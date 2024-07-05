Российская Госдума рассмотрит поправки к Кодексу об административных правонарушениях, направленные на значительное увеличение штрафов за нарушения на борту самолётов. Предложения включают повышение штрафов за курение, неисполнение приказов командира и хулиганство в состоянии опьянения.
Так, штраф за курение предлагается увеличить до 3-5 тыс. рублей, за неисполнение приказов командира — до 8-12 тыс. рублей, а за мелкое хулиганство и нахождение в состоянии опьянения — до 5-10 тыс. рублей. Возможен также административный арест до 15 суток.
Эти меры вызваны ростом числа инцидентов с пассажирами, нарушающими порядок, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: flickr.com/Stephen Johnes (public domain)
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