Федеральное агентство по воздушному транспорту опровергло слухи о прекращении публикации статистических данных по количеству самолетов. В пресс-службе агентства подтвердили, что информация продолжает обновляться регулярно. В частности, актуализация данных происходит в рамках государственной информационной системы "Реестр эксплуатантов и воздушных судов".

Отсутствие перерывов в предоставлении такой информации подчеркнули в пресс-службе, сообщает ТАСС.

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