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Пилоты разбившегося в Подмосковье SSJ-100 увели борт от населенных пунктов
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Пилоты разбившегося в Подмосковье SSJ-100 увели борт от населенных пунктов

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), потерпевшего крушение в Подмосковье, отвели лайнер от населённых пунктов, чтобы минимизировать риск для жителей деревень Апраксино и Малое Карасево. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Воздушное судно вылетело с аэродрома Третьяково в Луховицах в 14:49 по московскому времени. Во время полета экипаж столкнулся с технической неисправностью и срочно изменил курс, направив самолет в лесистую местность, чтобы избежать падения на жилые зоны.

Фото: commons.wikimedia.org/DmitroCzegovets (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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