3 июня состоится уникальное астрономическое событие — парад планет Солнечной системы. Этот феномен будет характеризоваться уникальным расположением планет: все они выстроятся на одной стороне от Солнца. Порядок планет следующий: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун, и Сатурн. Они будут находиться в угловом секторе примерно 90 градусов, охватывающем от северо-восточного до юго-восточного горизонта.
Однако, из-за яркости солнечных лучей, большинство планет будет невозможно разглядеть невооруженным глазом. Исключение составит Сатурн, который на короткое время появится над горизонтом на фоне утреннего неба перед восходом.
Также интересный момент состоится 3 июня, когда к планетам присоединится тонкий серп убывающей Луны. Он будет расположен близко к Марсу, а на следующий день минимальное расстояние между Меркурием и Юпитером составит всего 6 угловых минут.
Фото: commons.wikimedia.org/Максат79 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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