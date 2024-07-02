Неприятели Белоруссии намерены растянуть её армию по границе и ввязать в конфликты, дабы невероятно сильно обострить ситуацию в регионе. Об этом информировал первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его слова приводит РИА Новости.