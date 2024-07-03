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В России разработали вязкие композиты на основе ниобия для авиапрома
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В России разработали вязкие композиты на основе ниобия для авиапрома

Учёные из Томского политехнического университета разработали новые композитные материалы с использованием ниобия и прекерамической бумаги, финансируемые грантом Российского научного фонда. Эти материалы, предназначенные для авиационной промышленности, обладают высокой прочностью и вязкостью разрушения.

Применение ниобия, тугоплавкого металла с высокой пластичностью, в слоях между керамикой позволило улучшить механические свойства композитов, сделав их менее хрупкими и способными выдерживать высокие степени деформации.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Engineering Materials, а в дальнейших планах учёных — создание аналогичных композитов с другими металлами, такими как тантал, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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