Пью безлактозное молоко — и больше не переживаю о дискомфорте после еды: рассказываю, как это работает

Безлактозное молоко стало популярным продуктом для людей, страдающих от непереносимости лактозы. Однако его целесообразность для здоровых людей часто вызывает вопросы. Многие считают его универсальной альтернативой обычному молоку, но на самом деле этот продукт предназначен не для всех. Об этом рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры технологии молока Университета РОСБИОТЕХ Зинаида Волокитина, пишет Газета.ru.

Почему безлактозное молоко не является универсальным решением

Безлактозное молоко — это продукт, в котором лактоза, молочный сахар, уже расщеплён с помощью ферментов. Для людей, страдающих от непереносимости лактозы, это настоящее спасение, так как они могут употреблять молоко без болезненных последствий.

"Благодаря этому организм человека усваивает безлактозные молочные продукты без дискомфорта", — объяснила собеседница.

По словам Зинаиды Волокитиной, для людей с непереносимостью молочного сахара безлактозное молоко действительно является важной заменой, потому что оно решает проблему переваривания лактозы. Однако для здоровых людей, чей организм нормально усваивает молочный сахар, переход на такой продукт не имеет особого смысла.

Когда и кому стоит использовать безлактозное молоко

Безлактозное молоко было создано именно для тех, кто не может переварить лактозу. Его целесообразность заключается в возможности продолжать потреблять молочные продукты без неприятных последствий для здоровья. Однако люди с нормальной толерантностью к лактозе могут смело продолжать употреблять обычное молоко, которое полноценно сбалансировано по составу и сохраняет все природные полезные вещества.

Если организм без проблем перерабатывает лактозу, то использование безлактозного молока, как правило, лишено смысла. Обычное молоко остаётся более выгодным вариантом, поскольку оно сохраняет все необходимые питательные вещества и природные свойства, такие как кальций, белки и витамины.

"Если организм нормально усваивает лактозу, то "здоровая альтернатива" ему попросту не нужна", — сказала Зинаида Волокитина.

Мифы о безлактозном молоке

Некоторые потребители считают, что безлактозное молоко полезнее обычного, потому что оно не содержит молочного сахара. Однако это не совсем так. Преимущества безлактозного молока можно оценить только при наличии непереносимости лактозы, а для людей без таких проблем оно не предоставляет значимых преимуществ. Напротив, обычное молоко остаётся более питательным и более полезным благодаря сохранению всех природных компонентов, включая витамины группы B, кальций и фосфор.

Безлактозное молоко не является магической альтернативой для всех: его целесообразность ограничена конкретными условиями здоровья. Важно понимать, что для людей с нормальной функцией пищеварения обычное молоко остаётся хорошим выбором.

Преимущества и недостатки безлактозного молока

Безлактозное молоко имеет свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при его употреблении.

Плюсы:

Безопасность для людей с непереносимостью лактозы.

Продукт помогает избежать неприятных симптомов, таких как вздутие живота и боли в животе, которые возникают при употреблении обычного молока. Лучше усваивается.

Продукт легко переваривается, что делает его более доступным для людей с нарушенной ферментативной активностью.

Минусы:

Отсутствие природной лактозы.

Лактоза играет важную роль в кишечной флоре и может стимулировать здоровую микрофлору кишечника. Безлактозное молоко лишено этого компонента. Высокая стоимость.

Из-за технологии производства безлактозного молока цена на этот продукт обычно выше, чем на обычное молоко. Не является улучшенной альтернативой для всех.

Для большинства здоровых людей безлактозное молоко не имеет особых преимуществ, кроме как удобства для тех, кто страдает от непереносимости лактозы.

Как выбрать молоко: безлактозное или обычное?

Когда вы стоите перед выбором молока, важно учитывать вашу собственную толерантность к лактозе. Если у вас нет проблем с перевариванием молочного сахара, обычное молоко будет лучшим выбором, так как оно сохраняет все полезные вещества в своём составе. Однако для людей, страдающих от непереносимости лактозы, безлактозное молоко — это, безусловно, достойная альтернатива.

Некоторые люди предпочитают заменять обычное молоко на безлактозное, даже если у них нет непереносимости. В этом случае следует помнить, что такая замена не даст каких-либо значимых преимуществ, но вполне может служить хорошей альтернативой для удобства, особенно если есть желание избежать риска возможных неприятных симптомов при употреблении молочных продуктов.

Советы по выбору молока для здоровья

Если у вас есть непереносимость лактозы, выбирайте безлактозное молоко, чтобы избежать дискомфорта. Для здоровых людей обычное молоко остаётся наиболее сбалансированным вариантом. Обратите внимание на состав продукта, чтобы выбрать наиболее натуральное молоко с минимальной обработкой.

Популярные вопросы о безлактозном молоке