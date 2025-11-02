Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Планка
Планка
© unsplash.com by Minna Hamalainen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 6:10

Планка, которая делает больше, чем тренажёрный зал: что произойдёт, если делать её каждый день

Упражнение планка помогает снизить нагрузку на поясницу — данные тренеров

Планка — это не просто упражнение для пресса, а полноценная тренировка для всего тела. Она укрепляет мышцы живота, спины, ягодиц и плеч, улучшает осанку и помогает избежать болей в пояснице. Всего несколько минут в день достаточно, чтобы почувствовать, как тело становится сильнее и устойчивее.

Почему планка эффективнее скручиваний

Многие по привычке делают бесконечные скручивания, считая их лучшим способом накачать пресс. Однако планка задействует не только прямые, но и поперечные мышцы живота, а также косые и мышцы спины. Благодаря этому формируется мощный мышечный "корсет", который поддерживает позвоночник и улучшает баланс.

Кроме того, планка нагружает мышцы рук, ног и ягодиц, помогая проработать всё тело без дополнительного оборудования. Это делает упражнение универсальным решением для домашних тренировок.

Виды планок и их польза

1. Классическая планка на предплечьях

Самый базовый вариант, подходящий даже новичкам. Лягте на пол, опершись на предплечья и носки ног. Тело должно образовывать прямую линию от головы до пяток. Важно не прогибаться в пояснице и не поднимать таз слишком высоко. Удерживайте позицию от 30 секунд до минуты.

2. Планка с подъёмом ноги

Из положения на предплечьях поочередно поднимайте прямые ноги вверх, не нарушая баланс. Это упражнение активирует ягодицы и мышцы спины, делая планку более динамичной.

3. Боковая планка

Лягте на бок и поднимите корпус, опираясь на одно предплечье. Ноги должны быть выпрямлены и уложены одна на другую. Удерживайте тело в прямой линии, напрягая пресс. Через 30 секунд поменяйте сторону. Боковая планка прекрасно тренирует косые мышцы живота и улучшает устойчивость.

4. Боковая планка с подъёмом ноги

Усложнённая версия упражнения: из боковой планки поднимайте верхнюю ногу вверх, сохраняя равновесие. Это отличная тренировка для внутренней и внешней поверхности бедра, а также кора.

5. Прямая планка на вытянутых руках

Примите положение, как для отжиманий, — руки под плечами, тело в одну линию. Упражнение дополнительно нагружает плечевой пояс и кисти, делая мышцы рук и корпуса выносливее.

6. Планка с касанием плеч

Из прямой планки касайтесь противоположных плеч, поочередно поднимая руки. Следите, чтобы таз не раскачивался. Это упражнение развивает координацию и усиливает нагрузку на мышцы пресса.

Сравнение: планка и скручивания

  • Планка укрепляет не только пресс, но и мышцы всего корпуса, в то время как скручивания изолируют только прямую мышцу живота.

  • При регулярном выполнении планка улучшает осанку, а скручивания могут, наоборот, усилить сутулость.

  • Планка безопаснее для поясницы и подходит даже людям с проблемами спины.

Советы шаг за шагом

  • Делайте планку 3-4 раза в неделю, постепенно увеличивая время удержания.

  • Следите за дыханием — оно должно быть ровным и спокойным.

  • Чтобы не перегружать запястья, выполняйте упражнение на предплечьях.

  • Используйте коврик для фитнеса, чтобы избежать скольжения.

  • Для дополнительного комфорта можно включить спокойную музыку — она помогает выдерживать нагрузку дольше.

Ошибки и последствия альтернативы

  • Ошибка: прогиб в пояснице.
    Последствие: боль и риск травмы.
    Альтернатива: поджимайте таз и напрягайте мышцы пресса.

  • Ошибка: поднятые вверх бёдра.
    Последствие: снижается эффективность упражнения.
    Альтернатива: выровняйте тело от головы до пяток.

  • Ошибка: задержка дыхания.
    Последствие: повышается давление и появляется головокружение.
    Альтернатива: дышите медленно и ритмично.

А что если тяжело стоять в планке?

Начните с упрощённых версий: держите планку с опорой на колени или делайте короткие подходы по 15-20 секунд. Со временем мышцы окрепнут, и вы сможете удерживать позицию дольше.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • укрепляет мышцы кора, рук и ног;

  • улучшает осанку и равновесие;

  • не требует оборудования;

  • занимает минимум времени.

Минусы:

  • сложна для новичков без контроля формы;

  • может вызывать дискомфорт в запястьях и плечах при неправильном положении.

FAQ

Как выбрать подходящий тип планки?
Новичкам лучше начинать с классической планки на предплечьях, затем переходить к боковым и динамическим вариантам.

Сколько стоит заниматься планкой?
Это абсолютно бесплатное упражнение — достаточно коврика и немного свободного пространства.

Что лучше — планка или скручивания?
Планка безопаснее и эффективнее, поскольку задействует больше мышц и укрепляет спину.

Мифы и правда

  • Миф: чем дольше стоишь в планке, тем лучше.
    правда: важнее техника, а не длительность. Даже 30 секунд с правильной формой дают результат.

  • Миф: планка делает талию шире.
    правда: при правильном выполнении она укрепляет мышцы и делает силуэт подтянутым.

  • Миф: планка заменяет все упражнения на пресс.
    правда: она базовая, но требует дополнения другими движениями для лучшего результата.

Интересные факты

  • Рекорд мира по удержанию планки — более 9 часов.

  • Планку активно используют в реабилитации спортсменов.

  • Вариации упражнения есть даже в йоге и пилатесе.

Исторический контекст

Планка появилась в тренировочных программах середины XX века как элемент военной физподготовки. Со временем она стала неотъемлемой частью фитнеса и йоги, превратившись в символ силы и выносливости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пятиминутная тренировка рук с гантелями укрепляет бицепсы и плечи — объяснила тренер Джессика Смит сегодня в 1:10
Пять минут, которые меняют тело: гантели против усталости и отговорок

У вас всего пять минут? Этого достаточно, чтобы привести руки в тонус. Простая тренировка с гантелями поможет почувствовать силу и заряд энергии даже в самый загруженный день.

Читать полностью » Диетолог Лесерф: спорт не обеспечит похудение без дефицита калорий сегодня в 0:16
Быстро сжигаете калории, но вес не уходит? Вот что важно помнить

Спорт сам по себе не всегда помогает похудеть, но это не значит, что усилия не стоят того. Разбираемся, почему тренировки не всегда приводят к результату и что важно учитывать.

Читать полностью » Стоячие упражнения на пресс укрепляют мышцы кора и улучшают осанку — эксперты сегодня в 0:10
Пресс без пола: как стоячие упражнения меняют тело быстрее скручиваний

Стоячие упражнения на пресс помогают не только укрепить мышцы, но и улучшить баланс, осанку и концентрацию без единого скручивания.

Читать полностью » Рейтинг беговых дорожек для дома: Kezga, Xiaomi и другие модели вчера в 23:26
Не шумит, не ломается, прячется под кровать: лучшие беговые дорожки для дома от 22 тыс руб

Обзор пяти лучших беговых дорожек для дома по версии спортивной редакции — от компактных моделей до профессиональных тренажеров.

Читать полностью » Упражнение вчера в 22:26
Ноги на стену — и как будто сходила на массаж: простой приём для лёгкости и крепкого сна

Простое упражнение для восстановления сил и улучшения кровообращения. Узнайте, почему поза «ноги на стену» полезна для расслабления и здоровья вен.

Читать полностью » Польза упражнения вчера в 21:16
Минус 2 см в бедрах и никакого варикоза: "лягушка" творит чудеса за неделю

Простое упражнение для гибкости и силы. Узнайте, как правильно выполнять «лягушку», чтобы укрепить мышцы ног и ягодиц и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Польза упражнения вчера в 20:26
Никаких жестких диет: как упражнение "велосипед" поможет сделать живот плоским и укрепить пресс

Простое упражнение для пресса, которое можно делать где угодно. Узнайте, как правильно выполнять «велосипед» и почему оно так эффективно для укрепления тела.

Читать полностью » Доктор Луиза Чанг назвала главное упражнение для подтянутых рук без гантелей вчера в 14:12
Всего одно упражнение — и руки становятся подтянутыми за две недели

Доктор Луиза Чанг рассказала, что «медвежья походка» помогает не только укрепить руки, но и проработать всё тело. Простое упражнение делает фигуру подтянутой и улучшает осанку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Автоэксперт Олег Марков: первые 300 км на шипованных шинах требуют аккуратной езды
Садоводство
Правильный температурный режим в теплице помогает избежать потерь урожая — Сергей Лаврентьев
Красота и здоровье
Врач-инфекционист Роза Сивякова напомнила о важности регулярной диспансеризации
Питомцы
Поведенческие специалисты: атаки кошек на ноги связаны с охотничьим инстинктом и стрессом
Красота и здоровье
Сладкий чай повышает риск диабета и воспалений в организме — эндокринолог Зухра Павлова
Дом
Белые вещи не потеряют цвет: советы по стирке, сушке и уходу за тканями
Еда
Морковный рулет с кремом из маскарпоне получается нежным и воздушным десертом
Авто и мото
Самоочистка двигателя возможна при езде на высоких оборотах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet