Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Филодендрон Розовая Принцесса
Филодендрон Розовая Принцесса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 8:24

Зелень надоела — поставила розовое комнатное растение: гости спрашивают, где купила

Филодендрон "Розовую принцессу" необходимо держать на ярком рассеянном свете — Backyard Gardener

Комнатные растения давно перестали быть просто фоном — сегодня они работают как полноценный элемент декора. Если зелёная листва кажется слишком привычной, на помощь приходят растения с розовыми оттенками, которые добавляют интерьеру тепла и динамики. В отличие от цветов, такая листва радует глаз круглый год и не требует постоянного обновления. Об этом сообщает издание Backyard Gardener.

Филодендрон Pink Princess

Этот сорт давно стал объектом охоты среди коллекционеров и дизайнеров интерьеров. Тёмно-зелёные листья в форме сердца украшены розовыми пятнами, появляющимися из-за естественной генетической мутации. Каждый лист выглядит по-разному, благодаря чему растение никогда не кажется однообразным.

Филодендрон хорошо чувствует себя в горшке и быстро становится визуальным акцентом комнаты. Для сохранения яркой окраски ему нужен яркий рассеянный свет и умеренный полив. При правильном уходе растение растёт равномерно и долго сохраняет декоративность.

Hypoestes

Миниатюрный размер и выразительный узор сделали это растение любимцем для подоконников и рабочих столов. Листья украшены розовыми, белыми или красными пятнами, которые создают эффект живого орнамента. В интерьере оно добавляет лёгкость и игривость, не перегружая пространство.

Hypoestes предпочитает стабильную влажность и свет без прямых солнечных лучей. При регулярной прищипке растение становится более пышным и аккуратным, что особенно важно для небольших помещений.

Традесканция

Это одно из самых неприхотливых растений для тех, кто только начинает знакомство с домашним садом. Традесканция быстро растёт, красиво свисает из кашпо и спокойно переносит редкие поливы. Сорт Nanouk особенно ценят за розово-фиолетовые оттенки листвы.

Растение хорошо смотрится на полках и в подвесных композициях. Яркий рассеянный свет помогает сохранить насыщенный цвет, а черенки легко укореняются, что делает его удобным для размножения.

Маранта

Маранту часто называют "молитвенным растением" из-за характерного движения листьев в вечернее время. Декоративные сорта выделяются контрастными прожилками розово-пурпурного цвета на тёмно-зелёном фоне. Компактная форма делает её подходящей для столов и низких полок.

Растению важны мягкий свет и повышенная влажность. При регулярном уходе маранта сохраняет насыщенный рисунок и выглядит живой частью интерьера.

Аглаонема

Для тех, кто не всегда помнит о поливе, аглаонема станет удачным выбором. Она легко переносит недостаток света и не требует сложного ухода. Розовые сорта отличаются пятнистой или окаймлённой листвой с мягкими красноватыми оттенками.

Помимо декоративности, аглаонема ценится за способность улучшать качество воздуха. Достаточно периодически протирать листья и поливать растение после подсыхания почвы.

Розовые комнатные растения помогают разбавить привычную зелёную палитру и добавить интерьеру индивидуальности. Выбор подходящего варианта стоит начинать с оценки освещения и ритма ухода, чтобы растение не только украшало пространство, но и чувствовало себя комфортно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой растения получают поддержку без стимуляции роста — цветоводы вчера в 3:25
Зимой растения сдаются без боя — но есть тихая подкормка, которая держит их в форме

Чем подкармливать комнатные растения зимой, чтобы поддержать их иммунитет без риска для роста и почему для этого не нужны дорогие удобрения.

Читать полностью » Семена журавельника прорастают после зимовки при 1-5 градусах — House Digest 24.12.2025 в 22:38
Сею этот многолетник в декабре — весной он просыпается сам и растёт крепче других

Декабрьские грядки могут казаться пустыми, но посев журавельника сейчас гарантирует ваше весеннее цветение. Узнайте, как это сделать правильно!

Читать полностью » Лунный календарь помогает организовать работу в саду, а не предсказывает урожай — ТУТ НОВОСТИ 24.12.2025 в 18:16
Использую лунный календарь для посадки — и теперь не боюсь пропустить лучший момент

Лунный календарь — не просто традиция, а инструмент для осознанного садоводства. Как Луна помогает организовать процесс ухода за растениями и найти гармонию с природой.

Читать полностью » Ошибки при пересадке мешают спатифиллуму расти и цвести — цветоводы 24.12.2025 в 14:32
Этот цветок прощает многое, но не это: из-за одной ошибки спатифиллум годами стоит на месте

Почему спатифиллум перестаёт расти и цвести после пересадки и какие три ошибки чаще всего губят растение, даже если уход кажется правильным.

Читать полностью » Груша Nova даёт крупные десертные плоды в холодном климате — House Digest 24.12.2025 в 10:33
Эта груша не боится морозов до −40 и плодоносит щедро — находка для холодных регионов

Груша Nova — это зимостойкий сорт, который дает крупные десертные плоды даже при морозах до -40°C. Узнайте, что делает его таким привлекательным для садоводов.

Читать полностью » Титановая лопата удобна, но лишает работы смысла — мнение специалистов 24.12.2025 в 6:16
Взяла лопату из титана и сразу почувствовала разницу: почему неудобство может быть важным

Лопаты из титана и с тефлоновым покрытием кажутся идеальными, но их лёгкость отчуждает от процесса. Реальная лопата должна быть тяжёлой и неудобной, чтобы стать настоящим продолжением тела.

Читать полностью » Комнатные растения зимой теряют силу — цветоводы 24.12.2025 в 2:27
Комнатные цветы зимой чахли — пока не добавила это аптечное средство

Почему комнатные растения зимой теряют силу и как простая таблетка глицина помогает вернуть им рост, яркие листья и готовность к цветению без сложных подкормок.

Читать полностью » Рододендроны и самшиты советуют укрывать мешковиной от иссушения — The Spruce 23.12.2025 в 21:58
Считала их зимостойкими — весной остались одни сухие ветки: главная ошибка дачников

Зимой растения продолжают страдать от холода даже при морозостойкости. Узнайте, как защитить свой сад, чтобы избежать потерь весной.

Читать полностью »

Новости
Наука
Длительное удержание смартфона деформирует мизинец руки — The Indian Express
Туризм
Всероссийский семейный туристский фестиваль станет главным событием программы в 2026 году
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина попала в ДТП в Москве: повреждён автомобиль Toyota Alphard — SHOT
Общество
78% россиян готовят бутерброды с красной икрой на Новый год — исследование Индилайт
Общество
75% россиян готовы платить больше за экологичные новогодние украшения — Лемана про
Общество
Сильный снег и ветер в Москве: ЦОДД советует избегать поездок на автомобиле
Общество
Мошенники используют новогодние розыгрыши для кражи данных — ВТБ
Общество
Треть россиян знают пароли от аккаунтов родственников как меру безопасности — Edna
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet