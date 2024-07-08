Министр обороны Германии Борис Писториус выразил разочарование в связи с утверждением правительством меньшего объема средств на оборону в рамках госбюджета на 2025 год, чем он изначально запрашивал.
Свое мнение он озвучил во время посещения учений Arctic Defender на Аляске.
Писториус отметил, что выделенная сумма значительно меньше запрошенной, что вызывает у него сожаление. По его словам, это не позволит реализовать некоторые инициативы с той скоростью, которую требуют концепция "Zeitenwende" (смена эпохи) и текущая напряженная ситуация.
Министр выразил надежду на возможные изменения в ближайшем будущем.
Несмотря на это, Писториус подчеркнул, что согласованных средств достаточно для достижения целей НАТО по расходам в 2% ВВП.
Ранее кабинет министров ФРГ анонсировал, что к 2028 году ежегодный оборонный бюджет страны достигнет 80 миллиардов евро.
На 2025 год правительство согласовало увеличение оборонного бюджета лишь на 1,2 миллиарда евро по сравнению с текущими 52 миллиардами. Проект бюджета на следующий год уже внесен на рассмотрение в парламент.
Стоит отметить, что в апреле Писториус предупреждал о возможной необходимости приостановить программу перевооружения, если оборонный бюджет на следующий год не будет увеличен.
Он указывал, что бундесверу требуется дополнительно около 6,5 миллиардов евро в бюджете на 2025 год.
Фото: commons. wikimedia. org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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