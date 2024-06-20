Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Британии сообщил, что пиво, в котором содержится большой процент алкоголя, а также его сладкие виды являются наиболее опасными для красивой фигуры. Увеличение цифры на весах будет гарантировано, заявил он для британской газеты Daily Mail.

Диетолог напомнил, что ошибочно думать, что жидкие калории отличаются от твёрдых и становятся причиной лишнего веса. Он объясни, что если переусердствовать с этим алкогольным напитком, то есть большая вероятность появления волокнистой соединительной ткани, объединённую в морфофункциональном единстве совместно со скоплениями жировых клеток - липоцитов. По словам Дуэйна Меллора, среднестатистическая бутылка пива может содержать почти 300 калорий. Он сравнил это количество калорий со сладкими десертами и заявил, что в последние порой представляют даже меньшую угрозу для фигуры.

Дуэйн Меллор заявил, что калории в пиве зависят исключительно от объёма сахара и процента алкоголя. В одном грамме может находиться примерно 7 калорий. Большой процент алкоголя - набор лишнего веса.

Он также предостерёг всех любителей сладкого алкогольного напитка и порекомендовал не злоупотреблять им. По данным государственной медицинской службы National Health Service, человек в сутки должен употреблять не более 30 грамм сахара. Эксперт заявил, что люди часто не замечают, как превышают эту норму, выпив не одну, а две бутылки сладкого слабоалкогольного напитка.

Фото: Frank C. Müller, Baden-Baden (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)