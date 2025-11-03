Планка за 20 секунд в день: секреты, которые помогут укрепить тело и улучшить выносливость
Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления тела. Оно задействует основные группы мышц, включая мышцы кора, ягодичные мышцы и руки. Планка помогает ускорить процесс похудения, улучшить осанку и укрепить мышцы. Это упражнение можно выполнять без инвентаря, в любое время и в любом месте, включая дом, улицу или офис.
Sport24 рассказывает о различных видах планки и том, как правильно их выполнять.
Чем хороша планка
Планка полезна не только для мышц, но и для общего состояния организма. Вот основные преимущества упражнения:
-
укрепляет мышцы, связки, суставы и сухожилия;
-
способствует похудению за счёт активного напряжения мышц;
-
развивает гибкость и повышает выносливость;
-
помогает улучшить осанку;
-
облегчает боли в спине и улучшает здоровье позвоночника;
-
укрепляет мышцы пресса, улучшая тонус живота.
Планка является статическим упражнением, что означает, что мышцы напрягаются, но не сокращаются. Статическая нагрузка способствует увеличению выносливости, запуску процесса жиросжигания и укреплению здоровья.
Виды планки
Существует множество разновидностей планки, но условно их можно разделить на четыре категории:
-
Классическая планка - выполняется на локтях. Тело образует ровную горизонтальную линию, спина прямая, ноги вытянуты, носками стоят на полу.
-
Планка на прямых руках - аналогична классической, но руки не согнуты в локтях, а выпрямлены, упор на ладони.
-
Боковая планка - более сложная разновидность, так как стоять нужно на одной руке, удерживая равновесие. Может выполняться как на локтях, так и на прямых руках.
-
Обратная планка - выполняется лицом вверх, упор на ладони и пятки. Это упражнение включает не только пресс и спину, но и ягодицы, бицепсы, икроножные мышцы.
Чтобы проработать все тело, достаточно выполнять каждый вид планки по 1 минуте. Это быстро укрепит мышцы и улучшит физическую форму.
Техника выполнения классической планки
Если вы новичок, начинайте с классической планки. Она подходит для всех уровней подготовки.
-
Встаньте в положение для отжиманий, затем опуститесь на локти.
-
Тело должно образовывать ровную диагональ, спина и ноги — прямые. Можно выполнять у зеркала, чтобы контролировать положение тела.
-
Зафиксируйтесь в этом положении, удерживая равновесие. Дышите ровно, не задерживайте дыхание.
-
Для новичков время выполнения — от 20 секунд. Постепенно увеличивайте время до 3-5 минут.
Совет: Не старайтесь удерживаться в планке слишком долго. Лучше сделать несколько подходов в день — это будет эффективнее.
Во время выполнения планки вы должны ощущать работу мышц кора, пресса, квадрицепсов и плеч.
Противопоказания
Как и любое упражнение, планка имеет свои противопоказания. Не рекомендуется выполнять её при:
-
травмах спины и шеи;
-
межпозвоночных грыжах и протрузиях;
-
проблемах с суставами;
-
гипертонии;
-
повышенной температуре тела;
-
обострениях хронических заболеваний.
Если у вас есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом перед выполнением упражнения.
Плюсы и минусы планки
|Плюсы
|Минусы
|Укрепляет весь корпус, не требует оборудования
|Может быть сложно для начинающих
|Помогает улучшить осанку и снизить боль в спине
|Требует хорошей техники выполнения
|Улучшает выносливость и сжигает калории
|Может быть неудобно для людей с проблемами с шеей или спиной
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: Выполнение планки с прогибом в пояснице.
Последствие: Риск травмирования позвоночника.
Альтернатива: Поддерживайте нейтральную позицию позвоночника, активируя мышцы кора.
Мифы и правда
Миф: Планка подходит только для людей, занимающихся спортом.
Правда: Это упражнение можно выполнять всем, независимо от уровня подготовки, важно лишь следить за техникой.
Миф: Планка — это легкое упражнение.
Правда: Планка требует большой силы воли и контроля над своим телом, особенно для новичков.
Три интересных факта
-
Планка помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить дыхание, так как развивает диафрагму.
-
Выполнение планки в ежедневной практике повышает уровень метаболизма даже после тренировки.
-
Это упражнение активно используется в реабилитации после травм, так как помогает стабилизировать позвоночник.
Исторический контекст
Планка как упражнение появилась в рамках различных фитнес-программ, включая йогу и пилатес. Благодаря своей эффективности и простоте она быстро стала популярной в спортивных кругах и фитнес-центрах. Сегодня планка является основой большинства тренировок, направленных на укрепление всего тела.
