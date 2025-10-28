Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia by Patrik9501 is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Андрей Власов Опубликована сегодня в 19:17

"Выезжают, как на трек — без правил и страхов": питбайки довели ГИБДД до крайних мер

Питбайки могут запретить на дорогах Пензенской области — решение рассмотрят депутаты

В Пензенской области готовятся поставить точку в споре вокруг питбайков — маленьких мотоциклов, ставших головной болью для автомобилистов и ГИБДД. Госавтоинспекция предложила запретить их использование на дорогах общего пользования.

Что предлагают изменить

Инициатива была озвучена 27 октября на заседании регионального правительства. Как рассказал начальник управления регионального ГИБДД УМВД России Денис Канайкин, сейчас питбайки и прочие средства индивидуальной мобильности продаются без паспорта транспортного средства.

"Средства индивидуальной мобильности продаются в магазинах без выдачи ПТС, поскольку официально они не предназначены для эксплуатации на дороге. Это делает невозможным их постановку на учет. Наше предложение — ужесточить ответственность за выезды на дорогу вплоть до изъятия мототранспортного средства", — отметил Канайкин.

Почему это важно

Формально питбайки считаются спортивным инвентарём и должны использоваться на специальных площадках. Однако на деле подростки всё чаще выезжают на них на улицы и трассы, создавая аварийные ситуации.

По словам представителей ГИБДД, в 2025 году проблема стала особенно острой: количество таких водителей выросло, а их манера езды часто шокирует окружающих. Ежедневно инспекторы проводят рейды, выявляют несовершеннолетних нарушителей и составляют административные протоколы.

Поддержка инициативы

Предложение ГИБДД поддержал врио губернатора Николай Симонов, сообщили в пресс-службе областного правительства. Теперь депутаты регионального Заксобрания рассмотрят, какие меры ужесточения можно закрепить законодательно.

