Международная группа планетологов обнаружила потенциально обитаемую каменистую планету размером с Венеру в созвездии Рыб, находящуюся на расстоянии 39,6 световых лет от Земли. Планета, названная Gliese 12b, имеет среднюю температуру поверхности около 40 градусов Цельсия и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 13 дней.

Gliese 12, красный карлик, вокруг которого вращается планета, характеризуется относительно спокойной активностью, что повышает интерес к исследованию этой экзопланеты. Ученые планируют изучить атмосферу и вращение Gliese 12b, чтобы оценить её обитаемость и способность удерживать атмосферу. Это исследование может помочь в оценке обитаемости других экзопланет в нашей галактике, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Fernando de Gorocica (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)