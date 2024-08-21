Можно ли пить воду во время силовых тренировок? Ответил эксперт

Эксперт Воробьёв считает, что во время тренировки необходимо пить воду

Во время силовой тренировки можно и даже нужно пить воду. Таким мнением с NewsInfo.Ru поделился эксперт по построению тренировочного процесса, наставник по фитнесу Никита Воробьев.

"Нужно ли пить воду и сколько именно, зависит от от формата тренировочного процесса, построения занятия. Также немало важны климатические условия", — сказал эксперт.

Он уточнил, что, если вы занимаетесь на улице, повышается потоотделение. В таком случае нужно пить больше воды.

"Даже если вы не хотите пить, нужно изредка делать маленькие глоточки. Это в СССР запрещали во время тренировочного процесса пить. Сейчас таких запретов нет", — заявил Воробьёв.

По его словам, воду необходимо пить, чтобы избежать сгущения крови. Вода необходима и при долгой тренировке, поскольку, когда происходит обезвоживание организма, кровь сгущается, это ведет к нагрузке на сердечно-сосудистую систему.



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