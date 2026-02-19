Тысячи астероидов размером с небоскрёб приближаются к Земле: NASA признало брешь в защите планеты

Космос кажется бескрайним и спокойным, но в его глубине скрываются объекты, способные изменить судьбу целых регионов. Речь идет не о гигантских астероидах из фильмов-катастроф, а о менее заметных телах среднего размера. Именно они вызывают наибольшую тревогу у специалистов по планетарной защите. Об этом сообщает NASA.

Невидимая угроза на орбите

В центре внимания ученых оказались так называемые "убийцы городов" — астероиды диаметром от 140 метров и больше. Они не несут глобального вымирания, но при падении способны разрушить крупные города и инфраструктуру на обширной территории. Главная сложность в том, что значительная часть таких объектов до сих пор не обнаружена.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве может находиться до 25 тысяч подобных тел, однако выявлено лишь около 40% из них. Это означает, что тысячи потенциально опасных объектов остаются вне поля зрения. Космическая среда в целом становится всё более насыщенной событиями — от активности Солнца до угроз, связанных с космическим мусором на орбите Земли.

"По ночам меня мучают мысли об астероидах, о которых мы ничего не знаем. Мелкие астероиды падают на нас постоянно, так что мы не слишком беспокоимся по этому поводу", — сказала специалист по планетарной защите NASA Келли Фаст.

"А вот те, что около 140 метров и больше, могут нанести ущерб региону, и мы не знаем, где они находятся", — добавил Келли.

Почему их трудно обнаружить

Современные системы мониторинга уверенно отслеживают крупные астероиды и фиксируют небольшие метеороиды, регулярно входящие в атмосферу. Однако объекты среднего размера остаются сложной целью. Многие из них имеют темную поверхность и отражают слишком мало солнечного света, чтобы их можно было быстро заметить.

Для решения этой задачи NASA готовит запуск нового инфракрасного телескопа, который сможет фиксировать тепловое излучение темных объектов. Подобные проекты развиваются параллельно с другими инициативами агентства, включая исследования, где Новый телескоп NASA откроет скрытые области Млечного Пути, расширяя возможности наблюдения за Вселенной.

"По оценкам, их около 25 тысяч, и мы обнаружили лишь примерно 40%. Даже с лучшими телескопами на это требуется время", — отметила Келли.

Испытания и пределы защиты

Обнаружение — лишь первый шаг. Куда сложнее изменить траекторию небесного тела, если оно действительно направится к Земле. В 2022 году NASA провело миссию DART, в ходе которой аппарат столкнулся со спутником астероида Диморфос, чтобы проверить возможность отклонения его орбиты.

Эксперимент подтвердил, что орбиту можно скорректировать. Однако постоянной системы быстрого реагирования пока не существует, и это вызывает обеспокоенность у специалистов.

"DART стал отличной демонстрацией. Но у нас нет готового к запуску аппарата на случай реальной угрозы", — сказала доктор Нэнси Шабо.

"Если бы что-то летело в сторону Земли, у нас не было бы возможности активно его отклонить", — сказала доктор.

Отдельное внимание ученые уделяют астероиду YR4, который наблюдается с 2024 года. Вероятность его столкновения с Луной в 2032 году оценивается в 4%. Хотя прямой угрозы Земле сейчас нет, сама необходимость подобных расчетов показывает, насколько важны долгосрочные программы планетарной защиты.

Количество астероидов среднего размера велико, а их поиск и возможное отклонение требуют времени, технологий и устойчивого финансирования. Осознание рисков уже подтолкнуло развитие новых миссий и инструментов наблюдения. Вопрос лишь в том, смогут ли космические агентства опередить потенциальную угрозу, прежде чем один из таких объектов приблизится слишком близко.