В Соединенных Штатах возможны серьезные негативные последствия из-за угрожающего девятибалльного землетрясения и цунами с высотой в 30 метров — такой вывод сделан в результате исследования ученых, о котором сообщает издание Daily Mail.



По данным публикации, подводное разломное пятно вдоль западного побережья США может сгенерировать мегаземлетрясение, которое окажется более разрушительным, чем предполагаемое "большое потрясение" в Калифорнии.



Ученые отмечают, что данный разлом в рассматриваемом регионе не является одним непрерывным образованием, как большинство других разломов, а распадается на четыре отдельных сегмента.



Это открытие предвещает возможность страшной катастрофы, поскольку тектонические плиты могут сдвинуться друг относительно друга, накапливая давление и предвестник возможного мощного землетрясения с девятью баллами.



По мнению специалистов, подобный катаклизм способен породить возникновение цунами высотой до 30 метров и более, а также унести жизни свыше 10 000 человек.



Представители власти беспокоятся о том, что после происшествия такой стихийной бедствия может произойти значительное количество дополнительных смертей от болезней, вызванных патологическими условиями, зараженной воды и загрязнения химикатами из промышленных и бытовых источников.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)