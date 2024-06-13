В Государственной Думе одобрили законопроект, в соответствии с которым на территории Российской Федерации иностранные граждане смогут приобрести до 10 сим-карт и при условии личного присутствия. О нововведении рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

Василий Пискарев заявил, что отныне получение иностранным лицом идентификационного электронного модуля абонента, применяемого в мобильной связи, будет проходить через более тщательную проверку и контроль. Теперь необходимо будет присутствовать при получении очно. Офлайн-подписание документов надо будет проходить в компании, предоставляющей услуги сотовой связи для телефонов своих абонентов. Помимо этого сотрудники организаций отсканируют уникальные физические характеристики человека, которые применяются для его идентификации. Строго-настрого не более 10 сим-карт в одни руки.

Для получения сим-карты иностранцу нужно будет подписать договор IMEI — это уникальный цифровой код гаджета, который нужен, чтобы обозначать определённый аппарат среди всех остальных устройств. Помимо этого, человеку придётся поделиться информацией о всех лицах, с которыми у него трудовые взаимоотношения, в случае если сим-карта будет использоваться в рабочих нуждах.

Если у иностранных граждан уже имеются какие-либо документы, касающиеся приобретения сим-карты, то необходимо будет перерегистрировать и оформить его по новой системе до весны следующего года.

Василий Пискарев считает, что подобные меры способствуют борьбе с терроризмом, а также с опасными телефонными мошенниками.

Фото: Flickr / Tim Reckmann (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)