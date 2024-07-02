Пассажирский самолет Airbus A320, выполняющий рейс из Самары в Москву, готовится к аварийной посадке в аэропорту "Шереметьево" из-за подозрения на повреждение пневматики колес шасси, сообщил представитель экстренных служб агентству РИА Новости.
"В Шереметьево проходят подготовку к аварийной посадке Airbus A320 на рейсе Самара-Москва", — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что у экипажа возникли опасения относительно целостности пневматики колес шасси.
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