Марина Егорова Опубликована сегодня в 19:02

Розовый шум ворует сны: популярный способ успокоить ночь бьёт по самой важной фазе сна

Фоновый шум давно воспринимают как простой способ защитить сон от внешних раздражителей. Многие включают генераторы белого или розового шума, рассчитывая на более глубокий и спокойный отдых. Однако новые данные показывают, что такой подход может работать не так, как ожидается. Об этом сообщает журнал Sleep со ссылкой на исследование ученых Пенсильванского университета.

Что показал эксперимент со сном

В исследовании приняли участие 25 здоровых взрослых, которые ранее не использовали широкополосные звуки во время сна. В течение семи ночей они спали в акустически изолированных комнатах при разных условиях: в тишине, под воздействием шума окружающей среды, с непрерывным розовым шумом, при сочетании этих факторов и с использованием берушей. Такой формат позволил точно сравнить, как меняется структура сна.
Результаты оказались неожиданными. Розовый шум громкостью около 50 дБ почти не защищал от внешних раздражителей, но при этом сокращал фазу быстрого сна в среднем на 19 минут за ночь. Эта стадия сна связана с памятью и эмоциональной обработкой информации, а также участвует в тонкой настройке нервной системы. Исследователи отмечают, что подобные нарушения могут усиливаться, если на сон одновременно влияют и другие факторы — например, свет или привычки вечернего расслабления, такие как отказ от яркого освещения в пользу вечерних ритуалов без света.

Почему сочетание шумов ухудшает сон

Во время ночей с шумом окружающей среды участникам воспроизводили десятки звуков транспорта — от автомобилей до самолетов — с уровнями громкости, типичными для жилья рядом с оживленными дорогами. Сам по себе такой шум в первую очередь сокращал фазу глубокого сна, отвечающую за восстановление организма.
Когда к этим звукам добавляли розовый шум, эффект становился сильнее. Участники теряли и глубокий, и быстрый сон, чаще просыпались и дольше оставались в состоянии бодрствования. В итоге постоянный фоновый звук не маскировал раздражители, а мешал мозгу вернуться в полноценные фазы сна. Это согласуется с современными представлениями о том, как недосып и фрагментированный сон влияют на работу мозга и внимание, о чем говорится и в материалах о том, как мозг путает день и ночь.

Беруши как простое решение

Наиболее стабильные результаты показали обычные беруши из вспененного материала. Они позволяли восстановить около 72% глубокого сна, утраченного из-за шума, и по объективным показателям почти не отличались от ночей, проведенных в полной тишине. Защита сохранялась при уровне шума до 55 дБА, а при более высокой громкости начинала снижаться.
Субъективные ощущения участников подтвердили эти данные. После ночей с фоновым шумом люди чаще чувствовали усталость и сонливость, тогда как использование берушей делало сон более непрерывным и глубоким. Большинство отметили, что такой вариант оказался комфортнее любых звуковых устройств.

Риски для детей и развитие мозга

Особое беспокойство у исследователей вызвало сокращение фазы быстрого сна. У новорожденных она занимает до половины всего времени сна и играет ключевую роль в развитии мозга. Родители часто используют генераторы белого шума в детских комнатах, считая их безопасными.

"Распространенная практика, когда родители включают широкополосный шум в спальне новорожденных и детей младшего возраста, может негативно сказаться на развитии нервной системы", — пишут исследователи.

Авторы подчеркивают, что детей в рамках эксперимента не тестировали, а выводы основаны на известных данных о роли быстрого сна, а не на прямых доказательствах вреда.

В целом исследование ставит под сомнение универсальную пользу белого и розового шума. Лабораторные данные показывают, что при наличии внешнего шума простые и недорогие средства защиты могут быть эффективнее популярных технологических решений, если цель — сохранить полноценную структуру сна и утреннее ощущение восстановленности.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

