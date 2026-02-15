Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 4:30

Добавляю кожуру ананаса в компост — азалии и гортензии цветут так, что глаз не отвести

Кожура ананаса чаще всего отправляется в мусор, хотя может принести реальную пользу саду. Этот жёсткий и колючий остаток легко превратить в ценное сырьё для компоста. При правильном подходе он помогает обогатить почву и поддержать растения, предпочитающие слабокислую среду. Об этом сообщает Outdoor Guide.

Можно ли компостировать ананас

Существует мнение, что ананас из-за своей кислотности не подходит для компостирования. На практике же в компост можно отправлять весь плод — кожуру, сердцевину и даже верхушку. После разложения они превращаются в органическую массу, богатую питательными веществами.

Важно учитывать происхождение фрукта. Если ананас не органический, на кожуре могут оставаться следы пестицидов. Перед добавлением в компост её рекомендуется тщательно промыть. Это поможет снизить риск накопления химических веществ в будущей почве.

Состояние плода значения не имеет: в компост подойдут свежие, замороженные, слегка подпорченные или даже заплесневевшие остатки.

Как правильно добавить кожуру в компост

Чтобы ускорить разложение, кожуру лучше нарезать на кусочки размером около 2-3 сантиметров. Плотная и волокнистая структура разлагается медленнее мякоти, поэтому измельчение существенно сокращает срок переработки.

Мякоть ананаса считается "зелёным" компонентом компоста и богата азотом, тогда как кожура и крона относятся к "коричневым" материалам с высоким содержанием углерода. Баланс этих элементов важен для здоровой компостной кучи. Оптимальная пропорция — примерно 30 частей углеродных материалов к одной части зелёных.

Сахара в плодах привлекают дождевых червей, которые активизируют процесс разложения. Однако при вермикомпостировании нужно соблюдать осторожность: черви лучше чувствуют себя при pH 6,0-7,0, а избыточная кислотность может им навредить. В этом случае ананасовые остатки добавляют умеренно.

Чтобы избежать привлечения грызунов и вредителей, кусочки ананаса следует закапывать глубже в компостной куче.

Польза для почвы и растений

После полного разложения ананасовая кожура становится частью питательного компоста. Такая добавка особенно полезна для растений, предпочитающих кислую или слабокислую почву — например, азалий и гортензий. Среди овощей положительно реагируют на подобный субстрат кукуруза и тыквенные культуры.

Перед внесением компоста полезно проверить уровень pH почвы, чтобы убедиться, что растениям действительно требуется более кислая среда. Полное разложение плотной кожуры может занять до года, поэтому лучше планировать использование заранее.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

