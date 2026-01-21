Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сырная тарелка
Сырная тарелка
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 5:49

Взяла эти орехи вместо сладостей — сытость держалась дольше, но важно не промахнуться с порцией

Калий из фисташек помогает уравновешивать избыток натрия в рационе — диетологи

Фисташки давно перестали быть просто "перекусом к фильму": у этих зелёных орехов есть репутация продукта, который умеет работать на здоровье сердца. Небольшая порция даёт сразу несколько важных нутриентов и может вписаться в рацион без сложных правил и запретов. Главное — выбрать формат, который действительно помогает, а не сводит пользу на нет. Об этом пишет чешское издание Český rozhlas.

Калий: не только "банановая территория"

Фисташки ценят прежде всего за сочетание полезных жиров, белка и минералов, но особенно выделяется калий. По данным базы USDA, в порции сырых фисташек 28 г — около 291 мг калия. Это значит, что в пересчёте на 100 г получается примерно 1030-1040 мг — показатель, который заметно выше, чем у банана: в 100 г сырого банана около 358 мг калия.

Калий важен тем, что участвует в регуляции давления и помогает уравновешивать влияние избытка натрия (соли) в рационе. Поэтому логика простая: если вы добавляете продукт с калием, но одновременно берёте сильно солёный вариант, смысл частично теряется.

Как фисташки связаны с холестерином и сосудами

В исследованиях фисташки чаще всего обсуждают в контексте липидного профиля. Систематические обзоры и метаанализы рандомизированных испытаний показывают, что включение фисташек в рацион может улучшать некоторые показатели, связанные с холестерином, включая соотношения общего холестерина и LDL к HDL.

Есть данные и по сосудистой реакции: в контролируемом перекрёстном исследовании у взрослых с дислипидемией диеты с фисташками оценивали по влиянию на давление и показатели функции сосудов (в том числе реакцию на стресс). Это не "волшебная таблетка", а скорее мягкая поддержка — особенно если в целом питание остаётся сбалансированным.

Сытость без тяжести и приятные способы добавить в рацион

Фисташки удобно использовать как замену менее удачным перекусам: порция 28 г даёт около 5,7 г белка и примерно 3 г клетчатки, что помогает дольше сохранять чувство сытости. При этом важно помнить о калорийности и не превращать "горсть" в пакет.

Чтобы получить максимум пользы, чаще выбирают несолёные варианты. Фисташки можно есть как самостоятельный перекус, добавлять в йогурт, посыпать салаты или смешивать с фруктами — так проще удержать порцию и не перебрать с солью и сахаром. Если подходить к ним как к маленькой ежедневной привычке, они становятся простым инструментом поддержки рациона без радикальных перемен.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

