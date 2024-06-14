Амбициозные задумки глобального меньшинства в отношении России потерпели провал, однако западные страны не отказались от своих первоначальных намерений по причинению стратегического ущерба России, объявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.



Захарова считает, что замыслы агрессивного глобального меньшинства потерпели неудачу, не осуществились. Она так же выразила надежду, что так будет и впредь.



Захарова абсолютно убеждена в этом, однако вместе с тем уверена, что западные страны не отказались от своих намерений по отношению к первоначальному плану причинения России стратегического ущерба.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)