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Для поиска разбившегося в Подмосковье SSJ-100 в небо подняли вертолёт Ми-8
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Для поиска разбившегося в Подмосковье SSJ-100 в небо подняли вертолёт Ми-8

В рамках спасательных операций, связанных с крушением самолета Sukhoi Superjet 100 был поднят вертолет Ми-8 с аэродрома Третьяково.

Затронутый самолет — RRJ-95LR-100, регистрационный номер RA-89049, выполнял рейс GZP9608 Луховицы (Третьяково) — Москва (Внуково) без пассажиров, только с экипажем из трех человек. Оператором рейса является компания "Газпром авиа".

К настоящему моменту известно, что все люди, находившиеся на бору судна, погибли. Борт обкатывали только после ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org/Yann Kemper (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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