Учёные из Томского политехнического университета разработали новые композитные материалы с использованием ниобия и прекерамической бумаги, финансируемые грантом Российского научного фонда. Эти материалы, предназначенные для авиационной промышленности, обладают высокой прочностью и вязкостью разрушения.

Применение ниобия, тугоплавкого металла с высокой пластичностью, в слоях между керамикой позволило улучшить механические свойства композитов, сделав их менее хрупкими и способными выдерживать высокие степени деформации.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Engineering Materials, а в дальнейших планах учёных — создание аналогичных композитов с другими металлами, такими как тантал, сообщает ТАСС.

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