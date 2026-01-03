Планета-изгой показала себя на 16 часов: Gaia и земные телескопы поймали редкую удачу в один кадр

Астрономам удалось сделать то, что ещё недавно считалось почти недостижимым: они впервые одновременно вычислили массу и расстояние до одиночной планеты, которая не вращается вокруг звезды. Такие миры называют планетами-изгоями, и увидеть их напрямую почти невозможно. Новое измерение помогает понять, насколько часто планеты покидают свои системы и что происходит с ними после "изгнания". Об этом сообщает журнал Science.

Почему одинокие планеты так трудно заметить

Планеты-изгои, по оценкам исследователей, могли когда-то быть частью обычных планетных систем, но оказались выброшены наружу из-за гравитационных взаимодействий. Без звезды рядом такие объекты быстро остывают и становятся крайне тусклыми, поэтому даже мощные телескопы редко могут обнаружить их напрямую. Чтобы поймать подобный мир, астрономам приходится использовать косвенные методы и буквально "считывать" его присутствие по изменению света далёких звёзд.

Основной инструмент здесь — гравитационное микролинзирование. Когда невидимая планета проходит между Землёй и удалённой звездой, её гравитация кратко усиливает и искажает свет фонового объекта. В результате фиксируется характерная вспышка, по форме которой можно восстановить свойства "линзы". Похожие принципы применяются и в других областях наблюдательной астрономии, когда выводы делают по косвенным следам — например, при изучении гамма-ореола вокруг Млечного Пути, где важную роль играют тонкие изменения в сигналах.

Главная сложность микролинзирования и редкая удача

Однако микролинзирование само по себе не даёт полного ответа. Чтобы определить массу линзирующего тела, нужно знать расстояние до него. В случае планеты, связанной со звездой, контекст помогает уточнить параметры, но одиночная планета лишена такого "якоря". Именно из-за этого большинство подобных событий оставляют вопросы — объект удаётся обнаружить, но "взвесить" его точно не получается.

На этот раз ситуацию изменило удачное совпадение наблюдений. Событие микролинзирования было зарегистрировано 3 мая 2024 года сразу несколькими наземными обсерваториями в Чили, Южной Африке и Австралии. Параллельно его шесть раз за 16 часов зафиксировал космический телескоп Gaia, находившийся примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Наличие наблюдений из разных точек стало ключом к решению задачи.

Как параллакс позволил измерить расстояние и массу

Разница в положении телескопов дала возможность применить эффект параллакса. Свет от одной и той же звезды приходил к приборам под слегка разными углами и в разное время, что позволило оценить геометрию события. Такой подход сравним с тем, как человек определяет глубину изображения, сопоставляя картинку от двух глаз: небольшое смещение даёт нужную информацию о расстоянии.

Именно параллакс помог сначала вычислить, насколько далеко находится линзирующий объект, а затем — рассчитать его массу. Это особенно важно для исследований Млечного Пути, где точные измерения открывают новые уровни понимания структуры и динамики галактики — как и в работах о том, что стабильные орбиты существуют даже рядом с чёрной дырой, где неожиданная "упорядоченность" меняет прежние представления.

Что удалось узнать о найденном объекте

По итогам анализа объект оказался на расстоянии около 9 785 световых лет от Земли — ближе к центру Млечного Пути. Его масса составила примерно 22% массы Юпитера. По совокупности характеристик учёные пришли к выводу, что это именно планета, а не коричневый карлик, который занимает промежуточное положение между планетами и звёздами.

В сопроводительной аналитической статье астрофизик Гэвин Коулман из Лондонского университета королевы Марии отметил, что такой подход может стать особенно эффективным после запуска Nancy Grace Roman Space Telescope, который планируется на 2027 год. Ожидается, что этот телескоп будет обследовать участки неба примерно в тысячу раз быстрее, чем Hubble, а значит, вероятность обнаружить новые события микролинзирования заметно вырастет. В перспективе это поможет точнее оценить, сколько одиноких планет скрывается в галактике и как они появляются.