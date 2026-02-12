Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 14:32

Фламинго-аглаонема теряет яркий цвет зимой — растение запускает скрытый механизм выживания

Фламинго-розовая аглаонема привлекает внимание яркой листвой, но со временем владельцы нередко замечают, как розовые участки начинают зеленеть. Такое изменение выглядит тревожно и создаёт ощущение, что растение теряет свою декоративную ценность. На самом деле этот процесс связан не с болезнью, а с адаптацией к условиям среды. Об этом сообщает ciclamino.

Почему розовые листья становятся зелёными

Главная причина изменения окраски кроется в особенностях пигментации. Розовые участки листьев содержат антоцианы — пигменты, отвечающие за красные и розовые оттенки. При этом в них практически отсутствует хлорофилл, необходимый для фотосинтеза. С точки зрения энергетики такие зоны для растения "дороги": они красивы, но не участвуют в выработке питательных веществ.

Когда уровень освещения снижается, особенно в зимние месяцы, аглаонема сталкивается с дефицитом энергии. Чтобы выжить, растение запускает защитный механизм и начинает активнее вырабатывать хлорофилл. Зелёный пигмент постепенно перекрывает антоцианы, увеличивая фотосинтезирующую поверхность и помогая растению поддерживать жизненные процессы.

Роль света и правильного размещения

Недостаток света — ключевой фактор, запускающий "озеленение" фламинго-аглаонемы. В условиях короткого светового дня растение вынуждено делать выбор в пользу выживания, а не декоративности. Поэтому первое, что стоит сделать, — переместить горшок в максимально светлое место.

Идеальным считается расположение у окна с южной ориентацией, но с лёгкой защитой от прямых солнечных лучей. Тонкая занавеска поможет избежать ожогов, при этом обеспечит достаточное количество рассеянного света. Если естественного освещения всё равно не хватает, хорошим решением станет использование фитолампы полного спектра, имитирующей солнечный свет.

Температура и влажность как дополнительные факторы

Помимо света, на окраску косвенно влияет микроклимат. В отопительный сезон сухой воздух и тепло от радиаторов могут вызывать у растения водный стресс. Это замедляет обмен веществ и усиливает стремление аглаонемы к "экономичному" зелёному варианту листвы.

Поддержание повышенной влажности помогает растению чувствовать себя стабильнее. Горшок можно поставить на поддон с керамзитом и водой или регулярно увлажнять воздух вокруг. В комфортных условиях аглаонема с большей вероятностью сохраняет розовые оттенки.

Адаптация, а не проблема

Изменение цвета у аглаонемы Pink Flamingo — это сигнал о нехватке ресурсов, а не признак заболевания. Восстановив баланс света и улучшив условия содержания, можно постепенно вернуть растению его фирменную розовую окраску. Таким образом период вынужденной адаптации превращается в этап активного роста и декоративного обновления.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

