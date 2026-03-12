Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:18

Призрак в металле проявил себя: безмассовая частица спустя 67 лет вышла из тени под микроскопом

Представьте: раннее утро в лаборатории, воздух пропитан запахом озона от ускорителей, а на экранах пляшут графики, которые никто не ждал. Физики ковыряются в рутенате стронция, думая о сверхпроводниках, и вдруг — бац! — выныривает безмассовая частица, о которой болтали 67 лет. Это не фантастика, а реальность из Иллинойсского университета, где команда случайно наткнулась на "демона Пайнса". Теперь энергетика может перевернуться: линии передачи без потерь, компьютеры без холодильников размером с комнату. А ведь еще вчера все ныли о криогенных системах, жрущих электричество как слоны сено.

"Эта частица меняет правила игры в физике твердого тела. Безмассовый плазмон, или демон Пайнса, объясняет, почему электроны в некоторых материалах танцуют в унисон без сопротивления. Теперь мы ближе к пониманию высокотемпературных сверхпроводников, где классические модели буксуют. Открытие в рутенате стронция — это не случайность, а триумф точных измерений, которые выявили колебания электронных полос в противофазе".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Откуда взялся демон Пайнса

В 1956 году физик Дэвид Пайнс выдвинул идею безмассового возбуждения в электронном газе материалов. Эта волна, похожая на плазмон, должна была разгадать загадки сверхпроводимости. Классическая теория БКШ идеально работала для низких температур, где электроны спариваются с фононами.

Но высокотемпературные сверхпроводники упрямо держались при комнатных условиях, игнорируя модель. Пайнс предположил: нужен демон — электрически нейтральная частица без массы. Она колеблется в электронном облаке, не давая энергии рассеиваться. Десятилетиями это оставалось гипотезой без доказательств.

Физики цеплялись за расчеты, но эксперименты молчали. Демон прятался, пока не вынудили его проявиться. Теперь ясно: без него не понять поведение экзотических металлов вроде рутената стронция.

Случайная находка в металле

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне ковырялись в рутенате стронция — материале с чертами сверхпроводника. Они бомбардировали его электронами, измеряя восприимчивость. Статья вышла в марте 2026 года в Nature, где описали неожиданный сигнал.

Али Хусейн, соавтор, отметил: когда исключили все варианты, заподозрили демона. Графики мнимой восприимчивости показали колебания двух электронных полос в противофазе с равной амплитудой. Эдвин Хуанг, постдокторант по теории конденсированного состояния, провел микроскопический расчет и подтвердил теорию Пайнса.

Это не было запланировано — команда просто разгадывала свойства металла. Но данные совпали идеально, без других объяснений. Подобные сюрпризы случались в космических исследованиях.

Прорыв в сверхпроводимости

Сейчас сверхпроводники требуют охлаждения до минус 200 градусов, с громоздкими системами. Демон объясняет, почему в некоторых материалах сопротивление падает при более теплых температурах. Он связывает электроны особым образом, минимизируя потери.

Питер Аббамонте, профессор физики и соавтор, сказал: большинство открытий происходят случайно, когда идешь в новое место и смотришь, что там. Команда не охотилась за демоном, но нашла его в рутенате. Это шаг к пониманию высокотемпературных свойств.

Ажиотаж в сообществе растет: теперь можно моделировать поведение частицы. Аналогично геотермальной энергии из старых шахт, здесь отход теории стал прорывом.

Что ждет энергетику

Безмассовый демон открывает дверь к сверхпроводимости при комнатной температуре. Передача энергии без потерь сэкономит триллионы — сейчас в линиях уходит до 10 процентов. Компьютеры и маглевы ускорятся без криогеники.

Исследователи планируют копать глубже в похожие материалы. Риски есть: демон нестабилен, требует точных условий. Но перспективы огромны, как в космических экспериментах с микробами.

Энергетика встанет на новые рельсы, где потери — вчерашний день. Физики уже роют дальше.

"Подтверждение демона Пайнса — это мост между теорией и практикой в сверхпроводимости. Частица без массы позволяет электронам координироваться без фононных посредников, что критично для высоких температур. Эксперимент в Иллинойсе показал реальные колебания, подтвердив 67-летнюю идею. Дальше — тесты в энергетике, где это сулит революцию в передаче тока".

Научный комментатор Дмитрий Грачёв

FAQ

Что такое демон Пайнса?
Безмассовая квазичастица — волна в электронном облаке, электрически нейтральная. Она колеблется в противофазе, объясняя сверхпроводимость.

Зачем это энергетике?
Обещает сверхпроводимость без сильного охлаждения, линии тока без потерь, дешевле и проще.

Когда ждем применения?
Пока тесты, но открытие в Nature ускоряет исследования.

Проверено экспертом: научный обозреватель Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

