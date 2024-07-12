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Одним из погибших пилотов SSJ-100 оказался 53-летний пилот Евгений Булавко
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Одним из погибших пилотов SSJ-100 оказался 53-летний пилот Евгений Булавко

Погибший капитан Sukhoi Superjet 100NEW-95 — Евгений Булавко, ему было 53 года.

Евгений был выпускником Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Он был семейным человеком, проживал в Мытищах со своей семьёй. По информации издания "Осторожно, новости", он работал в компании Газпромавиа начиная с 2018 года, а до этого трудился в авиакомпании NordStar.

В трагический день на борту вместе с ним также находились второй пилот и бортпроводник, которые также погибли.

Фото: airliners.net/Alex Beltyukov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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