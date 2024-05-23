Международная группа планетологов обнаружила потенциально обитаемую каменистую планету размером с Венеру в созвездии Рыб, находящуюся на расстоянии 39,6 световых лет от Земли. Планета, названная Gliese 12b, имеет среднюю температуру поверхности около 40 градусов Цельсия и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 13 дней.
Gliese 12, красный карлик, вокруг которого вращается планета, характеризуется относительно спокойной активностью, что повышает интерес к исследованию этой экзопланеты. Ученые планируют изучить атмосферу и вращение Gliese 12b, чтобы оценить её обитаемость и способность удерживать атмосферу. Это исследование может помочь в оценке обитаемости других экзопланет в нашей галактике, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Fernando de Gorocica (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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