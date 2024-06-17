Лето - время купания в открытых водоемах. Нередко в них обитают пиявки, для которых купальщики могут стать лакомой добычей. О правильном поведении при встрече с пиявкой рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова,биологический факультет, кафедра общей экологии и гидробиологии.

- Вообще разнообразие пиявок - это кольчатые черви, у которых на переднем и заднем конце тела расположены присоски. И в центре расположен рот. Так вот разнообразие пиявок достаточно велико в водоемах европейской России. Но, по счастью, прокусить кожу способны очень немногие. В основном прокусывает кожу представитель вида Hirudo medicinalis или медицинская пиявка. Присосаться могут. Прокусить не могут, - подчеркнул эксперт.

При этом виды пиявок можно еще и различать, сообщил Марьинский.

- Перепутать медицинскую пиявку с какой-то другой практически невозможно. Во-первых, она крупная, до 8-10 см может быть. По спинной стороне у нее идут две желтоватые, оранжеватые или иногда даже немножко в красные оттенки полосы. Если вы эти две полосы увидели по всей длине пиявки, это медицинская пиявка. Чаще всего люди, купаясь в прудах у нас, пугаются совершенно другого вида пиявки, так называемая большая ложноконская пиявка или латинское название ее довольно забавное Haemopis sanguisuga.

Он подчеркнул, что прокусить кожу способны очень немногие пиявки. Если же все-таки к телу присосалась медицинская пиявка, не стоит переживать о передаче каких-либо заболеваний. Чтобы скинуть ее с себя, достаточно просто потянуть: никакие челюсти, как, например, у клещей, в коже не останутся.

- Никакие анализы после укуса медицинской пиявки сдавать не надо. По крайней мере, таких рекомендаций не существует.

Еще один важный момент, который отметил специалист - остановка кровотечения. В слюне у пиявки есть природный антикоагулянт, который не дает крови свернуться. Ранка может сочиться в течение суток, но это не должно пугать, достаточно просто наложить небольшую повязку.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ Робин Джей (Creative Commons «Атрибуция - доля одинаковых» 2.0)