Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов
Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 9:22

Тысячи астероидов размером с небоскрёб приближаются к Земле: NASA признало брешь в защите планеты

Космос кажется бескрайним и спокойным, но в его глубине скрываются объекты, способные изменить судьбу целых регионов. Речь идет не о гигантских астероидах из фильмов-катастроф, а о менее заметных телах среднего размера. Именно они вызывают наибольшую тревогу у специалистов по планетарной защите. Об этом сообщает NASA.

Невидимая угроза на орбите

В центре внимания ученых оказались так называемые "убийцы городов" — астероиды диаметром от 140 метров и больше. Они не несут глобального вымирания, но при падении способны разрушить крупные города и инфраструктуру на обширной территории. Главная сложность в том, что значительная часть таких объектов до сих пор не обнаружена.

По оценкам NASA, в околоземном пространстве может находиться до 25 тысяч подобных тел, однако выявлено лишь около 40% из них. Это означает, что тысячи потенциально опасных объектов остаются вне поля зрения. Космическая среда в целом становится всё более насыщенной событиями — от активности Солнца до угроз, связанных с космическим мусором на орбите Земли.

"По ночам меня мучают мысли об астероидах, о которых мы ничего не знаем. Мелкие астероиды падают на нас постоянно, так что мы не слишком беспокоимся по этому поводу", — сказала специалист по планетарной защите NASA Келли Фаст.

"А вот те, что около 140 метров и больше, могут нанести ущерб региону, и мы не знаем, где они находятся", — добавил Келли.

Почему их трудно обнаружить

Современные системы мониторинга уверенно отслеживают крупные астероиды и фиксируют небольшие метеороиды, регулярно входящие в атмосферу. Однако объекты среднего размера остаются сложной целью. Многие из них имеют темную поверхность и отражают слишком мало солнечного света, чтобы их можно было быстро заметить.

Для решения этой задачи NASA готовит запуск нового инфракрасного телескопа, который сможет фиксировать тепловое излучение темных объектов. Подобные проекты развиваются параллельно с другими инициативами агентства, включая исследования, где Новый телескоп NASA откроет скрытые области Млечного Пути, расширяя возможности наблюдения за Вселенной.

"По оценкам, их около 25 тысяч, и мы обнаружили лишь примерно 40%. Даже с лучшими телескопами на это требуется время", — отметила Келли.

Испытания и пределы защиты

Обнаружение — лишь первый шаг. Куда сложнее изменить траекторию небесного тела, если оно действительно направится к Земле. В 2022 году NASA провело миссию DART, в ходе которой аппарат столкнулся со спутником астероида Диморфос, чтобы проверить возможность отклонения его орбиты.

Эксперимент подтвердил, что орбиту можно скорректировать. Однако постоянной системы быстрого реагирования пока не существует, и это вызывает обеспокоенность у специалистов.

"DART стал отличной демонстрацией. Но у нас нет готового к запуску аппарата на случай реальной угрозы", — сказала доктор Нэнси Шабо.

"Если бы что-то летело в сторону Земли, у нас не было бы возможности активно его отклонить", — сказала доктор.

Отдельное внимание ученые уделяют астероиду YR4, который наблюдается с 2024 года. Вероятность его столкновения с Луной в 2032 году оценивается в 4%. Хотя прямой угрозы Земле сейчас нет, сама необходимость подобных расчетов показывает, насколько важны долгосрочные программы планетарной защиты.

Количество астероидов среднего размера велико, а их поиск и возможное отклонение требуют времени, технологий и устойчивого финансирования. Осознание рисков уже подтолкнуло развитие новых миссий и инструментов наблюдения. Вопрос лишь в том, смогут ли космические агентства опередить потенциальную угрозу, прежде чем один из таких объектов приблизится слишком близко.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили римскую лестницу I века в Кёльне — ZME Science 17.02.2026 в 9:51
Строители копнули глубже — и нашли римский алтарь: Германия получила находку уровня Помпей

В Кёльне под будущим музеем обнаружены римская лестница и редкий домашний алтарь. Находка меняет представление о жизни империи к северу от Альп.

Читать полностью » Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b 16.02.2026 в 17:31

Астрономы нашли кандидата в экзопланеты HD 137010 b, которая может оказаться холоднее, чем Марс. Но зачем её изучать?

Читать полностью » Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера 16.02.2026 в 16:13

Учёные уточнили размеры Юпитера благодаря миссии NASA "Юнона". Новые данные и метод радиозатмения меняют представления о форме газового гиганта.

Читать полностью » 80 % болезней скрываются в воздухе и еде: мир начинает охоту за невидимыми причинами заболеваний 16.02.2026 в 12:14

Учёные запускают глобальную инициативу по изучению экспосома человека, чтобы раскрыть скрытые причины болезней и изменить подходы к общественному здоровью.

Читать полностью » Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано 16.02.2026 в 11:24

Тайны Tyrannoroter heberti раскрывают первые шаги эволюции к вегетарианству у наземных четвероногих.

Читать полностью » Солнечные вспышки могут усиливать напряжение в разломах: космическая погода добралась до недр Земли 16.02.2026 в 5:22

Новое исследование ученых связывает космические явления с динамикой разломов в земной коре, исследуя их взаимосвязь.

Читать полностью » Вакцину против ВИЧ начали 15.02.2026 в 22:43

Новые методики создания вакцин против ВИЧ становятся реальностью с помощью ДНК-оригами и удивительных технологий.

Читать полностью » Орбиты звёзд выдали подмену: сердце Млечного Пути оказалось не тем, чем его считали десятилетиями 15.02.2026 в 19:40

Учёные усомнились в природе Стрельца A*: темная материя, данные GAIA DR3 и альтернативные модели гравитации меняют взгляд на центр Млечного Пути.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Новый Skoda Fabia отказался от турбины — ставка сделана на надёжность
Спорт и фитнес
Подарок на 23 Февраля превращает диван в спортзал: мужчины редко признаются, что им этого не хватает
Красота и здоровье
Грипп расплавил лёгкие за считанные дни: врачи пошли на радикальный шаг и удержали жизнь без дыхания
Еда
Морщинистый картофель портит ужин — тихий сигнал, который многие игнорируют
Питомцы
Бигль приносит в дом не только радость — природный аромат чувствуется сразу
Красота и здоровье
Короткие ногти захватили тренды 2026 — скандинавский маникюр выглядит дорого без лишнего блеска
Недвижимость
Кровать в студии "прячется" за лёгкой перегородкой — комната выглядит вдвое больше
Туризм
Галич вошёл в Золотое кольцо — тихий город на озере внезапно оказался в центре внимания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet