Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ароматерапия для крепкого сна
Ароматерапия для крепкого сна
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:38

Пятнадцать минут, которые обманывают возраст: как короткий сон заставляет организм работать заново

Пятнадцатиминутный сон после обеда помогает регулировать выработку инсулина — Берлинская клиника

Короткий дневной сон не просто помогает восстановить силы, но и способен улучшить обмен веществ. Новое исследование немецких учёных показало, что 15-20 минут сна после обеда снижают уровень сахара в крови значительно эффективнее, чем пассивный отдых.

Что показало исследование

Специалисты из Берлинской эндокринологической клиники провели масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature. В нём участвовали 1200 человек с диабетом второго типа. Испытуемых разделили на две группы: первая отдыхала в расслабленном состоянии, вторая — пыталась уснуть на короткое время.

После эксперимента участникам измерили уровень глюкозы в крови. Выяснилось, что короткий сон снижает концентрацию сахара на 25-30 % эффективнее, чем просто отдых.

"Короткий дневной сон активирует восстановительные процессы и помогает организму лучше регулировать выработку инсулина", — пояснили эксперты из Берлинской эндокринологической клиники.

Почему короткий сон полезен при диабете

Небольшой отдых в течение дня помогает организму снять стресс и нормализовать уровень гормонов, влияющих на метаболизм. При кратковременном сне снижается выработка кортизола — гормона стресса, который способствует повышению сахара.

Одновременно активизируются процессы восстановления нервной и эндокринной систем, что помогает организму эффективнее использовать глюкозу и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Сравнение: сон и отдых

Показатель Короткий сон (15-20 мин) Пассивный отдых
Снижение сахара в крови До 30 % До 10 %
Влияние на стресс Снижается уровень кортизола Незначительное
Энергия и концентрация Повышаются после пробуждения Восстанавливаются частично
Эффект при длительности более 30 мин Может повысить сахар Не меняется

Советы шаг за шагом: как правильно устроить послеобеденный сон

  1. Выберите тихое место. Лягте или сядьте удобно, чтобы мышцы полностью расслабились.

  2. Ограничьте время. Установите будильник на 15-20 минут. Более долгий сон может привести к чувству разбитости.

  3. Избегайте кофеина. За час до сна не употребляйте кофе, чай или шоколад.

  4. Сделайте паузу после еды. Засыпайте не раньше, чем через 30-40 минут после обеда.

  5. После сна — движение. Лёгкая прогулка поможет стабилизировать обмен веществ и поддержать уровень энергии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: спать больше 30 минут.
    Последствие: замедление обмена веществ и повышение уровня сахара.
    Альтернатива: ограничить сон до 15-20 минут.

  2. Ошибка: ложиться спать сразу после еды.
    Последствие: нагрузка на желудок и тяжесть.
    Альтернатива: подождать хотя бы полчаса.

  3. Ошибка: спать в душном помещении.
    Последствие: головная боль и сонливость.
    Альтернатива: проветрить комнату и создать лёгкую прохладу.

А что если вы не можете заснуть?

Даже если не удаётся уснуть, состояние лёгкой дремоты уже приносит пользу. Исследование показало, что расслабление и замедление дыхания снижают частоту сердечных сокращений и улучшают кровоснабжение мозга. При регулярных коротких перерывах мозг адаптируется, и заснуть становится легче.

Плюсы и минусы короткого сна

Плюсы Минусы
Снижает уровень глюкозы Может нарушить ночной сон при неправильном времени
Улучшает концентрацию и настроение Эффект временный, если не соблюдать режим
Снижает стресс и усталость Требует привычки и самодисциплины
Повышает чувствительность к инсулину Не заменяет полноценного ночного отдыха

FAQ

Можно ли спать дольше 20 минут?
Нет, при сне более 30 минут организм переходит в фазу глубокого сна, и пробуждение вызывает стресс, что повышает уровень сахара.

Кому полезен короткий сон?
Он особенно эффективен для людей с диабетом, гипертонией, хронической усталостью и тем, кто работает в стрессовой обстановке.

Когда лучше спать днём?
Оптимальное время — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень бодрости.

Мифы и правда

  1. Миф: дневной сон делает человека ленивым.
    Правда: короткий отдых улучшает концентрацию и работоспособность.

  2. Миф: сон после еды вреден.
    Правда: если выдержать паузу 30-40 минут, он полезен для обмена веществ.

  3. Миф: сон днём мешает ночному.
    Правда: короткий дневной сон не влияет на засыпание вечером, если он не дольше 20 минут.

Исторический контекст

Традиция короткого дневного сна, известная как сиеста, существует с древних времён. Её практиковали в Средиземноморье, Индии и Японии. Современные исследования подтверждают: короткий отдых действительно снижает стресс и укрепляет здоровье. В Японии даже существуют специальные капсулы для "микросна" на рабочем месте.

Три интересных факта

  1. Короткий сон улучшает память и внимание почти так же, как чашка кофе.

  2. Люди, регулярно спящие днём, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  3. Даже 10 минут дремоты снижают уровень адреналина и помогают стабилизировать давление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, о чём говорит цвет и налёт на языке сегодня в 13:26
Ваш язык знает о теле больше, чем анализы: что он рассказывает врачу

Цвет и состояние языка могут рассказать о здоровье больше, чем кажется. Врач объяснила, какие признаки стоит заметить и как правильно ухаживать за этим органом.

Читать полностью » Врач Башкина объяснила, почему вакцинация от ВПЧ важна даже при положительном анализе сегодня в 8:15
Вирус, который вызывает рак, можно остановить одной прививкой

Вакцинация от ВПЧ помогает защититься от онкологических заболеваний и не противопоказана даже при наличии вируса. Врач объяснила, почему важно не откладывать прививку.

Читать полностью » Хруст в коленях при движении связан с изменением состава синовиальной жидкости — Елена Воронова сегодня в 8:10
Щелчок, после которого всё меняется: когда безобидный звук становится первым признаком артроза

Почему хрустят колени и стоит ли этого бояться? Эксперты объясняют, когда звук в суставе — безобиден, а когда указывает на артроз, и рассказывают, как помочь суставам без лекарств.

Читать полностью » Врачи рассказали, что такое гипнагогические галлюцинации и чем они опасны сегодня в 7:19
Гром в голове и падение во сне: что на самом деле происходит при засыпании

Почему перед сном могут мерещиться звуки и образы? Сомнолог объяснил, как мозг "засыпает по частям" и почему это абсолютно безопасно.

Читать полностью » Норма воды в день зависит от климата и активности — Кристина Пришвина сегодня в 7:10
Маркетологи напоили нас до отказа: откуда взялся миф о двух литрах воды и кому он выгоден

Два литра воды в день — миф или правило? Диетолог Кристина Пришвина объясняет, почему универсальной нормы не существует и как определить, сколько жидкости нужно именно вам.

Читать полностью » Диетолог Юлия Москвичева рассказала, чем опасно веганство для детей сегодня в 6:43
Веганство может стоить детства: врачи предупредили о серьёзных последствиях

Диетолог Юлия Москвичева объяснила, почему детям нельзя полностью исключать животные продукты и чем опасно веганство в раннем возрасте.

Читать полностью » Чистка печени без диагностики грозит воспалением и хирургическим вмешательством — Оксана Пивоварова сегодня в 6:12
Промыть печень, как кастрюлю, не получится: врачи предупредили, чем опасны домашние «чистки»

Терапевт Оксана Пивоварова объяснила, почему "очистка печени" в домашних условиях может быть опасна. Вместо народных рецептов врач советует анализы и лечение под контролем специалистов.

Читать полностью » Сомнолог Сергей Ложкин объяснил, почему перед сном могут появляться звуки и вспышки света сегодня в 5:15
Мозг играет в кошмары ещё до сна: когда «гром в голове» становится тревожным сигналом

Почему перед сном могут мерещиться звуки или образы? Сомнолог объяснил, что происходит с мозгом в момент засыпания и когда стоит насторожиться.

Читать полностью »

Новости
Наука
Астрономы нашли крупнейшее скопление воды во Вселенной вокруг квазара — Мэтт Брэдфорд
Питомцы
Фасованный корм сохраняет питательную ценность лучше развесного из-за защиты от воздуха и света
Питомцы
Склонность к пищевой агрессии у собак может быть генетически обусловлена
Садоводство
Хлорофитум и аглаонема способны выживать в ванной только при LED-освещении
Культура и шоу-бизнес
Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши в фильме "Ужин с Одри"
Красота и здоровье
Яйца повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск болезней сердца — Линда Харпер
Еда
Творожный чизкейк без глютена включает сливки, сахарозаменитель и пюре из малины для сбалансированного вкуса
Туризм
В Стамбуле открылся парк на месте бывшего аэропорта имени Ататюрка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet