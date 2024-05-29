Летний сезон — отличное время для обновления своего подхода к питанию и образу жизни. Диетолог и нутрициолог Ирина П﻿исарева делится своими рекомендациями, как оставаться здоровым и энергичным в жаркие месяцы в беседе с NewsInfo.Ru.

Ирина Писарева категорически против экстремальных диет и монодиет. Она подчеркивает, что диета — это медицинский термин, и её назначение должно происходить под контролем врача при наличии заболеваний. Для поддержания здоровья и снижения веса достаточно сбалансированного рациона.

"Тем более лето - пора овощей, фруктов и всё это можно активно включать в свой рацион. Летом тем более не так много хочется есть, как зимой в период холодов. Здесь важно не только питание, но и биоритмы, режим дня", - говорит эксперт.

Если вы стремитесь к снижению веса, важно обеспечить себе полноценный сон. Диетолог рекомендует ложиться не позже 11 часов вечера и вставать около 8 утра, обеспечивая себе 7-8 часов ночного отдыха. Ночной сон способствует выработке гормонов, необходимых для снижения веса, и позволяет организму восстанавливаться.

Управление стрессом - ещё один важный аспект здоровья. Научитесь контролировать стресс, используя различные методы: общение с психологом, медитации и дыхательные упражнения. Контроль стресса помогает поддерживать общий баланс организма.

"Обязательно большое количество чистой воды. Тем более летом. Потому что организм больше теряет влаги, потому что на улице достаточно тепло. Воду стоит увеличить. Если вы раньше 1,5-2 литра употребляли, то до 2,5 литров. А если вы занимаетесь спортом, то ещё больше. Вода - это очень важно. И пить ее не перед сном большую часть, а в течение дня равномерными порциями", - утверждает диетолог.

Полноценный завтрак и обед помогут сократить количество съеденного за ужином. Следите за перекусами и исключайте простые углеводы на ужин. Ирина Писарева рекомендует лёгкие белковые продукты на ужин: нежирную рыбу, морепродукты, курицу, перепелку или индейку с овощами. Овощи можно употреблять в разных видах: свежие, тушёные, запечённые и т.д. Ужин должен быть менее калорийным, чем завтрак и обед, и его следует употреблять за 2-3 до сна.

Фото: commons.wikimedia.org/Peggy Greb(Creative Commons CC0 License)