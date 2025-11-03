Планка за 20 секунд в день: секреты, которые помогут укрепить тело и улучшить выносливость

Планка — одно из самых эффективных упражнений для укрепления тела. Оно задействует основные группы мышц, включая мышцы кора, ягодичные мышцы и руки. Планка помогает ускорить процесс похудения, улучшить осанку и укрепить мышцы. Это упражнение можно выполнять без инвентаря, в любое время и в любом месте, включая дом, улицу или офис.

Sport24 рассказывает о различных видах планки и том, как правильно их выполнять.

Чем хороша планка

Планка полезна не только для мышц, но и для общего состояния организма. Вот основные преимущества упражнения:

укрепляет мышцы, связки, суставы и сухожилия ;

способствует похудению за счёт активного напряжения мышц;

развивает гибкость и повышает выносливость ;

помогает улучшить осанку;

облегчает боли в спине и улучшает здоровье позвоночника;

укрепляет мышцы пресса, улучшая тонус живота.

Планка является статическим упражнением, что означает, что мышцы напрягаются, но не сокращаются. Статическая нагрузка способствует увеличению выносливости, запуску процесса жиросжигания и укреплению здоровья.

Виды планки

Существует множество разновидностей планки, но условно их можно разделить на четыре категории:

Классическая планка - выполняется на локтях. Тело образует ровную горизонтальную линию, спина прямая, ноги вытянуты, носками стоят на полу. Планка на прямых руках - аналогична классической, но руки не согнуты в локтях, а выпрямлены, упор на ладони. Боковая планка - более сложная разновидность, так как стоять нужно на одной руке, удерживая равновесие. Может выполняться как на локтях, так и на прямых руках. Обратная планка - выполняется лицом вверх, упор на ладони и пятки. Это упражнение включает не только пресс и спину, но и ягодицы, бицепсы, икроножные мышцы.

Чтобы проработать все тело, достаточно выполнять каждый вид планки по 1 минуте. Это быстро укрепит мышцы и улучшит физическую форму.

Техника выполнения классической планки

Если вы новичок, начинайте с классической планки. Она подходит для всех уровней подготовки.

Встаньте в положение для отжиманий, затем опуститесь на локти. Тело должно образовывать ровную диагональ, спина и ноги — прямые. Можно выполнять у зеркала, чтобы контролировать положение тела. Зафиксируйтесь в этом положении, удерживая равновесие. Дышите ровно, не задерживайте дыхание. Для новичков время выполнения — от 20 секунд. Постепенно увеличивайте время до 3-5 минут.

Совет: Не старайтесь удерживаться в планке слишком долго. Лучше сделать несколько подходов в день — это будет эффективнее.

Во время выполнения планки вы должны ощущать работу мышц кора, пресса, квадрицепсов и плеч.

Противопоказания

Как и любое упражнение, планка имеет свои противопоказания. Не рекомендуется выполнять её при:

травмах спины и шеи;

межпозвоночных грыжах и протрузиях;

проблемах с суставами;

гипертонии;

повышенной температуре тела;

обострениях хронических заболеваний.

Если у вас есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом перед выполнением упражнения.

Плюсы и минусы планки

Плюсы Минусы Укрепляет весь корпус, не требует оборудования Может быть сложно для начинающих Помогает улучшить осанку и снизить боль в спине Требует хорошей техники выполнения Улучшает выносливость и сжигает калории Может быть неудобно для людей с проблемами с шеей или спиной

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выполнение планки с прогибом в пояснице.

Последствие: Риск травмирования позвоночника.

Альтернатива: Поддерживайте нейтральную позицию позвоночника, активируя мышцы кора.

Мифы и правда

Миф: Планка подходит только для людей, занимающихся спортом.

Правда: Это упражнение можно выполнять всем, независимо от уровня подготовки, важно лишь следить за техникой.

Миф: Планка — это легкое упражнение.

Правда: Планка требует большой силы воли и контроля над своим телом, особенно для новичков.

Три интересных факта

Планка помогает не только укрепить мышцы, но и улучшить дыхание, так как развивает диафрагму. Выполнение планки в ежедневной практике повышает уровень метаболизма даже после тренировки. Это упражнение активно используется в реабилитации после травм, так как помогает стабилизировать позвоночник.

Исторический контекст

Планка как упражнение появилась в рамках различных фитнес-программ, включая йогу и пилатес. Благодаря своей эффективности и простоте она быстро стала популярной в спортивных кругах и фитнес-центрах. Сегодня планка является основой большинства тренировок, направленных на укрепление всего тела.