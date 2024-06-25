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Росавиация опровергла новости о прекращении публикации данных о количестве самолетов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:33

Росавиация опровергла новости о прекращении публикации данных о количестве самолетов

Федеральное агентство по воздушному транспорту опровергло слухи о прекращении публикации статистических данных по количеству самолетов. В пресс-службе агентства подтвердили, что информация продолжает обновляться регулярно. В частности, актуализация данных происходит в рамках государственной информационной системы "Реестр эксплуатантов и воздушных судов".

Отсутствие перерывов в предоставлении такой информации подчеркнули в пресс-службе, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Noah Wulf (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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