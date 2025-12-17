Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Фото гостиничного номера
Фото гостиничного номера
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:43

Усталость и дети вытеснили близость? Вот научно одобренный метод вернуть её обратно

Планирование повышает сексуальную активность родителей на 28% — Ковачевич

Спонтанная страсть считается "идеальным сценарием", но в реальной жизни у многих пар просто нет роскоши ждать подходящего момента. Особенно это заметно у родителей маленьких детей, где усталость, стресс и нехватка времени быстро вытесняют близость на задний план. Новое исследование показывает, что планирование интимной жизни может не ухудшать, а улучшать желание и качество секса. Об этом сообщает The Journal of Sex Research.

Почему "только спонтанно" часто не работает

В западной культуре укоренилось представление, что лучший секс случается внезапно: без договорённостей, расписаний и "подготовки". Но у этой идеи есть слабое место — она плохо дружит с бытом. Когда в семье появляются дети, график становится плотнее, приватности меньше, а восстановление после родов и хронический недосып могут заметно снизить либидо.

В такой ситуации ожидание "идеального окна" иногда превращается в ловушку: момент не наступает, разговоры откладываются, а каждый новый пропуск усиливает напряжение. Отсюда и замкнутый круг — чем реже близость, тем труднее к ней вернуться, потому что растёт тревожность и неловкость.

Исследовательская группа Университета Йорка во главе с Катариной Ковачевич предложила посмотреть на планирование иначе: не как на скучную обязанность, а как на инструмент, который помогает отношениям выжить в загруженном режиме.

Что именно проверили исследователи

Авторы работы исходили из тезиса, что негатив к запланированному сексу во многом подпитывается культурными установками, которые автоматически приравнивают "по плану" к отсутствию романтики. В исследовании эту мысль решили проверить экспериментально — меняется ли отношение людей и их поведение, если по-другому объяснить саму идею планирования.

В пилотном эксперименте участникам давали прочитать короткий текст: либо о возможных бонусах планирования, либо о том, что данных о нём недостаточно. После чтения люди чаще соглашались, что планирование может укреплять отношения, и ожидали большей удовлетворённости в ближайшие недели. То есть уже на уровне установки и ожиданий появлялся сдвиг: "план" переставал звучать как приговор.

Главные результаты исследования с родителями

Основная часть работы охватила 514 родителей из пяти крупных стран. Участникам показали материалы о пользе планируемой близости и сравнили их ответы с контрольной группой. Через две недели люди, которые читали статью о преимуществах планирования, сообщали примерно о 28-процентном росте сексуальной активности относительно контроля. У них также усилилось сексуальное желание.

Отдельно исследователи отмечают важный момент: запланированный секс не приводил к характерному снижению удовлетворённости, которое психологи иногда фиксируют в "обычном" сценарии отношений. Иными словами, сам факт договорённости не сделал интим хуже — по крайней мере, в этой выборке и в рамках наблюдаемого периода.

Почему подготовка может усиливать желание, а не "убивать романтику"

Один из ключевых выводов исследования — сознательная подготовка не обязательно превращает близость в "обязаловку". Скорее, она снижает тревожность: партнёры заранее знают, что у них будет время, приватность и возможность переключиться с бытовых задач. Параллельно растёт качество коммуникации: проще обсудить, что нравится, что мешает, какие нужны условия, и как сделать так, чтобы обоим было комфортно.

В жизни это может выглядеть совсем не как сухое "в 21:00 по расписанию". Планирование часто означает другое: договориться о вечере без рабочих созвонов, заранее уложить ребёнка, подготовить спальню, убрать раздражители вроде бесконечных уведомлений, купить нужные мелочи — например, лубрикант или презервативы, если это актуально. В результате появляется спокойствие, а с ним и пространство для желания.

Авторы резюмируют: когда люди начинают воспринимать планирование не как рутину, а как проявление заботы, близость воспринимается иначе и перестаёт конкурировать с повседневной суетой.

Сравнение спонтанной и запланированной близости

Спонтанный секс обычно выигрывает по ощущению "магии момента": он легче воспринимается как знак сильного влечения и часто подпитывается новизной. Но у него есть уязвимость — он зависит от совпадения сил, времени, настроения и приватности.

Запланированная близость чаще выигрывает по стабильности и управляемости: меньше случайностей, больше шансов создать подходящие условия. При этом она не обязана быть предсказуемой по содержанию: договорённость может касаться времени и места, а не сценария. В перегруженной семейной жизни это становится не заменой желания, а способом дать ему шанс.

Популярные вопросы о планируемой интимной близости

Как выбрать частоту, чтобы планирование не давило?

Ориентируйтесь на реальный ресурс пары, а не на "нормы". Лучше реже, но устойчиво, чем часто и через напряжение. Полезно закладывать возможность переноса.

Что лучше: планировать секс или ждать желания?

В реальности у многих людей желание бывает "откликающимся": оно усиливается уже после начала ласк и переключения в безопасную атмосферу. Планирование помогает создать условия, где это желание может появиться.

Сколько "стоит" запланированная близость с точки зрения усилий?

Финансово — может ничего не стоить, но требует организационных шагов: время, приватность, восстановление. Иногда помогают бытовые решения вроде календаря, напоминаний или договорённостей по делам.

Как выбрать "инструменты", которые помогают, но не превращают всё в рутину?

Выбирайте то, что снижает стресс: календарь на двоих, спокойный ритуал перехода ко сну, минимальный набор для комфорта (например, лубрикант). Смысл не в атрибутах, а в облегчении процесса.

