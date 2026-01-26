Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Minna Hamalainen is licensed under Free to use under the Unsplash License
Илья Мельников Опубликована сегодня в 19:02

Планка "убивает" поясницу — вы делаете её неправильно: три ошибки выдают себя сразу

Неправильное положение бёдер снижает пользу планки — UOL

Планка выглядит обманчиво простой: внешне — неподвижная поза, на деле — тест на контроль всего тела. Именно поэтому многие уверены, что делают всё правильно, хотя корпус уже "распался", а нагрузка ушла в поясницу и шею. В итоге вместо сильного кора человек получает усталость и риск травм. Об этом сообщает UOL.

Почему планка требует точности, а не выносливости

Планка относится к изометрическим упражнениям: мышцы работают без движения, удерживая тело в стабильном положении. Такой формат тренирует глубокие мышцы кора — от живота до бёдер, которые отвечают за осанку, баланс и защиту позвоночника. При правильном выполнении планка помогает снизить нагрузку на спину, улучшает контроль движений в силовых упражнениях и уменьшает риск травм при беге и прыжках.
Ключевое условие — выравнивание тела. Если одна часть "выпадает", эффективность резко падает, а напряжение перераспределяется туда, где его быть не должно.

Три ошибки, которые чаще всего портят результат

Даже опытные спортсмены иногда допускают базовые промахи, сводя пользу упражнения к минимуму.

Неправильное положение бёдер

Слишком высокий таз делает планку легче, чем кажется: мышцы живота работают вполсилы. Если же бёдра провисают, нагрузка уходит в поясничный отдел, что повышает риск боли и перегрузки. Оптимальная позиция — прямая линия от головы до пяток без изгибов.

Нарушение положения головы

Взгляд вперёд или в сторону кажется безобидным, но он сбивает ось позвоночника и создаёт лишнее напряжение в шее. Голова должна быть продолжением корпуса, а взгляд — направлен вниз, к полу.

Локти не под плечами

Когда локти смещены вперёд или назад, давление на плечевые суставы возрастает, а устойчивость снижается. В классической планке на предплечьях локти располагаются строго под плечами — это повышает безопасность и позволяет лучше удерживать корпус.

Как начать, если планка пока даётся тяжело

Новичкам важно не гнаться за временем. Если классическая версия сложна, можно упростить упражнение: выполнять его с опорой на ладони вместо локтей или слегка расставить ноги, увеличив площадь опоры. Такие изменения помогают сохранить технику и постепенно укрепить кор. Время удержания лучше увеличивать шаг за шагом, ориентируясь на качество, а не на секундомер.

Как усложнить планку без перегрузки

Когда базовая техника освоена, прогресс заключается не в бесконечном стоянии, а в усложнении условий. Эффективный вариант — добавить нестабильность: использовать фитбол, полусферу или подвесные системы. Ещё один подход — уменьшать количество точек опоры, например, поочерёдно отрывая одну руку или ногу. Такие варианты активируют больше мышц за меньшее время и не требуют дополнительного веса на спине, который может перегружать поясницу.

Планка остаётся одним из самых универсальных упражнений для кора, но работает она только при внимании к деталям. Чёткое выравнивание, контроль дыхания и постепенный прогресс превращают статичную позу в надёжную основу для силы и устойчивости всего тела.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

