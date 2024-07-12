Погибший капитан Sukhoi Superjet 100NEW-95 — Евгений Булавко, ему было 53 года.
Евгений был выпускником Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Он был семейным человеком, проживал в Мытищах со своей семьёй. По информации издания "Осторожно, новости", он работал в компании Газпромавиа начиная с 2018 года, а до этого трудился в авиакомпании NordStar.
В трагический день на борту вместе с ним также находились второй пилот и бортпроводник, которые также погибли.
Фото: airliners.net/Alex Beltyukov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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