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Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:59

Захарова: Замыслы глобального меньшинства против РФ потерпели неудачу

Амбициозные задумки глобального меньшинства в отношении России потерпели провал, однако западные страны не отказались от своих первоначальных намерений по причинению стратегического ущерба России, объявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Захарова считает, что замыслы агрессивного глобального меньшинства потерпели неудачу, не осуществились. Она так же выразила надежду, что так будет и впредь.

Захарова абсолютно убеждена в этом, однако вместе с тем уверена, что западные страны не отказались от своих намерений по отношению к первоначальному плану причинения России стратегического ущерба.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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