полностью » В Карабулаке построят современную систему водоснабжения длиной более 15 километров 12.10.2025 в 23:07
Город будущего: в Карабулаке строят современную систему водоснабжения и канализации

В Карабулаке началось строительство водопровода длиной свыше 15 км — часть масштабного проекта по развитию инфраструктуры и повышению качества жизни горожан.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мягкое отшелушивание улучшает объём и блеск волос — эксперты по уходу
СФО
Mash: Кошка спровоцировала отключение света в пяти микрорайонах Сосновоборска
Авто и мото
Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ
ПФО
В Нижнем Новгороде объявили конкурс на строительство онкоцентра с 24 операционными
Еда
Гребешок создаёт основу вкуса в фруктовом тартаре — кулинарные эксперты
Садоводство
Осенняя обработка смородины снижает риск болезней — агроном Алексей Иванов
Еда
Крабовые палочки создают нежную текстуру в салате — технологи питания
Наука
Браслет из Эль-Аргара показывает использование литья по восковой модели — археолог Бутуай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet