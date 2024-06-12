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Америке угрожает природная катастрофа
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована вчера в 22:49

Америке угрожает природная катастрофа

В Соединенных Штатах возможны серьезные негативные последствия из-за угрожающего девятибалльного землетрясения и цунами с высотой в 30 метров — такой вывод сделан в результате исследования ученых, о котором сообщает издание Daily Mail.

По данным публикации, подводное разломное пятно вдоль западного побережья США может сгенерировать мегаземлетрясение, которое окажется более разрушительным, чем предполагаемое "большое потрясение" в Калифорнии.

Ученые отмечают, что данный разлом в рассматриваемом регионе не является одним непрерывным образованием, как большинство других разломов, а распадается на четыре отдельных сегмента.

Это открытие предвещает возможность страшной катастрофы, поскольку тектонические плиты могут сдвинуться друг относительно друга, накапливая давление и предвестник возможного мощного землетрясения с девятью баллами.

По мнению специалистов, подобный катаклизм способен породить возникновение цунами высотой до 30 метров и более, а также унести жизни свыше 10 000 человек.

Представители власти беспокоятся о том, что после происшествия такой стихийной бедствия может произойти значительное количество дополнительных смертей от болезней, вызванных патологическими условиями, зараженной воды и загрязнения химикатами из промышленных и бытовых источников.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)

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