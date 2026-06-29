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Стюардесса разговаривает с пассажиром
Стюардесса разговаривает с пассажиром
© Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:43

Тайник с гигиеной на борту самолета: рассказываем, что прячут за зеркалом в туалете и как получить к нему доступ

В самолёте иногда выручает не запасная подушка и не плед, а маленькая ниша в туалете. Пассажиры годами проходят мимо зеркала, не замечая, что за ним может быть спрятан шкаф с салфетками, антисептиком и другими мелочами для экстренного случая. На длинном рейсе, когда в салоне сухой воздух, а впереди ещё несколько часов полёта, такая деталь быстро перестаёт быть пустяком. Но лезть туда руками без повода не стоит: у экипажа на этот счёт свои правила, и они куда жёстче, чем кажется.

"Непредвиденные ситуации со здоровьем в небе случаются регулярно, а искать гигиенические средства по всему салону — большой стресс. Однако пассажирам не стоит самостоятельно вскрывать технические панели и зеркала без уведомления экипажа. Самый правильный алгоритм — нажать кнопку вызова бортпроводника или подойти к стюардессе и озвучить проблему. Персонал сам откроет потайной шкаф и разрешит взять столько средств, сколько нужно. Не ломайте механизмы самолёта и пользуйтесь тайником легально".

эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Как устроен скрытый шкаф

В большинстве современных лайнеров тайник прячут прямо в туалетном модуле. На части самолётов, включая некоторые борта Delta Air Lines, он стоит за зеркальной панелью. Снизу у зеркала есть механическая кнопка-фиксатор, и после нажатия панель откидывается, превращаясь в дверцу.

На других моделях вместо зеркального отсека ставят выдвижной блок в стене. Там уже работает замаскированная защёлка, которую не видно с первого взгляда. Внутри лежат влажные салфетки, бумажные полотенца, антисептики и другие гигиенические средства.

Такой набор держат для пассажиров, которых застал врасплох резкий приступ недомогания или обычный бытовой форс-мажор. На длинных рейсах это бывает чаще, чем принято думать. И именно поэтому бортовой санузел нередко скрывает запас, о котором многие узнают только после подсказки экипажа.

Почему лучше звать бортпроводника

Физически открыть нишу может почти любой, но самостоятельность тут легко выходит боком. Авиационная безопасность любит точность, а не импровизацию. Если пассажир полезет в панель без разрешения, он рискует не только повредить механизм, но и создать лишнюю проблему для экипажа.

Практикующие стюардессы прямо советуют не трогать зеркала и технические панели без предупреждения. Правильнее нажать кнопку вызова бортпроводника или подойти к члену экипажа и спокойно объяснить ситуацию. Персонал сам откроет шкаф и даст столько средств, сколько нужно.

Для пассажира это ещё и вопрос обычной дисциплины на борту. В самолёте всё завязано на регламент, и туалетный шкаф здесь не исключение. Поэтому схема простая: не ломать, не вскрывать, а просить помощь у тех, кто отвечает за рейс.

Что держать под рукой в полёте

Путешественники, которые летают по много часов, обычно собирают в ручную кладь минимальный гигиенический набор. Это снимает часть мелких неудобств ещё до посадки. Особенно полезно, если рейс длинный, а в салоне сухо и тесно.

Если салфетки или средства защиты остались дома, бортовой туалет помогает закрыть этот вопрос без лишней суеты. Но рассчитывать на него как на личный склад не стоит. Это всё-таки служебный запас, а не свободная полка для любого пассажира.

Такие детали часто становятся заметны только в дороге, когда каждая мелочь работает на комфорт. Секретный шкаф как раз из этой серии: штука простая, но в нужный момент полезная. И чем спокойнее к ней относиться, тем меньше шансов устроить себе неприятный разговор с экипажем.

"В полёте у пассажира не так много способов быстро решить бытовую проблему, поэтому доступ к салфеткам и антисептику может реально выручить. Но важен не сам шкаф, а то, как человек к нему подходит. Если без спроса тянуть за панель, можно повредить крепление или нарушить порядок на борту. А если обратиться к экипажу, вопрос решается спокойно и без лишнего шума".

эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Ответы на популярные вопросы

Можно ли самому открыть потайной шкаф?
Технически — в ряде самолётов да, но без разрешения экипажа этого лучше не делать. Иначе легко повредить механизм или вызвать лишние вопросы у бортпроводников.

Что обычно лежит в этой нише?
Там хранят влажные салфетки, бумажные полотенца, антисептики и другие гигиенические средства. Набор зависит от авиакомпании и модели самолёта.

К кому обращаться за помощью?
Нужно нажать кнопку вызова бортпроводника или сразу обратиться к стюардессе. Экипаж сам откроет шкаф и выдаст нужные средства.

Стоит ли брать с собой свой набор?
Да, хотя бы самый простой. Это помогает не зависеть от того, что лежит на борту, и экономит время в дороге.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

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Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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