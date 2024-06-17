Житель Колымского края был приговорен к трем годам условного наказания за хулиганство на борту рейса Москва — Магадан. После употребления алкоголя, он устроил драку и несколько раз ударил бортпроводника, который пытался его успокоить.
Инцидент закончился его задержанием и отправкой в полицию с помощью других пассажиров.
В связи с регулярными подобными инцидентами, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила создать единый черный список нарушителей и отстранять их от полетов на 3 года.
Фото: airliners.net/Sergey Kustov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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