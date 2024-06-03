Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
3 июня наступил парад планет солнечной системы
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:23

3 июня наступил парад планет солнечной системы

3 июня состоится уникальное астрономическое событие — парад планет Солнечной системы. Этот феномен будет характеризоваться уникальным расположением планет: все они выстроятся на одной стороне от Солнца. Порядок планет следующий: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун, и Сатурн. Они будут находиться в угловом секторе примерно 90 градусов, охватывающем от северо-восточного до юго-восточного горизонта.

Однако, из-за яркости солнечных лучей, большинство планет будет невозможно разглядеть невооруженным глазом. Исключение составит Сатурн, который на короткое время появится над горизонтом на фоне утреннего неба перед восходом.

Также интересный момент состоится 3 июня, когда к планетам присоединится тонкий серп убывающей Луны. Он будет расположен близко к Марсу, а на следующий день минимальное расстояние между Меркурием и Юпитером составит всего 6 угловых минут.

Фото: commons.wikimedia.org/Максат79 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Зеленский не поедет на G7

Зеленский не поедет на G7

Президент Украины Владимир Зеленский возможно не отправится на саммит высших руководителей стран "Большой семерки", который запланирован на 13-15 июня в южной итальянской области Апулия.

Читать полностью
Радакин: Третьей мировой еще можно избежать

Радакин: Третьей мировой еще можно избежать

Начальник штаба обороны Вооруженных Сил Соединённого Королевства морской адмирал Тони Радакин утверждает, что вероятность возникновения Третьей всемирной войны не является неизбежной. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Читать полностью

Общество

Врач Макиша: в качестве гарнира к мясу следует выбирать овощи

Врач Макиша: в качестве гарнира к мясу следует выбирать овощи

Врач-диетолог Марина Макиша порекомендовала использовать в качестве гарнира к мясу продукты, содержащие пищевую клетчатку, особенно овощи, так как они улучшают усвоение мяса и облегчают пищеварение.

Читать полностью
Биолог Краснов выделил важность регулярной подкормки растений

Биолог Краснов выделил важность регулярной подкормки растений

Биолог Михаил Краснов рассказал о правильной подкормке растений, подчеркнув важность регулярного внесения удобрений для поддержания активного роста и плодоношения.

Читать полностью

Новости