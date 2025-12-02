Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Звездное пространство
Звездное пространство
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 11:47

Сатурн и Юпитер готовят небесное шоу: 2025 год станет окном в космос

Сатурн достиг противостояния и стал ярче на небе — Space.com

Вглядеться в кольца Сатурна через телескоп — особое чувство, которое сложно сравнить с чем-либо. Юпитер, со своими облачными полосами и гигантским красным пятном, поражает не меньше. Для многих это становится началом долгого увлечения астрономией. Об этом сообщает Space. com.

Лучшее время для наблюдения планет

Самый удачный период для того, чтобы разглядеть Сатурн и Юпитер в деталях, наступает в конце 2025 года. Это время, когда оба газовых гиганта будут особенно яркими и близкими к Земле. В такие периоды Земля оказывается между Солнцем и планетой — это явление называется противостоянием. Именно тогда расстояние до планет минимальное, а их видимый диаметр достигает максимума. Сатурн прошёл противостояние 21 сентября 2025 года, а следующее ожидается 4 октября 2026-го. Юпитер, в свою очередь, окажется в противостоянии 10 января 2026 года.

Когда планета находится в этом положении, она видна всю ночь: восходит на востоке в сумерках и заходит на западе к рассвету. В этот период кольца Сатурна приобретают особую чёткость, а облачные структуры Юпитера становятся различимыми даже в небольшие телескопы.

Как выбрать телескоп для наблюдений

Тем, кто только начинает своё знакомство с астрономией, важно понимать: наблюдать за планетами можно практически с любым телескопом. Однако качество изображения напрямую зависит от апертуры — диаметра объектива или зеркала. Минимальный размер, позволяющий рассмотреть кольца Сатурна и полосы Юпитера, составляет 50 мм (2 дюйма). Но если хочется увидеть детали, например щель Кассини в кольцах Сатурна, стоит выбирать телескоп с апертурой 100 мм (4 дюйма) и больше.

"Даже небольшой телескоп способен открыть перед человеком целую Вселенную", — говорится на сайте Space.com.

Хорошим выбором для новичков считается модель Celestron Inspire 100AZ, обеспечивающая четкое изображение при умеренной цене. Аналогичный по возможностям вариант — Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, оснащённый удобной системой навигации. Для более продвинутых пользователей подойдут катадиоптрические модели — например, Celestron NexStar 6SE, которая сочетает мощность и компактность.

Особенности телескопов и кратность увеличения

Многие ошибочно полагают, что главное — это кратность увеличения. На деле решающую роль играет не она, а апертура и фокусное расстояние. Чем больше диаметр объектива, тем больше света он собирает, а значит, тем детальнее изображение. Чтобы вычислить полезное увеличение, нужно разделить фокусное расстояние телескопа на фокусное расстояние окуляра. Так, при фокусном расстоянии 660 мм и окуляре 10 мм вы получите увеличение в 66 раз.

Рефракторы (линзовые телескопы) чаще дают более контрастное изображение и просты в обслуживании. Рефлекторы (зеркальные) — дешевле при большей апертуре, но требуют регулярной настройки. Катадиоптрики, совмещающие обе технологии, обеспечивают высокое качество изображения при компактных размерах.

Сравнение популярных телескопов

Рассмотрим три популярных варианта для наблюдения планет:

  1. Celestron Inspire 100AZ - доступный и лёгкий телескоп для начинающих, с 4-дюймовой апертурой и удобной азимутальной монтировкой.

  2. Celestron StarSense Explorer DX 130AZ - модель с зеркалом 130 мм, дополненная системой поиска объектов через смартфон.

  3. Celestron NexStar 6SE - более продвинутая катадиоптрическая система с компьютерным наведением и возможностью подключения дополнительных окуляров.

Inspire подойдёт тем, кто только пробует свои силы, Explorer — для тех, кто хочет быстро находить небесные тела, а NexStar — для энтузиастов, стремящихся к максимальной детализации.

Плюсы и минусы разных типов телескопов

Перед покупкой важно взвесить все "за" и "против" выбранного типа:

Плюсы рефракторов:

  • простая конструкция и лёгкость в уходе;
  • стабильное изображение без частых регулировок;
  • компактность и прочность корпуса.

Минусы рефракторов:

  • высокая стоимость при большой апертуре;
  • возможные хроматические искажения.

Плюсы рефлекторов:

  • доступная цена при высокой светосиле;
  • возможность наблюдать слабые объекты.

Минусы рефлекторов:

  • требует коллимации (настройки зеркал);
  • более громоздкие и чувствительные к перепадам температуры.

Советы по наблюдению Сатурна и Юпитера

Чтобы увидеть максимум деталей, следуйте простым шагам:

  1. Выберите ясную ночь без Луны и городской засветки.

  2. Дайте телескопу адаптироваться к температуре воздуха.

  3. Используйте фильтры — жёлтый улучшит видимость полос Юпитера, а голубой — контраст колец Сатурна.

  4. Настройте фокус плавно, чтобы избежать размытости.

  5. Ведите наблюдения в течение нескольких ночей — атмосферные условия сильно влияют на чёткость.

При наблюдении с помощью приложений для астрономии можно точно определить, где и когда появятся планеты. Программы, такие как Stellarium или SkySafari, позволяют синхронизировать телескоп и автоматически наводиться на объект.

Популярные вопросы о наблюдении планет

Какой телескоп лучше выбрать для новичка?
Для начала подойдёт рефрактор с апертурой 70-100 мм и простым управлением. Он позволит увидеть кольца Сатурна, фазы Венеры и детали на поверхности Луны.

Сколько стоит хороший телескоп для наблюдения планет?
Начальные модели стоят от 200 до 400 долларов, более продвинутые катадиоптрики — от 800 до 1500 долларов.

Что лучше для планет — рефлектор или рефрактор?
Рефрактор даёт более чёткие и контрастные изображения, а рефлектор обеспечивает лучшее соотношение цены и апертуры. Всё зависит от целей и бюджета наблюдателя.

Можно ли увидеть спутники Юпитера?
Да, даже небольшой телескоп позволит различить четыре галилеевых спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Они видны как крошечные точки, выстроенные вдоль планеты.

Когда лучшее время наблюдать Юпитер и Сатурн?
Вблизи противостояния, когда планеты видны всю ночь и находятся максимально близко к Земле — конец 2025 и начало 2026 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России создают передвижной комплекс для наблюдения за космическими объектами – Анатолий Каляев сегодня в 5:41
Телескоп в багажнике: как российская мобильная система изменит исследование атмосферы по всей стране

В России планируют создать передвижную версию комплекса для наблюдения за космосом, которая будет учитывать изменения атмосферы в разных регионах страны.

Читать полностью » Вручение первых премий в области медицинской науки пройдет 2 декабря – пресс-служба сегодня в 5:41
Лауреаты в области медицины и науки: как эти премии создадут новую волну инновационных открытий

Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства в области науки и медицины. В этом году впервые присуждается премия в медицине.

Читать полностью » В Москве состоится XII Конгресс по интеграции науки и бизнеса в 2025 году – оргкомитет сегодня в 5:41
Три кита России: как наука, бизнес и культура спасут экономику в 2025 году

XII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" станет важной платформой для обсуждения новых путей развития экономики России через синергию науки, бизнеса и культуры.

Читать полностью » Люди с эмоциональной холодностью скрывают свои чувства для защиты — Роберт Тайбби сегодня в 5:28
Как стать хозяином своих эмоций: стратегии для тех, кто реагирует мгновенно или прячется за холодностью

Почему одни вспыхивают от малейшего повода, а другие остаются спокойными в любых обстоятельствах? Разбираемся, как формируются эти модели и что помогает обрести баланс.

Читать полностью » Искусственный лист превратил CO2 в топливо — учёные Кембриджского университета сегодня в 3:16
Искусственный лист превращает углекислый газ в топливо: природа больше не нужна

Искусственный фотосинтез выходит из лабораторий: как солнечные технологии превращают CO₂ в чистое топливо и что это значит для энергетики будущего.

Читать полностью » В Мексике обнаружен череп с уникальной деформацией — Гонсалес сегодня в 1:37
Они хотели выделиться из толпы: зачем древние жители Мексики меняли форму головы

Уникальная находка в Балконе-де-Монтесума раскрывает локальную традицию деформации черепа, ранее неизвестную в северной Уастеке, и меняет представление о культурных связях региона.

Читать полностью » Вулканические пузырьки CO2 изменяют рифовые экосистемы — CB вчера в 23:17
Пузырьки со дна ведут обратный отсчёт: океан теряет опоры жизни, и рифы уводят с собой тысячи видов

На рифе Папуа — Новой Гвинеи учёные наблюдают уникальное природное явление: выходы вулканического CO₂ показывают, как изменятся коралловые экосистемы.

Читать полностью » Следы древних хищников перевернули представления о выживании после суперизвержения — Поуст вчера в 21:27
Когда пепел накрыл Землю: как древние хищники пережили крупнейшее извержение в истории планеты

Новые находки в ископаемых пластах Небраски проливают свет на то, как крупные хищники сумели пережить древнее извержение Йеллоустоуна и какие тайны оставили после себя.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Сочи и Адлер входят в топ направлений у молодых туристов — аналитики
Общество
Верховный суд объявил ревизию отчётных форм — председатель ВС Краснов
Питомцы
Учёные выявили общие гены тревожности у людей и ретриверов — PNAS
Авто и мото
Быстрый износ шин у автомобилей вызывает нарушенный сход-развал — СберАвто
Авто и мото
Россияне потратили 825,2 млрд рублей на подержанные автомобили в октябре 2025 — Автостат
Спорт и фитнес
Короткие тренировки улучшают сердце и снижают стресс — Femina
Авто и мото
Ограничения на въезд старых автомобилей в центры городов отсутствуют — эксперт Зиновьев
Авто и мото
У дизельного Kia Sportage фиксируются проблемы топливной системы и поршневой группы — автоэксперт Ковалев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet