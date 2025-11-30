Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вишневый цвет и замок в Химедзи
Вишневый цвет и замок в Химедзи
© Desingned by Freepik by tawatchai07 is licensed under public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 4:20

Планировала поездку на март — случайно узнала про сверхраннюю сакуру в январе и теперь всем советую только этот период

Блогер указал рост цен в Японии в конце декабря из-за праздничного спроса

Путешествия в Японию давно привлекают россиян сочетанием природы, традиций и уникального ритма жизни. Однако сезонность играет важную роль в планировании идеальной поездки, и выбор времени может заметно изменить впечатления и расходы. Один из тревел-блогеров рассказал, когда лучше всего отправляться в Страну восходящего солнца, чтобы увидеть уникальные природные явления и сэкономить. Об этом сообщает "Лента.ру".

Когда поездка в Японию обходится выгоднее

Планирование путешествия всегда начинается с анализа сезонов: в Японии турпоток колеблется в зависимости от погоды, праздников и природных событий. По словам блогера, есть периоды, в которые страна особенно доступна: дешёвые авиабилеты, недорогие отели и приятная температура делают их оптимальными для спокойных поездок. Он отмечает, что туристам стоит обращать внимание не только на общие рекомендации, но и на природные циклы — например, на цветение сверхранней сакуры, которое начинается значительно раньше классического сезона ханами.

"Авиабилеты дешевые, отели дешевые. Еще есть время все купить и получить визу", — пишет блогер.

Вторая половина января выделяется тем, что в ряде регионов уже можно увидеть первые розовые лепестки — необычное зрелище, создающее атмосферу особого японского очарования. Несмотря на то что этот период считается низким сезоном, он идеально подходит для тех, кто хочет избежать толп туристов. В это время можно спокойно гулять по храмам, наслаждаться природой и открывать для себя Японию без суеты.

Начало марта также относится к промежуточному сезону: основные туристические потоки ещё не стартовали, погода становится мягче, а цены остаются доступными. По словам автора, мартовские путешествия позволяют увидеть страну в переходном состоянии между зимой и весной, когда воздух уже прогрет, но массовое цветение ещё не началось.

После 20 марта ситуация меняется: в страну приезжают миллионы туристов, начинается высокий сезон, и стоимость путешествия резко возрастает. Именно поэтому тревел-блогер советует планировать поездку заранее, если хочется совместить комфорт и экономию.

Особенности разных зимних месяцев для туристов

Зима в Японии разнообразна: в зависимости от месяца туристы сталкиваются с разными ценами, атмосферой и особенностями отдыха. Автор подчёркивает, что многие россияне недооценивают зимние поездки, хотя именно в этот период можно открыть для себя страны по-новому.

Блогер обратил внимание и на декабрь. Он утверждает, что до 19 декабря цены на авиабилеты остаются вполне доступными, хотя зимние курорты уже активно принимают гостей. Это делает декабрь интересным вариантом для тех, кто хочет совместить отдых в городах с новогодней атмосферой, но не готов переплачивать.

В городах в этот период появляется праздничная подсветка, оживают центральные улицы, проходят локальные мероприятия. Однако ближе к праздникам, особенно с Рождеством и Новым годом, ситуация кардинально меняется.

"Все идут в храмы и святилища на фестивали. Авиабилеты космически дороги. Отели космически дороги, на некоторые даты их может не быть", — написал автор.

Высокий спрос в последние недели декабря объясняется традицией посещения храмов и массовыми перемещениями внутри страны. Туристы и сами японцы активно путешествуют, поэтому цены достигают максимума.

Февраль, по наблюдениям блогера, считается низким сезоном, но фактически превращается в высокий. Это связано с тем, что многие путешественники из Китая приезжают отмечать свой Новый год именно в Японии. Увеличенный поток гостей приводит к росту цен, загрузке отелей и переполненным туристическим зонам.

"Февраль вроде низкий сезон, но высокий из-за того, что в Японию массово ездят китайцы, которые в эти дни отмечают свой Новый год", — сообщил он.

Таким образом, зима в Японии неоднородна: каждая её часть предлагает свои преимущества, но и накладывает ограничения, которые важно учитывать при планировании.

Почему вторая половина января и начало марта считаются лучшими месяцами

Блогер выделяет эти периоды как оптимальные для тех, кто хочет увидеть природные красоты Японии без суеты и при этом уложиться в бюджет. Он связывает эти сроки с особенностями цветения сверхранней сакуры, когда первые деревья оживают ещё в январе.

Начало марта также выглядит привлекательно: климат становится мягче, а туристических потоков почти нет. Можно спокойно посещать достопримечательности, наслаждаться спокойной атмосферой и находить выгодные предложения на проживание.

Такой подход прекрасно подходит тем, кто хочет исследовать Японию как культурное пространство, а не только ради сезона цветения. Именно в эти периоды страна раскрывает свой привычный ритм, не вынужденный подстраиваться под миллионы туристов.

Сравнение сезонности: январь против марта

  1. В январе солнечные дни сочетаются с прохладой, а первые цветущие деревья создают необычный контраст.

  2. В марте погода мягче, но массовое цветение ещё не началось.

  3. В январе действует низкий сезон, и цены остаются доступными.

  4. В марте легко найти бюджетные авиабилеты и отели перед началом пика.

  5. Январь подходит для спокойной культурной программы, март — для активных прогулок и путешествий.

Плюсы и минусы поездки в межсезонье

Путешествие в Японию вне пикового сезона имеет множество преимуществ, однако важно учитывать и возможные сложности.

Плюсы межсезонья:

  1. дешевле авиабилеты;

  2. доступные отели;

  3. меньше туристов;

  4. возможность увидеть сверхраннюю сакуру;

  5. комфортная погода без жары и влажности.

Минусы межсезонья:

  1. некоторые фестивали отсутствуют;

  2. возможны кратковременные похолодания;

  3. часть туристических зон может быть закрыта на подготовку к сезону;

  4. погодные условия нестабильны.

Советы шаг за шагом: как выбрать время для поездки в Японию

  1. Определите, хотите ли вы увидеть цветение — сверхраннее или основное.

  2. Сравните цены на авиабилеты в январе, феврале и марте.

  3. Проверьте сезонность в выбранном регионе — от Хоккайдо до Окинавы.

  4. Забронируйте отель заранее, особенно если планируете поездку в конце марта.

  5. Изучите календарь местных праздников, чтобы избежать резкого роста цен.

Популярные вопросы о путешествиях в Японию зимой и весной

  1. Когда в Японии самые дешёвые авиабилеты?
    Лучшие предложения часто бывают во второй половине января, в начале марта и до 19 декабря.

  2. Можно ли увидеть сакуру в январе?
    Да, в некоторых регионах цветёт сверхранняя сакура.

  3. Почему февраль стал дорогим сезоном?
    Из-за массового турпотока из Китая, приуроченного к празднованию их Нового года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ташкентские повара обжаривают плов до корочки вчера в 14:43
Зимой приехал в Узбекистан за едой — и неожиданно нашёл блюдо, которое согревает лучше пледа

Погрузитесь в богатую культуру узбекской кухни — от традиционного плова до сезонных угощений. Узнайте секреты и советы для вкусного путешествия по Узбекистану.

Читать полностью » Малиновое озеро в Алтайском крае окрашено в розовый цвет из-за водорослей — соцсети вчера в 12:58
Сибирское чудо: розовое озеро, где кожа становится мягкой после одного купания

Малиновое озеро в Алтайском крае поражает ярко-розовой водой и лечебной грязью. Узнайте, как добраться из Новосибирска и чем уникальна эта природная достопримечательность.

Читать полностью » Вьетнам удерживает высокую популярность у зимних туристов — эксперты по туризму вчера в 11:56
Россияне внезапно изменили планы на зиму — и спрос вырос так сильно, что туроператоры в шоке

Россияне начали планировать зимние каникулы необычно рано, формируя высокий спрос на теплые страны и расширяя географию популярных направлений.

Читать полностью » Прямые рейсы между Россией и зарубежными странами требуют долгих переговоров — Майя Ломидзе вчера в 10:42
Долгие ожидания и сложные согласования: когда Россия получит прямые рейсы в США и Японию

Обсуждение прямых рейсов между Россией и США, Японией может занять годы. Эксперт советует не откладывать поездки, не дожидаясь их запуска.

Читать полностью » Железнодорожный маршрут Китай Чехия стал значимым шагом транспортного сотрудничества — Мартин Кубек вчера в 10:18
Поезд, который переписал карту Евразии: новый маршрут из Китая в Чехию ломает прежние логистические правила

Новый маршрут между Сианем и Ческа-Тршебовой стал рекордным по скорости и впервые заработал по полному расписанию. Разбираемся, почему эта линия важна для торговли и логистики.

Читать полностью » Врачи предупредили о рисках жары в Дубае зимой вчера в 8:32
Зашла в дубайский торговый центр в лёгкой одежде — охрана напомнила о дресс-коде

Планируете поездку в Дубай? Узнайте 14 секретов, правил и нюансов, которые сделают ваше путешествие безопасным, ярким и незабываемым, от сезона и транспорт до этикета и традиций.

Читать полностью » Плотинка, Храм на Крови и Ельцин Центр вошли в туристический маршрут по Екатеринбургу — соцсети вчера в 6:47
Прогулка по Екатеринбургу за один день — эти места впечатляют с первого взгляда

Проведите день в Екатеринбурге с пользой и впечатлениями: маршрут по знаковым местам, культуре, панорамам и уникальным арт-объектам города в сердце Урала.

Читать полностью » Туристы выбрали стиль Элвиса как самый популярный формат свадеб вчера в 5:31
70% пар — туристы: как Лас-Вегас стал мировой столицей свадеб, которую невозможно обойти

Лас-Вегас продолжает обновлять свадебные традиции и предлагать молодожёнам всё новые форматы. Какие церемонии выбирают туристы и что делает город мировой столицей свадеб?

Читать полностью »

Новости
Еда
Томатный соус из помидоров, лука и чеснока подходит для пиццы и мяса — соцсети
Туризм
В 2026 году в ОАЭ откроют три новых музея: Natural History, Zayed National и Dubai Museum of Art — соцсети
Красота и здоровье
Учёные зафиксировали рост негативных реакций на медитацию — CPS
Авто и мото
Автомобили с МКПП экономичнее по расходу топлива чем с автоматом — автоэксперт
Наука
Необычные митохондрии Solarion arienae меняют понимание симбиогенеза — Марк Валда
Спорт и фитнес
Тренировки по выходным снизили риск когнитивных нарушений на 25 % — BJSM
Питомцы
Собаки распознают стресс человека по запаху с точностью 93,75 % — Animal Cognition
Садоводство
Эстрагон укореняется быстрее при зимнем черенковании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet