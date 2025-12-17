Минимализм отходит в сторону: интерьер 2026 года станет смелым и театральным

Pinterest ежегодно пытается заглянуть в будущее не через показы и модные манифесты, а через реальные привычки людей — миллиарды поисковых запросов. В 2025 году аудитория тянулась к ностальгии и "побегу" в романтику, но прогноз на 2026-й обещает более смелую и театральную волну. В центре внимания — индивидуальность, насыщенные оттенки и эффектные детали, которые создают ощущение сцены. Об этом сообщает издание Veranda со ссылкой на Pinterest Predicts.

Neo Deco: ар-деко без тяжеловесности

Ар-деко давно не исчезал из интерьеров, но в 2026 году он возвращается в более "собранной" версии. Pinterest описывает Neo Deco как стиль с чёткими геометрическими мотивами — шевронами, арками-веерами и графичными линиями, подчёркнутыми хромом или латунью. Важный нюанс — акцент не на показной роскоши, а на намеренности: меньше перегруза, больше точных жестов, где каждая форма работает на впечатление.

FunHaus: игривость, но с контролем

Один из самых неожиданных трендов — FunHaus, где сочетаются смелые полосы, скульптурные силуэты и лёгкий "клоунский" шарм. Секрет в контрасте: графика выглядит взросло, если держать палитру более глубокой и спокойной, а необычная мебель воспринимается дороже, когда она поддержана индивидуальной обивкой.

Pinterest предлагает не превращать дом в аттракцион, а выбрать один-два причудливых элемента и дать им "украсть" внимание, оставив остальную обстановку более классической. Так интерьер остаётся пригодным для жизни, но получает характер.

Cool Blue: холодный синий как новая драма

Pinterest прогнозирует доминирование холодных оттенков синего — от кобальтового лака до ледяной посуды и насыщенных стен. В этой палитре сочетаются чистота и театральность: она одновременно дисциплинирует пространство и делает его заметным. Это удобный тренд для тех, кто хочет эффект, но без лишней пестроты — синий способен быть ярким даже в монохроме.

Афро-богемный декор: история вместо "декора ради декора"

Эта эстетика строится на сочетании африканского ремесла и расслабленной богемной многослойности. Ключевой акцент — повествование: ткани, настенные элементы, плетёные корзины и ковры из натуральных волокон воспринимаются не как набор "красивых вещей", а как предметы с происхождением и смыслом. В результате получается глобальный интерьер, который выглядит личным и "живым", а не идеально отрендеренным.

Оперная эстетика: возвращение торжественности

Pinterest рисует тренд, вдохновлённый театральной элегантностью: драматичные драпировки, свечи, цветы "с намерением" и ощущение, что любое собрание — событие. Оперная эстетика — это не обязательно золото и бархат "на максималках", а скорее подход к атмосфере: освещение, фактуры и композиции должны создавать сцену, даже если это камерный ужин.

В целом прогноз Pinterest для 2026 года звучит как приглашение быть смелее: меньше стерильной сдержанности, больше выразительных решений, которые отражают вкус хозяев. И главное — тренды предлагают не единый шаблон, а набор настроений, из которых можно собрать свой собственный интерьерный "сюжет".