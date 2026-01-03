Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Галактическая панорама
Галактическая панорама
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 9:17

Планета-изгой показала себя на 16 часов: Gaia и земные телескопы поймали редкую удачу в один кадр

Астрономы вычислили массу и расстояние до планеты-изгоя без звезды — Science

Астрономам удалось сделать то, что ещё недавно считалось почти недостижимым: они впервые одновременно вычислили массу и расстояние до одиночной планеты, которая не вращается вокруг звезды. Такие миры называют планетами-изгоями, и увидеть их напрямую почти невозможно. Новое измерение помогает понять, насколько часто планеты покидают свои системы и что происходит с ними после "изгнания". Об этом сообщает журнал Science.

Почему одинокие планеты так трудно заметить

Планеты-изгои, по оценкам исследователей, могли когда-то быть частью обычных планетных систем, но оказались выброшены наружу из-за гравитационных взаимодействий. Без звезды рядом такие объекты быстро остывают и становятся крайне тусклыми, поэтому даже мощные телескопы редко могут обнаружить их напрямую. Чтобы поймать подобный мир, астрономам приходится использовать косвенные методы и буквально "считывать" его присутствие по изменению света далёких звёзд.

Основной инструмент здесь — гравитационное микролинзирование. Когда невидимая планета проходит между Землёй и удалённой звездой, её гравитация кратко усиливает и искажает свет фонового объекта. В результате фиксируется характерная вспышка, по форме которой можно восстановить свойства "линзы". Похожие принципы применяются и в других областях наблюдательной астрономии, когда выводы делают по косвенным следам — например, при изучении гамма-ореола вокруг Млечного Пути, где важную роль играют тонкие изменения в сигналах.

Главная сложность микролинзирования и редкая удача

Однако микролинзирование само по себе не даёт полного ответа. Чтобы определить массу линзирующего тела, нужно знать расстояние до него. В случае планеты, связанной со звездой, контекст помогает уточнить параметры, но одиночная планета лишена такого "якоря". Именно из-за этого большинство подобных событий оставляют вопросы — объект удаётся обнаружить, но "взвесить" его точно не получается.

На этот раз ситуацию изменило удачное совпадение наблюдений. Событие микролинзирования было зарегистрировано 3 мая 2024 года сразу несколькими наземными обсерваториями в Чили, Южной Африке и Австралии. Параллельно его шесть раз за 16 часов зафиксировал космический телескоп Gaia, находившийся примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Наличие наблюдений из разных точек стало ключом к решению задачи.

Как параллакс позволил измерить расстояние и массу

Разница в положении телескопов дала возможность применить эффект параллакса. Свет от одной и той же звезды приходил к приборам под слегка разными углами и в разное время, что позволило оценить геометрию события. Такой подход сравним с тем, как человек определяет глубину изображения, сопоставляя картинку от двух глаз: небольшое смещение даёт нужную информацию о расстоянии.

Именно параллакс помог сначала вычислить, насколько далеко находится линзирующий объект, а затем — рассчитать его массу. Это особенно важно для исследований Млечного Пути, где точные измерения открывают новые уровни понимания структуры и динамики галактики — как и в работах о том, что стабильные орбиты существуют даже рядом с чёрной дырой, где неожиданная "упорядоченность" меняет прежние представления.

Что удалось узнать о найденном объекте

По итогам анализа объект оказался на расстоянии около 9 785 световых лет от Земли — ближе к центру Млечного Пути. Его масса составила примерно 22% массы Юпитера. По совокупности характеристик учёные пришли к выводу, что это именно планета, а не коричневый карлик, который занимает промежуточное положение между планетами и звёздами.

В сопроводительной аналитической статье астрофизик Гэвин Коулман из Лондонского университета королевы Марии отметил, что такой подход может стать особенно эффективным после запуска Nancy Grace Roman Space Telescope, который планируется на 2027 год. Ожидается, что этот телескоп будет обследовать участки неба примерно в тысячу раз быстрее, чем Hubble, а значит, вероятность обнаружить новые события микролинзирования заметно вырастет. В перспективе это поможет точнее оценить, сколько одиноких планет скрывается в галактике и как они появляются.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC вчера в 20:40
То, что летит в мусорное ведро, спасает поля и лекарства: пищевые отходы внезапно сменили роль

Пищевые отходы перестают быть мусором и превращаются в ресурс: ученые находят им применение в агротехнологиях, экологии и медицине.

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS имеет необычный антихвост — Gazeta.SPb вчера в 16:43
Это не инопланетяне, но почти так же круто: что скрывает антихвост новой межзвёздной кометы

3I/ATLAS стал сенсацией из-за редкости межзвёздных объектов, необычного "антихвоста" и того, как сложно заметить такие кометы на фоне Млечного Пути.

Читать полностью » Ученые опровергли привычную теорию о связи потепления и усиленного испарения - Geophysical Research Letters вчера в 12:14
Тайна, которую скрывают океаны: как слабые ветры могут замедлить потоки влаги в атмосферу

Почему на фоне глобального потепления испарение океана может уменьшаться? Китайские исследователи нашли неожиданный ответ.

Читать полностью » Домашние аккумуляторы поддержали энергоснабжение при ЧС — The Conversation вчера в 8:34
Свет гаснет первым, а аккумуляторы держатся до конца: дома получают шанс пережить катастрофы

Экстремальная погода всё чаще выводит из строя энергосистемы. Почему бытовые аккумуляторы становятся ключевым элементом устойчивости во время катастроф.

Читать полностью » Кавалерия была основой византийской армии — Стамули вчера в 4:31
Если враг силён, бей по коню: забытая тактика, которая переворачивала поле боя

Новый анализ "Алексиады" Анны Комниной показал, как лошади и кавалерия определяли войны, дипломатию и быт Византии XII века.

Читать полностью » Открытие на острове Вильчека помогает понять древние изменения уровня моря - Live Science вчера в 0:13
Когда ледники отступают: как кости древних китов помогают понять климатические катастрофы прошлого

Таяние ледников Арктики раскрывает древние следы жизни, помогая ученым понять климатические изменения и экосистемы прошлого.

Читать полностью » Учёные зафиксировали расширение и сжатие аккумуляторов при зарядке — Science 01.01.2026 в 23:38
Каждая зарядка — маленький износ: внутри аккумулятора запускается разрушительный механизм

Аккумулятор смартфона со временем держит заряд всё хуже. Учёные выяснили, что батареи буквально дышат при каждой зарядке, запуская скрытый механизм износа.

Читать полностью » Разработана назальную вакцину от аллергии на арахис — JACI 01.01.2026 в 19:40
Иммунитет обманули с помощью назального спрея: теперь он перестал видеть угрозу в арахисе

Учёные из Мичиганского университета создали вакцину-спрей от аллергии на арахис: три дозы заметно ослабили реакцию у мышей.

Читать полностью »

Новости
Наука
Основная часть рельефа Земли находится под поверхностью океана — Earth
Авто и мото
Следы алкоголя в организме фиксируются дольше ожидаемого — автоюрист
Туризм
Лёд в напитках и уличная еда могут стать причиной проблем в Таиланде - ТурПром
Еда
Запеченная баранья корейка с чесноком и розмарином сохраняет сочность — повар
Садоводство
Лаванда лучше растёт при pH 6,5–7,5 в дренированной почве — House Digest
Красота и здоровье
Алок Чопра связывает иммунитет с ежедневным рационом зимой
Спорт и фитнес
Физическая активность усилила ощущение радости после нагрузки — учёные
Туризм
Париж предлагает более 1 000 км велодорожек и прокат Vélib’ — The New York Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet