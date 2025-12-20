Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Розовая голубика «Pink Lemonade»
Розовая голубика «Pink Lemonade»
© commons.wikimedia.org by NPS / Jacob W. Frank: is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 10:28

Посадила голубику в горшок — и она дала розовые ягоды: балкон сразу стал "садом мечты"

Голубика Pink Lemonade дает розовые ягоды в контейнере — House Digest

Живой зелёный уголок можно устроить даже без участка — на балконе, террасе или подоконнике. В маленьком пространстве особенно ценятся растения, которые одновременно красивы, компактны и дают ощутимый "результат", а не просто занимают горшок. Один из таких вариантов — необычный куст голубики с розовыми ягодами, который одинаково радует и видом, и урожаем. Об этом сообщает House Digest.

Почему "Pink Lemonade" хорош для контейнеров и мини-садов

Голубика Vaccinium "Pink Lemonade' выделяется уже одним названием, но главный эффект — в ягодах: они созревают не синевато-чёрными, а розовыми, от нежного до более насыщенного оттенка. Такой куст остаётся сравнительно компактным, поэтому не перегружает композиции и не "давит" соседние растения на балконе или в небольшом дворике.

Плюс практичность тоже на месте: ягоды можно есть свежими и использовать в домашней выпечке, варенье, начинках для пирогов и десертах. За счёт понятных требований к уходу этот сорт часто рекомендуют новичкам, но и опытные садоводы ценят его за декоративность и "изюминку", которой не хватает классическим ягодным кустам.

Условия, которые помогут кусту плодоносить

Чтобы контейнерная голубика чувствовала себя уверенно, ей нужно достаточно света. Для хорошего роста и стабильного урожая выбирают место, где куст получает около 6-8 часов прямого солнца в день. Полутень он переносит, но обычно плодоносит заметно скромнее.

Ещё один ключевой момент — почва. "Pink Lemonade" предпочитает хорошо дренируемый субстрат и кислую среду, а не щелочную. В материале приводится ориентир по кислотности: лучше всего кусту подходит pH примерно 4,5-5,5. В контейнере особенно важно, чтобы вода не застаивалась: грунт должен быть влажным, но не мокрым.

Полив без перелива

В горшках почва высыхает быстрее, чем в открытом грунте, поэтому регулярная проверка становится частью рутины. Удобный способ — каждый день оценивать состояние земли: если верхний слой примерно на дюйм сухой, пора поливать. Можно использовать и "метод зубочистки" — это простой вариант контроля влажности, который помогает не заливать корни.

Частота полива зависит от погоды, размера контейнера и того, как быстро уходит влага, поэтому универсального графика нет. Зато есть понятная цель: поддерживать равномерную влажность, не превращая горшок в "болото". При таком подходе этот яркий ягодный куст остаётся и декоративным акцентом, и вкусным дополнением к домашнему мини-саду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашние подкормки ускоряют рост комнатных растений — цветоводы вчера в 1:07
Полила цветы этим из кухни — листья стали ярче уже через неделю

Молоко, банановая кожура и кофейная гуща могут заменить магазинные удобрения. Как правильно использовать домашние подкормки для роста и цветения растений.

Читать полностью » Бурачник советуют использовать как зелёное удобрение на грядках — House Digest 18.12.2025 в 20:14
Посадила это растение в конце зимы — весной почва стала рыхлее и плодороднее без удобрений

Посейте бораго в конце зимы: он рыхлит почву корнем и возвращает питательные вещества при разложении. Как вырастить и пересадить без стресса.

Читать полностью » Правильное освещение для рассады предотвращает вытягивание растений — Сад и огород 18.12.2025 в 16:07
Использую фитолампы для рассады — и теперь мои растения не боятся темных месяцев

Освещение — ключевой фактор для успешного роста рассады. Как избежать ошибок и создать идеальные условия для ваших растений, чтобы они росли крепкими и здоровыми.

Читать полностью » Для цветения цикламену нужна прохлада и рассеянный свет — цветоводы 18.12.2025 в 12:42
Поставила цикламен не туда — цветы исчезли за неделю: вот где ему действительно хорошо

Цикламен — одно из немногих растений, цветущих зимой. Рассказываем, как обеспечить ему правильный уход, прохладу и свет для пышного цветения.

Читать полностью » Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы 18.12.2025 в 8:08
Компост не работает: вы тоже могли незаметно допустить эту ошибку

Компост может разлагаться медленно или неприятно пахнуть из-за скрытых ошибок. Разбираем восемь промахов, которые мешают получить качественную почву.

Читать полностью » Лён помогает повысить урожайность на участке за счёт привлечения пчёл — Сад и огород 18.12.2025 в 4:07
Думала, что лён только для ткани, но оказалось, что он может сделать мой огород в разы продуктивнее

Лён не только помогает улучшить почву, но и привлекает пчёл, повышая урожайность. Узнайте, как это неприхотливое растение может преобразить ваш участок!

Читать полностью » Зимовка герани определяет обильность цветения весной — цветоводы 18.12.2025 в 0:31
Герань не цветёт весной — значит, зимой сделали эту ошибку: вот как правильно ухаживать

Как правильно организовать зимовку герани: температура, свет, полив и обрезка, которые помогут растению восстановиться и пышно зацвести весной.

Читать полностью » Лилейники в цветниках заменяют гейхерами ради листвы — садоводы 17.12.2025 в 23:58
Розы, петунии и самшит уже не радуют: чем заменить надоевшие растения в саду

Какие растения слишком часто повторяются в садах и чем их заменить: девять популярных "штампов" и более свежие альтернативы для цвета, фактуры и аромата.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Мать петербургской учительницы назвала обвинения в насилии местью
Спорт и фитнес
Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в 6 раунде — ТАСС
ЦФО
В Москве открыли более 250 ёлочных базаров
Недвижимость
Средний ипотечный кредит в ноябре достиг 4,6 млн — Скоринг бюро
Общество
Зарплаты в Камчатском крае выросли на 38 тысяч рублей за год — РИА Новости
Питомцы
Норму потребления воды у собак установили на уровне 40–70 мл на кг — ветеринары
Дом
Неухоженный вход создаёт впечатление незаконченного дома — Decluttering Mom
Наука
Лёд на Марсе использовали как материал для жилых модулей — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet