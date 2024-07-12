В рамках спасательных операций, связанных с крушением самолета Sukhoi Superjet 100 был поднят вертолет Ми-8 с аэродрома Третьяково.

Затронутый самолет — RRJ-95LR-100, регистрационный номер RA-89049, выполнял рейс GZP9608 Луховицы (Третьяково) — Москва (Внуково) без пассажиров, только с экипажем из трех человек. Оператором рейса является компания "Газпром авиа".

К настоящему моменту известно, что все люди, находившиеся на бору судна, погибли. Борт обкатывали только после ремонта.

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