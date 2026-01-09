Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Микроскопический планктон в океане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:03

Экосистема не лотерея, а командная игра: почему новые виды не вытесняют старых, а укрепляют их

Парадокс планктона объяснили метаболическими цепочками — ученые

Даже в воде с ограниченным набором питательных веществ могут сосуществовать десятки и сотни видов микроскопических организмов. Этот факт долго казался противоречием базовым законам конкуренции и породил так называемый "парадокс планктона". Теперь международная команда исследователей из Индии и США предложила механизм, который объясняет, как экосистемы сохраняют богатое разнообразие, не "съедая" сами себя. Об этом сообщает Рlanet today.

Почему "парадокс планктона" считался загадкой

Классическая экология предполагает: если ресурсов мало и они одинаковы для всех, то со временем выживет лишь несколько наиболее конкурентоспособных видов. Однако реальные водоёмы постоянно демонстрируют обратное — планктонные сообщества сохраняют высокое разнообразие даже там, где питательных веществ недостаточно, а условия относительно стабильны.

Парадокс возник именно потому, что наблюдаемая картина не укладывалась в простую модель "один ресурс — один победитель". Учёные предполагали влияние сезонности, перемешивания воды, хищников, но единое логичное объяснение, которое бы работало на уровне общих принципов, оставалось спорным.

Модель, которая учитывает связи между видами

Чтобы понять, как микробные сообщества выдерживают конкуренцию, исследователи создали математическую модель, имитирующую развитие планктонной экосистемы. Она строится вокруг идеи тесной взаимосвязи организмов через обмен веществ.

В этой схеме одни микроорганизмы напрямую потребляют доступные ресурсы, а другие используют продукты их жизнедеятельности. Получается цепочка: один вид создаёт "пищу" или условия для другого, а тот, в свою очередь, меняет среду дальше. Такая структура превращает конкуренцию в более сложную сеть взаимодействий, где разные виды могут закрепляться не за одним и тем же ресурсом, а за разными "ступенями" метаболического обмена.

Модель также учитывает появление новых видов. В ней заложена вероятность того, что новые организмы могут занять свободные экологические ниши или оказаться более эффективными конкурентами. Это важно, потому что реальные сообщества — не статичны: они постоянно пополняются и перестраиваются.

Что показали виртуальные эксперименты

Наблюдения за "виртуальными" экосистемами выявили закономерность: те сообщества, которые по структуре напоминали природные, демонстрировали высокое видовое разнообразие и устойчивость. Более того, с ростом числа видов стабильность системы не падала, как можно было ожидать, а повышалась.

Эффект объясняется тем, что дополнительные виды добавляют новые пути обмена веществ и распределяют нагрузку по системе. Экосистема становится менее уязвимой к сбоям: исчезновение одного элемента не разрушает всю цепь, потому что остаются альтернативные взаимодействия и "подстраховка" на уровне функций.

Почему одинаковые условия дают разные сообщества

Один из самых интересных выводов связан с тем, что два сообщества могут сильно отличаться друг от друга даже при одинаковых внешних условиях. В модели ключевым фактором оказался порядок появления новых видов и то, как они "встраиваются" в уже существующую сеть.

Если новый вид приходит рано и занимает нишу, он меняет траекторию развития всей системы. Если появляется позже — может быть вытеснен или, наоборот, занять роль, которой раньше не было. Таким образом, история формирования сообщества становится не менее важной, чем сами ресурсы и климат.

Этот подход даёт более цельное объяснение "парадокса планктона": разнообразие поддерживается не вопреки ограниченности ресурсов, а благодаря сложной взаимозависимости организмов и постоянному "переплетению" метаболических ролей, которое формируется со временем.

