Пью 2 чашки кофе — и организм получает защиту: всё дело в веществах, о которых никто не говорит

Интерес к привычным напиткам всё чаще выходит за рамки вкуса и бодрящего эффекта. Учёные продолжают находить в них свойства, которые могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье. Очередное исследование показало, что кофе способен поддерживать работу жизненно важных органов. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Что именно обнаружили исследователи

Китайские учёные пришли к выводу, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска тяжёлых заболеваний печени и почек. Речь идёт не о разовом эффекте, а о статистически заметной тенденции среди людей, которые включают напиток в повседневный рацион. У таких потребителей реже диагностируют цирроз и рак печени, неалкогольную жировую болезнь печени, а также хронические патологии почек.

При этом исследователи подчёркивают: ключевую роль играет не кофеин. Основной вклад в защитный эффект вносят другие биоактивные соединения, содержащиеся в кофейных зёрнах. После употребления они преобразуются в метаболиты, которые попадают в кровоток и участвуют в защите тканей внутренних органов от повреждений.

Как формируется защитный эффект

Авторы работы отмечают, что польза кофе — результат сложного взаимодействия множества веществ. Антиоксиданты и фенольные соединения способны снижать уровень воспаления и окислительного стресса, которые считаются важными факторами развития хронических заболеваний.

Эффект при этом не является универсальным. Он зависит от способа приготовления напитка, концентрации активных компонентов и индивидуальных особенностей организма. Например, методы заваривания могут влиять на содержание полезных веществ, а обменные процессы у разных людей протекают по-разному. Влияние антиоксидантов на здоровье сосудов и профилактику воспалений также можно прочитать в этой статье.

Кофе — не замена терапии

Учёные отдельно подчёркивают, что кофе нельзя рассматривать как лекарственное средство. Его употребление не отменяет медицинское наблюдение и лечение при уже существующих заболеваниях.

Напиток может лишь снижать вероятность развития ряда патологий или оказывать поддерживающее влияние в рамках здорового образа жизни.

Этот подход позволяет избежать ложных ожиданий и подчёркивает важность комплексного отношения к здоровью, где питание — лишь одна из составляющих.

Новые открытия российских учёных

Интерес к свойствам кофе разделяют и российские исследователи. Ранее специалисты из Казанского научного центра РАН, КФУ, КНИТУ-КХТИ и Института металлоорганической химии РАН в Нижнем Новгороде выявили ещё один перспективный эффект. На основе пирокатехина — природного антиоксиданта, содержащегося в кофе, — они синтезировали молекулы с выраженными противовоспалительными свойствами.

По предварительным данным, такие соединения потенциально могут оказаться эффективнее существующих препаратов при лечении болезни Альцгеймера, что открывает новые направления для фармакологических исследований.

Современные научные данные показывают, что привычный кофе гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Он остаётся напитком, а не лекарством, но его биохимический состав продолжает привлекать внимание учёных и расширять представления о роли питания в профилактике серьёзных заболеваний.